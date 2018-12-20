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كُتّاب وآراء
الأمنيون يوقفون ثلاثة أشخاص يشتبه باقترافهم "جريمة شمهروش"
ذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه في إطار الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية مقتل سائحتين أجنبيتين بجماعة إمليل، في منطقة الحوز، أنه تمكن، بتنسيق مع عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، من توقيف الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه في مساهمتهم في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي.
وأوضح بلاغ للمكتب التابع إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، توصلت به هسبريس، أنه "تم توقيف المشتبه بهم في مدينة مراكش، ويجري حاليا إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه، فضلا عن التحقق من فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة والذي تدعمه قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث".
جدير بالذكر أن BCIJ كان قد أوقف المشتبه فيه الأول بمدينة مراكش، أول أمس الثلاثاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك مباشرة بعد العثور على جثتي السائحتين النرويجية والدانماركية بعدما تعرضتا لجريمة القتل العمد بواسطة السلاح الأبيض في منطقة جبلية بجماعة إمليل.
الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، سبق أن أكد، أمس الأربعاء، في إطار الأبحاث الجارية حول مقتل السائحتين الأجنبيتين، إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم، والذي ينتمي إلى جماعة متطرفة، كما تم التعرف على هوية باقي المشتبه بهم.
وأعلن الوكيل العام للملك، من جهة أخرى في بلاغ صادر عنه، أن البحث جار من أجل التأكد من صحة شريط فيديو، يجري تداوله عبر الوسائط الاجتماعية باعتباره يمثل جريمة قتل إحدى السائحتين، مردفا: "سيتم إطلاع الرأي العام على نتائج البحث في الوقت المناسب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (81)
فصل الرأس عن الجسد عمل داعشي بامتياز...
لو كانت جريمة قتل عادية لتم قتلهما والهرب وليس فصل الرأسين لترهيب الناس...
الدعشنة اجتاحت المغرب ولولا الحملات الاستباقية والاعتقالات التي تقوم بها المخابرات لَتحول المغرب الى حمامات دم لكثرة الدواعش الذين يعيشون بيننا...
اعدموهم واعدمو كل من حرضهم على فعلهم وكل من يتعاطف معهم... لالحقوق الانسان مع الدواعش
خلص الكلام
النظام مبني على جهل و خرافات الناس و بالتالي القضاء على هذه الخرافات هو بمثابة القضاء على نفسه
فأذا غاب العقل دهب الصواب وحضر الخطأ، وادا كان القلب لا يستشعر إلا الكراهية وماتت الروح في الانسان آنذاك سنرى بشرا عبارة عن جسم مليء بالخطأ والكراهية متجردا من كل القيم الروحية المتمثلة في السلام والمحبة المهداة لنا من رب رحيم رحمان كريم جواد حنان منان أكرم هاتان الفتاتين بالصحة والعافية والرزق والنشاط والحيوية الى ان جاء من يدبحهما باسمه عز وجل "الله اكبر" ونسو أن الله تعالى سمى نفسه "السلام" فبعد هذا كله كيف يقول عاقل أن باعث السلام والاسلام مسؤول عن الخطأ والقتل والكراهية وينسبون افعال المجرمين لدينه الاسلام وينسون أن 99% من المسلمين يعيشون مع غير المسلمين في تآخ وود وسلام.
فالاجرام ليس هو الإسلام
والسلام.
سبعة سنين في الغربة
سبعة سمين و انا كنحاول نبين ليهم انه انني اسلام مسلم مغربي متحضر خلوق مسالم متعاون و الحمد لله گاع لي كيعفروني تغيرات نظرت ديالهم للإسلام سواء من الافارقة او الأوربيين
حتا كيجي واخد جاهل في رمشة عين يريب كلشي لي شحال و نتا متبني فيه
دابا واش غادي تقدر تمشي عند دانماركيين و نروجيين تقول ليهم اسلام زوين !!!!
كيف يتم التصريح بان الضحيتين تم قتلهما مع وجود "آثار" العنف حول العنق، لنصدم بعد ذلك ان العنق لم يعد موجودا اصلا، لانه تمت ذبحهما بوحشية و قطع رئسيهما!!!! هذا يسمى إخفاءً متعمدا لمعلومات تمس بامن المواطنين و الدولة..
و كيف يتم التحقق من الفيديو رغم انه واضح وضوح الشمس انه يتعلق بتلك الجريمة، لانه اولا المجرم الذي كان يشرع في القتل يتكلم بالدارجة، و الجريمة كما هو واضح تمت داخل نفس الخيمة التي تظهر في الصور المنتشرة في الصحف، و وجه الضحية يظهر بكل وضوح !! فاي تحقيق بعد هذا يا كونان !!
لم تعد لدي اي ثقة في السلطات المغربية التي لطالما صدعت رؤوسنا بالمكتب المركزي .. و فك الخلايا .. و التعاون مع السلطات الفرنسية للقبض على مجرمين داخل التراب الفرنسي، في حين انهم معنا و لا أحد يهتم لهم!
