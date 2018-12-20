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الرئيسية | حوادث | الأمنيون يوقفون ثلاثة أشخاص يشتبه باقترافهم "جريمة شمهروش"

الأمنيون يوقفون ثلاثة أشخاص يشتبه باقترافهم "جريمة شمهروش"

الأمنيون يوقفون ثلاثة أشخاص يشتبه باقترافهم "جريمة شمهروش"
هسبريس من الرباط
الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:10

ذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه في إطار الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية مقتل سائحتين أجنبيتين بجماعة إمليل، في منطقة الحوز، أنه تمكن، بتنسيق مع عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، من توقيف الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه في مساهمتهم في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي.

وأوضح بلاغ للمكتب التابع إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، توصلت به هسبريس، أنه "تم توقيف المشتبه بهم في مدينة مراكش، ويجري حاليا إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه، فضلا عن التحقق من فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة والذي تدعمه قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث".

https://t1.hespress.com/files/2018/12/CrimeImlil_305895218.jpg

جدير بالذكر أن BCIJ كان قد أوقف المشتبه فيه الأول بمدينة مراكش، أول أمس الثلاثاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك مباشرة بعد العثور على جثتي السائحتين النرويجية والدانماركية بعدما تعرضتا لجريمة القتل العمد بواسطة السلاح الأبيض في منطقة جبلية بجماعة إمليل.

الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، سبق أن أكد، أمس الأربعاء، في إطار الأبحاث الجارية حول مقتل السائحتين الأجنبيتين، إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم، والذي ينتمي إلى جماعة متطرفة، كما تم التعرف على هوية باقي المشتبه بهم.

وأعلن الوكيل العام للملك، من جهة أخرى في بلاغ صادر عنه، أن البحث جار من أجل التأكد من صحة شريط فيديو، يجري تداوله عبر الوسائط الاجتماعية باعتباره يمثل جريمة قتل إحدى السائحتين، مردفا: "سيتم إطلاع الرأي العام على نتائج البحث في الوقت المناسب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (81)

1 - الاعدام الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:22
الاعدام ثم الاعدام ثم الاعدام ثم الاعدام
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270
2 - الوطنية الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:23
الحكم عليهم بالاعدام لانهم اقترفوا جريمة قتل في حق فتاتان يافعتان لم يقترفا جرما ولا جناية
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219
3 - moou66 الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:25
هادي جريمة فحق المغرب يجب معاقبة الجنات باشد العقوبات حرام ها الشي يوقع عندنا الاعدام
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184
4 - Yassine الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:25
la peine de mort dans une grande place et qui sera transmise sur toutes les chaines nationales.
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95
5 - wood الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:26
السرعة التي تم بها كشف هوية الأشخاص و إعتقالهم قد يشير إلى ان العملية (مخدومة) ، و مع انعدام الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة يمكن للمخزن أن يعتقل من شاء و يلفق له التهمة ، كما هناك تسائل حول لماذا مازال المخزن إلى الآن لم يهتدي إلى المتورطين في قتلة أيت الجيد بعد 25 سنة مع أن الجريمة وقعت في الشارع العام . فواضح ان التيارات الإسلامية و التطرف هو صناعة مخزنية صرفة يخفي ورائها المخزن موبقاته !!!
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-295
6 - سعاد الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:27
لا دين لمن لا إنسانية له يجب محاربة كل من يبدو عليه أثر التطرف بكل الوسائل
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117
7 - Gala الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:27
مهما كان دافع القتل وإذا ثبتت التهمة فيجب إعدامهم. ثقتنا في القضاء وشكرا للساهرين على أمن الوطن
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98
8 - السوسي الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:31
الاعدام مع التنفيد والنقل المباشر.
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109
9 - عادل الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:31
روى البخاري (3166) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا ). فبشرى لهؤلاء الخوارج الجهال الذين لا يعرفون غير لغة القتل و الدمار .