اخيرا كل التضامن مع اسر الضحيتين. من قام بهذه المجزرة الشنيعة تجرد من صفات الإنسانية.وحوش نعوذ بالله منهم
الاعدام ثم الاعدام ثم الاعدام
تجي تبحث معاه تلقاه امي اولا عندو نيفو ما واصل الرابع و الزوينة تلقاه كيفتي
لا تتبعو البروبكندا كونو استقصائين وجعلوا المنطق والمعلومة الصحيحة و مصادر المعلومة الصحيحة موجهكم وطريقكم للمعرفة الصحيحة وتعاملوا مع الخبر بحدر قد يكون فالغالب خبر مغرض او توجيهي للراي العام او تضليلي او شغل اللراي العام عن ما يصنع في دواليب الإدارة الخبر اليوم مركب وتدخل فيه جوانب متعدد امنية سياسية تجارية تسويقية وقد تطورت وسائل الإعلام ووسائطها بإستعمال انظمة لمعالجة الصوت والصورة وتقنيات المركتينك
السياسي
يا خبر بفلوس بكر ببلش
هدشي كلو مفبرك ومغرض لضرب الإسلام والمسلمين وإلهاء الشعب المغربي
عما يحدت وماسيحدت....
كم من مرة تم تفكيك جماعات ارهابية في المغرب؟ مرات عديدة، ومع ذلك تجد الكثير من يقول انها فقط مسرحيات لالهاء الشعب...
آه على عقلية، أصبحت أكره الاسلام ومن صنعه ومن يقول ان كل هذا مسرحية
يجب إعادة بناء تازمامارت
هو المكان اللائق بهده الحثالة الحقيرة
لأن الإعدام حٌكم مٌخفف في حق هؤلاء الأوباش
الدين يقتلون الابرياء عامة و ضيوفنا السياح الاجانب خاصة بدون سبب .
كيف يعقل أن يختار احد الاجانب بلدنا كوجهة سياحية و يكون جزاؤه القتل .
إنها قيمة الهمجية هؤلاء لا مكان لهم بيننا نحن المغاربة الشعب الكريم المضياف رغم فقرنا ..
ما دنب تلك السائحتين حتى يموتن بتلك الطريقة البشعة كل هدا سيؤثر على السياحة ببلدنا
نطلب من القضاء إنزال أشد العقوبات على أولائك المجرمين الدين يشوهون الدين الاسلامي وهو بريء منهم و من أفعالهم براءة الدئب من دم يوسف عليه السلام
وثانيا اوجه دعوتي لرجال الامن بالقيام بواجبهم وحماية المواطنين من بطش العصابات والمشرملين الذين يعتون في المواطنين اجراما ليس كلما تعلق الامر بالاجانب عاد غادي نوضو نشدو المتهمين بسرعة
واش حنا متنسواو عندكم والو صحاب الاورو هوما اللولين
عامر غير بالشفارة حكومة وشعبا،والقتلة والمجانين والعاهرات والمثليين،البطالة والأمراض والزبل والوسخ والخنز والتبركيك.
بلاد كتعيش حياة بدائية بكل المقاييس،أضرحة وسحرة ومشعوذين،وحكام كذابين دايرين مابغاو فهاذ الشعب الملئ بالأغبياء.
أنشري الحقيقة يا هسبريس.
سيستمر قطع الرؤوس مادامت هناك آيات وأحاديث تحرض عليه.
و لابد من التنبه أنهم ينبتون كما تنبت الطفيليات فيجب عدم الغفلة عن بتر هد الداء .مساخيط الولدين كفانا الله شرهم
شرع الله يدعو القصاص بالإعدام في حق أمثال هؤلاء. ونتبرأ من مثل هؤلاء الوحوش البشرية دنيا وآخرة، وتعازينا لأسر الضحيتين، والرحمة للفقيدتين.
حتى يكونوا عبرة لكل من سولت لهم نفسهم القتل بدون وجه حق.
و حتى يضل المغرب بلدا آمنا مطمئن انشـــــــــــــــــــــــــــــــاء الله
إن الحكم الذي يستحقه الإرهابيون الهمج السيئ الذكر هو الحكم عليهم بالأعمال الشاقة مدى الحياة والسلاسل الحديدية لا تفارق ارجلهم النجسة وأمام أنظار المارة في الشوارع.
*حزقيال (9-6): "[اقتلو] الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك.ولا تقربوا من إنسان عليه السمة وابتدئوا من مقدسي.فابتدءوا بالرجال الشيوخ الذين أمام البيت"
*يشوع (6-21):" وحرّموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف"
*صموئيل الأول (15-3):" فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ماله ولا تعف عنهم بل اقتل رجلا وامرأة.طفلا ورضيعا.بقرا وغنما.جملا وحمارا./انتهى النقل/
# أما الجريمة التي نستنكرها فهناك قضاء سيبث فيها. ونأمل أن يقضي بإعدام المجرمين.
-العودة الى التصعيد مع الشبكات الارهايبة النائمة و عدم التساهل معهم .
-العودة الى التنسيق الامني و اليقظة الامنية في أعلى درجاته في جميع المدن و القرى .
-توعية الشباب بالفكر المتنور الدي يقبل الاخر.
-شرح مضامين القران حول موضوع الجهاد . و تفسيره بطريقة أكتر عقلانية و بدون تشدد و بمنطق يسير الى احترام الاديان الاخرى و التعايش معها بدل تصفيتها .
-شرح مفهموم الجنة و النار و عدم ربطها بالقتل ليكون الاله راضيا عليك .
-نريد مجتمعا حضاريا يحترم كل شخص الاخر و يتقبله كما هو . فالله الوحيد القادر علي محاسبة كل شخص .
-و أخيرا , اقدم عزائي لعائلة الضحيتين و للشعب النرويجي و الدانيماركي . نحن اسفون جدا