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99
10 - مصطفى الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:32
اذا تبت الجرم على هؤلاء الثلاثة نطالب السلطات بتسليمهم الى النرويج أو الدانمارك لتنفيد عقوبة الاعدام هناك،
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56
11 - عبرة الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:33
ماذا يريد هؤلاء المجرمون المتطرفون الإرهابيون من هذا الفعل الشنيع والذي يعبر على أن أصحابه غير أسوياء ألا يعلم هؤلاء الوحوش أنهم قضوا على أهل المنطقة مصدر رزقهم الوحيد ألا يعلمون أنهم أساؤوا للمغاربة ككل وللمسلمين عامة بفعلتهم الشنيعة هاته إن كان إنتمائهم بالفعل لمنظمة إرهابية تدعي الإسلام والإسلام منهم براء ولهذا يجب على السلطات إنزال أقصى العقوبات عليهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
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59
12 - باعمراني الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:33
شكرا لرجال الأمن ....هذه نتيجة الغزو السلفي والوهابي الذي غزانا من المشرق عبر قنوات الصرف الديني والكتب الصفراء الداعشية من التراث المكدس .. هذه نتيجة الصحوة الإسلامية التي نشرت وروجت لثقافة الكراهية والعنف والبغضاء والتحريض على الآخرين... هذه هي نتيجة ثقافة الرجوع الى الإسلام هو الحل...
فصل الرأس عن الجسد عمل داعشي بامتياز...
لو كانت جريمة قتل عادية لتم قتلهما والهرب وليس فصل الرأسين لترهيب الناس...
الدعشنة اجتاحت المغرب ولولا الحملات الاستباقية والاعتقالات التي تقوم بها المخابرات لَتحول المغرب الى حمامات دم لكثرة الدواعش الذين يعيشون بيننا...
اعدموهم واعدمو كل من حرضهم على فعلهم وكل من يتعاطف معهم... لالحقوق الانسان مع الدواعش
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75
13 - fati الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:35
تبارك الله على الأمن ديالنا نتمنى حكم الإعدام مع التعديب البطيء و المؤلم لهاد الوحوش ...حاشا ان يكونو مغاربة او مسلمين نتبرء منهم ...لقد خانو بلدنا و امننا و شوهو سمعتنا ..المغرب البلد المضياف و خصوصا سكان منطقة إمليل أطيب ناس ...احب هاد المناطق و انشاء الله الاحد ازورها تضامنا مع هاد المنطقة و ترحما على روح هاد البنات ...خطؤهن الوحيد انهن مسالمات يحبون الطبيعة و الجبال و رياضة المشي ...الله يرحمهم و يصبر اهاليهم...
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56
14 - Hicham الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:36
a la prison ils vont dormirent, manger et la douche en plus !!!!!, ce genre d'individus et leurs confrères.......ils faut pas qu'ils restent au Maroc.........c'est vraiment une honte, à nettoyer.......
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21
15 - Hassan nador الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:38
الله اعلم بخلقه وشرع القصاص لمثل هؤلاء المفسدون في الأرض لكن نحن البشر نعطل شرع الله من أجل حماية السفاحين. جريمة نكراء لو كنت ذات سلطة لأمرت بقطع أعضائهم التناسلية بكل قسوة واصلبهم فوق المنصة يموتوت ببطئ شديد. اللذين ينادون بحقوق الإنسان اقول لهم أين حق هؤلاء الفتيات. من أخذ حياة انسان يجب أن تؤخذ حياته
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36
16 - حفظك الله يا وطني الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:40
اللهم احفظ بلدنا من الفتن . كفانا رجعية وتشويها لصورة الإسلام. ديننا ليس دين عنف وإرهاب. انه سلام تسامح وأخلاق. .
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30
17 - Dr bh الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:41
هاد الميكروبات خصهم الاعدام و بنفس الطريقة
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35
18 - الجينرال الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:41
يجل تطبيق حد الله، و القصاص من هؤلاء المجرمين منعدمي الضمير، و الحكم بالإعدام عليهم و تنفيذه في أقرب وقت.
خلص الكلام
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24
19 - mann الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:41
النظام يترك هؤلاء ينشرون سمومهم بكل حرية، وسائل التواصل كالواتساب و فيسبوك مملوءة بمثل هذه النماذج التي تجمع الناس في حلقيات و تنشر خرافاتها كالمدعو محمد العلوي و غيره ..لو اجتمع ثلاث اشخاص يشكلون خطر فكري فقط على النظام لتدخلت كل الفرق البوليسية
النظام مبني على جهل و خرافات الناس و بالتالي القضاء على هذه الخرافات هو بمثابة القضاء على نفسه
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25
20 - خالد الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:42
مجهود يصفق له،،لكن لماذا هذه السرعة وهذا الاهتمام لا يكونان عند سقوط ضحايا مغاربة؟واش حنا غي زبل حاشاكم...
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-21
21 - Ayoub الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:42
On regardant leurs visages et leurs salles barbes me laisse penser que DAECH est bien installé au Maroc, il faut réagir vite pour les anéantir avant que ce sera trop tard
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31
22 - عبد الله الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:43
الانسان عقل وقلب وروح، فبالعقل نميز الخطأ من الصواب، وبالقلب نستشعر مشاعر المحبة او الكراهية، وبالروح نعرف السلام والمحبة.
فأذا غاب العقل دهب الصواب وحضر الخطأ، وادا كان القلب لا يستشعر إلا الكراهية وماتت الروح في الانسان آنذاك سنرى بشرا عبارة عن جسم مليء بالخطأ والكراهية متجردا من كل القيم الروحية المتمثلة في السلام والمحبة المهداة لنا من رب رحيم رحمان كريم جواد حنان منان أكرم هاتان الفتاتين بالصحة والعافية والرزق والنشاط والحيوية الى ان جاء من يدبحهما باسمه عز وجل "الله اكبر" ونسو أن الله تعالى سمى نفسه "السلام" فبعد هذا كله كيف يقول عاقل أن باعث السلام والاسلام مسؤول عن الخطأ والقتل والكراهية وينسبون افعال المجرمين لدينه الاسلام وينسون أن 99% من المسلمين يعيشون مع غير المسلمين في تآخ وود وسلام.
فالاجرام ليس هو الإسلام
والسلام.
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12
23 - 3mir الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:43
ان كان الاضناء حقا هم اللذين اقترفوا الجريمتين يجب تسليمهم الى اسر الضحيتين حتى يقتصوا منهم....اعلم انه مستحيل ...لكن تعاملنا مع الجريمة هو الذي يشجع احيانا الاجرام
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11
24 - bruce الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:43
تحية لرجال و نساء الأمن و الدرك و نتمنى استئصال الإرهاب و الإرهابيين من ربوع المملكة.
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25
25 - من حنوب افريقيا الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:44
يا ربي السلامة مبقيتش كنسمع خبار زوينة من مغرب
سبعة سنين في الغربة
سبعة سمين و انا كنحاول نبين ليهم انه انني اسلام مسلم مغربي متحضر خلوق مسالم متعاون و الحمد لله گاع لي كيعفروني تغيرات نظرت ديالهم للإسلام سواء من الافارقة او الأوربيين
حتا كيجي واخد جاهل في رمشة عين يريب كلشي لي شحال و نتا متبني فيه
دابا واش غادي تقدر تمشي عند دانماركيين و نروجيين تقول ليهم اسلام زوين !!!!
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25
26 - khalid الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:44
اولا، اريد ان اقول ان السلطات المغربية كاذبة و تتعامل مع المواطنين باستحمار شديد!
كيف يتم التصريح بان الضحيتين تم قتلهما مع وجود "آثار" العنف حول العنق، لنصدم بعد ذلك ان العنق لم يعد موجودا اصلا، لانه تمت ذبحهما بوحشية و قطع رئسيهما!!!! هذا يسمى إخفاءً متعمدا لمعلومات تمس بامن المواطنين و الدولة..
و كيف يتم التحقق من الفيديو رغم انه واضح وضوح الشمس انه يتعلق بتلك الجريمة، لانه اولا المجرم الذي كان يشرع في القتل يتكلم بالدارجة، و الجريمة كما هو واضح تمت داخل نفس الخيمة التي تظهر في الصور المنتشرة في الصحف، و وجه الضحية يظهر بكل وضوح !! فاي تحقيق بعد هذا يا كونان !!
لم تعد لدي اي ثقة في السلطات المغربية التي لطالما صدعت رؤوسنا بالمكتب المركزي .. و فك الخلايا .. و التعاون مع السلطات الفرنسية للقبض على مجرمين داخل التراب الفرنسي، في حين انهم معنا و لا أحد يهتم لهم!
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-33
27 - الهام الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:44
العز للامن الوطني...نتمنى أقصى العقوبات على المجرمين...الا المغرب خط احمر
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20
28 - casawii الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:44
الإعدام الإعدام...ولا شيء إلا الإعدام لهؤلاء المجرمين القتلة السفاحين عديمي الرحمة...لعنة الله عليهم الى يوم الدين ...هدا مااتانا وربحنا من الوهابية السلفية ...تفو تفو عليهم.
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21
29 - تازة الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:45
هذا الحادث الارهابي هو نتيجة عوامل الجهل و الأمية الدينية.رغم تبني الدولة سياسة الاعتدال و التسامح الا أن شريحة مهمة من الشباب يتم استقطابهم من طرف دعاة الظلام.ما يستلزم ايجاد حلول جذرية لهذا الوضع من بينها الزامية التعليم الاساسي و الثانوي. تحقيق العدالة المجتمعية و القضاء على الفقر و التهميش.تركيز خطب الجمعة على التعريف يقيم الاسلام السمحة .تقديم برامج دينية و التركيز على السيرة النبوية لحبيبنا المصطفى لما لها من أثر في نبذ العنف و الرحمة بين العباد.
اخيرا كل التضامن مع اسر الضحيتين. من قام بهذه المجزرة الشنيعة تجرد من صفات الإنسانية.وحوش نعوذ بالله منهم
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15
30 - casawi الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:46
انا لله وانا اليه راجعون
الاعدام ثم الاعدام ثم الاعدام
تجي تبحث معاه تلقاه امي اولا عندو نيفو ما واصل الرابع و الزوينة تلقاه كيفتي
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16
31 - مواطنة الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:46
نعم خبر صحيح وتم القبض عليهم لمحطة باب دكالة كانوا على متن حافلة قاصدين مدينة أكادير إلا أننا رأينا اثنين فقط
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15
32 - SIFAO الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:46
ما يحيرني فعلا هو نصيب الادمية في هؤلاء ، هل هم ادميون ؟ لا يكفيهم لفض الضحية لانفاسها الاخيرة ، يستمرون في التلذذ بقطع الجثة وهي هامدة....
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16
33 - إدريس الجراري الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:46
شكون الي عندو شي دليل مادي حقيقي وليس ما ينشرمن فيديوهات مركبة وتعليقات زاد ونقص فيها من نقص لا تتبعوا اي براح سمعوا مزيان وتمعنو فالقول وتحرو الحقيقة وبعدها إصدروا احكام ولا تبنوا على ترويج ولو كان في الأجهزة الرسمية للإشارة هده فترة حساسة في المغرب قد تكثر فيها الإشاعات لإلهاء المغاربة
لا تتبعو البروبكندا كونو استقصائين وجعلوا المنطق والمعلومة الصحيحة و مصادر المعلومة الصحيحة موجهكم وطريقكم للمعرفة الصحيحة وتعاملوا مع الخبر بحدر قد يكون فالغالب خبر مغرض او توجيهي للراي العام او تضليلي او شغل اللراي العام عن ما يصنع في دواليب الإدارة الخبر اليوم مركب وتدخل فيه جوانب متعدد امنية سياسية تجارية تسويقية وقد تطورت وسائل الإعلام ووسائطها بإستعمال انظمة لمعالجة الصوت والصورة وتقنيات المركتينك
السياسي
يا خبر بفلوس بكر ببلش
هدشي كلو مفبرك ومغرض لضرب الإسلام والمسلمين وإلهاء الشعب المغربي
عما يحدت وماسيحدت....
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-33
34 - تارك الاسلام الى الأبد الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:47
كم من مرة قلنا ان الفكر السلفي الداعشي اجتاح المغرب، هذا يظهر جليا في بعض التعليقات هنا وفالفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، لما يأتي أي شيخ محرض على الاربهاب من الشرق الكل يطبل له ويدافع عنه، ولما يطلع شيخ مغربي على اليوتوب ويحرم هذا وذاك حتى أصبح الكثيرون يريدون تحريم كل شيء جميل حتى الإحتفال برأس السنة.. عندما تنتشر هذه العقلية فاعلم ان الانتقال إلى مرحلة التطبيق الداعشي تكون فقط مسألة وقت، وهذا ماحدث بالفعل..
كم من مرة تم تفكيك جماعات ارهابية في المغرب؟ مرات عديدة، ومع ذلك تجد الكثير من يقول انها فقط مسرحيات لالهاء الشعب...
آه على عقلية، أصبحت أكره الاسلام ومن صنعه ومن يقول ان كل هذا مسرحية
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8
35 - ملاحظ الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:47
يجب تبرئة المجتمع المغربي من هذه التهم وذلك بالكشف عن المتورطين الحقيقيين في هذه الجريمة حتى وإن كانوا مغاربة. فهذا ضرب لمبادئ الإسلام والثقافة المغربية والاقتصاد السياحي .
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4
36 - صالح الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:47
اي دين أن تنتمون اليه وأي دين يأمر بقتل النفس البريئة والله يجب حرقكم أحياء أمام الناس اي إنسانية في قلوبكم ؟اي نوع من البشر أن تنتمون اليه،جهنم وبئس المصير في انتظاركم .
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13
37 - عبرة الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:47
ألا يعلموا هؤلاء الوحوش الآدمية قد قضوا على أهل المنطة مصدر رزقهم الوحيد ألا يعلموا بفعلتهم الإجرامية الشنيعة قد أساؤوا للمنطقة وللمغاربة جمعاء وللمسلمين عامة إن كان إنتماؤهم بالفعل لمنظمة إرهابية متطرفة تدعي الإسلام والإسلام منها براء فطريقة قتلهم تبين أنهم غير أسوياء وجهلة ومنحرفون.
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6
38 - أدربال الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:49
لكم في الصاص حياة
يجب إعادة بناء تازمامارت
هو المكان اللائق بهده الحثالة الحقيرة
لأن الإعدام حٌكم مٌخفف في حق هؤلاء الأوباش
الدين يقتلون الابرياء عامة و ضيوفنا السياح الاجانب خاصة بدون سبب .
كيف يعقل أن يختار احد الاجانب بلدنا كوجهة سياحية و يكون جزاؤه القتل .
إنها قيمة الهمجية هؤلاء لا مكان لهم بيننا نحن المغاربة الشعب الكريم المضياف رغم فقرنا ..
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10
39 - Tarik الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:51
علاش ميخرجش شي واحد مسؤول ولا شي بلان يهدر و يشرح لينا أش واقع، مفهمتش أنا كتبقاو تقطرو لينا فالمعلومات، توما جيونا من الأخر، ولا عطيونا العنوان ديال هاد الهيوش، المغاربة يتكلفو
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8
40 - عزيز 04 الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:51
هده جريمة شنعاء مصيبة وصل اليها اللإرهاب هادو ليس بشر ولن اقارنهم بالحيوان حشى ولله هدو كنيبالي يأكلون البشر ‏لا حول ولا قوة الا بالله
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6
41 - مغربي حر الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:54
تحية تقدير لرجال الشرطة والدرك الملكي على المجهودات الجبارة التي قاموا بها من أجل الاطاحة بالارهابيين
ما دنب تلك السائحتين حتى يموتن بتلك الطريقة البشعة كل هدا سيؤثر على السياحة ببلدنا
نطلب من القضاء إنزال أشد العقوبات على أولائك المجرمين الدين يشوهون الدين الاسلامي وهو بريء منهم و من أفعالهم براءة الدئب من دم يوسف عليه السلام
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6
42 - Rachid الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:54
اذا لم يحكم عليهم بالاعدام فلا ثقة بالقانون المغربي. عناصر قامت بالقتل العمد مع الترصد وتشويه الجثة والتمثيل بها.لم يستحقوا لا المؤبد ولا الشفقة.للانسان حق محفوظ في الحياة.وللنساء حق مضاعف يجب ان يصان. الشعوب الاسكندنافية تدافع على المسلمين والمهاجرين في وجه اليمين في دولهم وهؤلاء اكفرة يقتلونهم في بلدنا. لعنة الله عليهم وغضبه الى يوم البعث.
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8
43 - مغربية الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:54
وا المجرمين وا لمغاربة شوهتونا وفضحتونا وحطيتو راسنا في التراب وخرجتو على بلادنا وعلى الناس اللي كيعيشو من السياحة ..ها العار إلى ما رجعو الإعدام ..وإ كان قليل في حق هذ المجرمين ..المفروض يتعلقو وكل واحد يقطع طرف من لحمهم وهما كيشوفو..وقليل في حقهم..انشري يا هسبريس
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6
44 - رباطي امازيغي مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:55
اولا اقدم التعازي لعائلة الضحيتين وادين بشدة هذه الجريمة النكراء في حقهما والتي لا تمس لديننا باي صلة وليس لها اي مبرر
وثانيا اوجه دعوتي لرجال الامن بالقيام بواجبهم وحماية المواطنين من بطش العصابات والمشرملين الذين يعتون في المواطنين اجراما ليس كلما تعلق الامر بالاجانب عاد غادي نوضو نشدو المتهمين بسرعة
واش حنا متنسواو عندكم والو صحاب الاورو هوما اللولين
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10
45 - حميد الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:55
هاذ السياح الله يهديهم ماعرفت آش كيعجبهم فالمغرب!!؟؟
عامر غير بالشفارة حكومة وشعبا،والقتلة والمجانين والعاهرات والمثليين،البطالة والأمراض والزبل والوسخ والخنز والتبركيك.
بلاد كتعيش حياة بدائية بكل المقاييس،أضرحة وسحرة ومشعوذين،وحكام كذابين دايرين مابغاو فهاذ الشعب الملئ بالأغبياء.
أنشري الحقيقة يا هسبريس.
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46 - عادل الزراري الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:56
قد آن الأوان تطبيق قانون الإعدام في المغرب في حق هؤلاء الجناة لا ننتظر من جمعيات حقوق الإنسان هم وراء كثرة الإجرام في بلدنا و يجب على الحكومة المغربية أن لا تنتظر أكثر من ذلك. السجن أصبح فندقا للمجرمين
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47 - مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:56
وجود القتلة هادو الاعدام مايصلاحش ليهم خاص اكثر حاجة تعدبهم اصحاب اللحية وليت كانخاف منهم خاص ايحيدو اللحية كيما حيدو البرقع
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48 - خولة الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:56
بين الفينة والأخرى نسمع عن تفكيك جماعة متطرفة بالمغرب من الشمال الى الجنوب، هذا يدل على أن الفكر الارهابي قد انتشر بشكل مخيف عندنا والسبب هم شيوخ الفتنة الذين سخرت لهم كل الأبواق. هؤلاء يستعملون آيات وأحاديث من القرآن والسنة إذن كفو عن قول الاسلام بريء من الإرهاب الإسلامي.
سيستمر قطع الرؤوس مادامت هناك آيات وأحاديث تحرض عليه.
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9
49 - Abu ismail الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:57
الإعدام تم الإعدام والله اتابع الموضوع في الصحف العالمية شيء مؤسف لما يقال علينا كنت داءما اتباها أمام الاجانب بأن المغرب يسوده الأمن في جميع ترابه حتى اقنعت مشغلتي السويسرية التي زارت مراكش الأسبوع الماضي حيت رجعت مندهشة ومسرورة وتتمنى أن تعود قريبا ولكن؟؟؟؟؟؟
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50 - ميمون الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:57
والان جاري سلخهم ..بكل أمانة المسلم لا يستطيع فعل جريمة نكراء ..أشك أن يكون هؤلاء الثلاثة قد أقدمو على هده الجريمة لا يجب أن نحكم عليهم من خلال ما ترويه الصحافة وما يروجه الإعلام دون الإستماع إلى الطرف المعني.. من الحكمة عدم التسرع في إطلاق أحكام ..أما خلاصة القول فالإسلام والمسلمون براء من هده الهمجية ..
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51 - BRAHIM OSLO الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:58
ههههه المخابرات تعتقل من تشاء هل الشرطة العلمية قامت بالتحاليل و أخد أثار على الجريمة و التشريح و زيد و زيد أعتقل الأبرياء مكاين هير جمع
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-4
52 - سعيد الخميس 20 دجنبر 2018 - 10:58
هذه الأفعال الوحشية نتيجة الجهل بالإسلام و كذالك الأمراض النفسية و التطرف و الانغلاق عن باقي المجتمع، ألم يعلموا هؤلاء المجرمين بأن الرسول ص استقبل نصارى نجران في مسجده و اكرمهم و من ثم رجعوا سالمين رغم عدم اقتناعهم بالرسالة، و كذالك لما ارسل أصحابه إلى نجاشي الحبشة (اثيوبيا) المسيحي الذي لا يظلم عنده احد ، ألم يكن ص يتاجر مع الروم المسيحيين في الشام قبل البعثة ،ألم يكن جاره يهوديا و رهن عنده درعه ،،،،ألم ينهانا القرآن عن قتال الذين لا يقاتلوننا، و حتى في الحرب ينهي الإسلام عن قتل الأطفال و النساء الشيوخ و الرهبان في صوامعهم و كل من لا يحمل السلاح، و عن قتل النفس بغير نفس، تخيلوا لو أن المسلمين الأوائل كانو يفعلون مثل ما يفعله هؤلاء الجهال لما اسلم سكان ماليزيا و إندونيسيا و جنوب الفلبين (مينداناو ) بدون حرب بل فقط بالدعوة السلمية و معاملات التجار المسلميين، ،،،،
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53 - حسن الابراهيمي الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:00
الارهاب الاسلامي يؤكد مرة اخرى ان الاسلامينن ضد العيش المشترك. مقاطعة الاسلاميين واجب وطني واخلاقي
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6
54 - Kamal الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:00
As Moroccan I present my deep condelences to the families of the victims. I want them to know that this criminal acts has nothing with the Islam and Moroccan values.
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55 - مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:02
اتمنى بكل صدق ان يتم الرجوع الى احكام الاعدام،فمثل هكذا سلوك لا علاقة له بالانسانية ابدا،ويضر بسمعة البلد بأكمله،اي وحشية هذه لم أرى في حياتي هكذا جريمة الا في افلام الرعب.
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56 - Kamal الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:06
المغرب أصبح اليوم يخوف.أنا كمغربي أخاف في بلدي أتجول أو أسوق سيارتي على الطرقات أو أو.لا أفهم شجاعة الاجانب الذين يأتون للمغرب. كل تلك الكوارث سببه حكام ومسؤولين الكبار أصحاب القرارات. بسببهم تكاثر الإجرام والتشرميل والقتل.يغلقون أبواب الرزق على الشعب ،فرضوا ممنوع التهريب المعيشي،ممنوع البيع في الشوارع دون أن يجدوا للناس البديل على ذلك.مثلما فعلت إسبانيا وجدت للتجار فرص العمل ،إن لم يجد له عملا يعطوله ألف يورو.
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57 - متابع الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:08
الإعدام و لا شيء غير ليكونوا عبرة
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58 - الروسي الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:12
اقسم باغلظ الايمان ات الجهل والامية من بين اكبر العوامل المساهمة في سقوط مثل هؤلاء الناس في ايدي داعش
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59 - إلى wood الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:14
وجهة نظرك دناءة لنفسك و لشخصك كبر أن كنت من البشر لأن هذه الجريمة ارتكبها أناس لا صلة لهم لا بالإسلام ولا بالمسلمين ولا حتى بالبشرية اصلا يجب مؤاخدتهم بأقصى العقوبات ولو كانت هناك عقوبة أشد من الإعدام لطالب بها المسلمون في حق هذه الشردمة من الحيوانات الغابوية
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60 - مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:16
ملابسات هاد القضية فيها واحد ان كبيرة ...
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61 - Abdo الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:19
لا حكم غير لإعدام و نرجو من الملك إعطاء التعليمات لتنفيذ لإعدام في حق هؤلاء الوحوش
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62 - observer الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:20
هم قوم لا يقبلون من خالفهم يقتلون المسلمين و المعاهدين بل قتلو الخلفاء الراشدين و الصحابة .
و لابد من التنبه أنهم ينبتون كما تنبت الطفيليات فيجب عدم الغفلة عن بتر هد الداء .مساخيط الولدين كفانا الله شرهم
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63 - sarah الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:21
On peut arrêter le moratoire sur la peine de mort svp? Juste pour rendre un petit service à ces criminels, et accélérer leur rencontre avec leurs 72 vierges chacun. Merci
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64 - حرية الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:23
بعض الجهلة والسذج يربطون هذه الجريمة الوحشية بالصحوة الإسلامية ونسوا أو تناسوا أن سببها الوحيد التأويلات الباطلة المنحرفة الشاذة هي وراء ذالك.
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65 - مصطفى الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:26
انا من وجهة نضري لا ارى اي دوافع وراء قتل هذين الفتاتين فربما يكون الاتتقام هو السبب و لكن ما اريد ان اعرفه و هو كيف تم العتور على صور المجرمين و لم يعتر عليهم و هنا تبقى علامة استفهام و اين التلاثة السياح الاخرين الذين كانو معهم أ ليس هم المجرمون و استأجرو هؤلاء و اين هو السائق الذي اوصلهم الى هناك و مازال هناك العديد من الاسئلة التي لم يتم الاجابة عنها
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66 - martin pres du kiss الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:32
البحث ومحاكمة هذه الجماعة المتطرفة المنتمون إليها والحكم عليهم بالاعدام..ونرجو أن يراجعوا حساباتهم من يدافعوا على عدم تنفيذ الإعدام في بلادنا..وليتخيلوا لو كانتا هاتين الشابتين المسكينتين بناتهم أو من ذويهم....الإعدام لن نرض بغير الإعدام في حق كل همجي ..
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67 - نبيل الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:40
إلى مغربي 47، ما علاقة اللحية بالأمر، اللحية تنبت عند كل الرجال ولا تفرق بين مسلم ونصراني ويهودي وصالح وطالح... المساجد والطرقات والمناطق العمومية كلها مليئة بأصحاب اللحي، ستتعذب كثيرا إذا ربطت الإرهاب باللحية. المشكل هو انتشار الجهل.
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68 - أحمد البيضاوي الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:44
إذا تبث فعلا ضلوع هؤلاء في جريمة القتل فالأولى النكال بهم وإنزال أقصى العقوبات في حقهم لأنهم أجرموا في حق روحي بريئتين ظلما وعدوانا، وأجرموا ثانيا في حق الوطن لأنهم لوثوا صورته أمام العالم وألصقوا به تهمة الارهاب وعدم الاستقرار، أجرموا في حق دين الله الإسلام، لأنهم روجوا لصورة مشوهة عنه وهو دين السلام والأمان، وأجرموا أخيرا في حق كل مغربي مسالم في أقطاب الأرض كما لو أن جميع المغاربة من هذه الطينة الخبيثة.
شرع الله يدعو القصاص بالإعدام في حق أمثال هؤلاء. ونتبرأ من مثل هؤلاء الوحوش البشرية دنيا وآخرة، وتعازينا لأسر الضحيتين، والرحمة للفقيدتين.
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69 - ميمون الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:44
كما قتلوا يجب سفك دمائهم انه ذنب عظيم
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70 - مغربية حزينة الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:46
مسكينات هاد البنات نيات بزاااف ناعسات في الخلا في الجبل الراجل و مايديرهاش. ظنوا المغرب مثل بلادهم بلد الأمن و الأمان. كل يرى الناس بعين طبعه و هم مسكينات مسالمات و ظنوا البشر كله بحالهم ما عرفوش رآه كاين الاشرار و الذياب و الوحوش الله يرحمهم.
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71 - sarah الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:47
Tous les journaux danois apparus ce matin pensent qu il y a PROBABLEMENT une liaison à EI. Par contre la (PET) n’a pas encore donner de communiqué vérifiant l’authenticité de la vidéo.
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72 - أبو ناصر الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:49
إن اللدين يريدون أن يشوهوا سمعة الإسلام وخلط الأوراق فلن يفلحو المغاربة مشكلتهم مع الفساد والريع والمحسوبية وليس مع السواح الأجانب
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73 - مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:49
امثال هؤلاء الدواعش يبدؤون اولا بالسياح المسالمين وينتقلون الى ابناء جلدتهم يكفرونهم ويقتلونهم وينتقلون بعدها لاقرباءهم امهاتهم واباءهم واخوانهم والله ثم والله هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوبهم قلوب يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية اقتلوهم حيث وجدتموهم ولمن قتلهم اجر يوم القيامة. لعنهم الله. نطالب الملك باعادة تطبيق حكم الاعدام مع هؤلاء القتلة كما فعل الحسن الثاني مع الحاج ثابت والمر هنا افظع واشد.
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74 - اسكوندنافي الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:50
الإعدام ثم الإعدام في حق هؤلاء
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75 - ilham الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:50
الاعدام الاعدام لكل من خولت له نفسه أن يقتل نفس كيفما كانت ديانته أو جنسه حرام ثم حرام اعدااااامممممممم
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76 - غيور على الوطن الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:53
السن بالسن و العين بالعين ، الاعدام لقتلة السائحات .
حتى يكونوا عبرة لكل من سولت لهم نفسهم القتل بدون وجه حق.
و حتى يضل المغرب بلدا آمنا مطمئن انشـــــــــــــــــــــــــــــــاء الله
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77 - Hamido الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:53
يتفق جميع القراء على إدانة تلك الجريمة بل ويطالبون بالإعدام.وفعلا حتى الإعدام قد لايكفي في حقهم. لكن،حتى لا تتكرر هده الفاجعة كسابقتها يلزم البحث في الأسباب التي تجعل المرء يقتل بدم بارد. ما يميز هده الجريمة انها دات بعد ديني لأن القتلة يعتقدون أنهم قاموا بشيء يقربهم إلى الله.وهنا نجد الاختلاف بينهم وبين المشرملين .وما يوحد الجميع هو عدم وجود مؤسسات اجتماعية تقوم بتنشءة وتربية الأجيال بطريقة سليمة.ان هؤلاء المجرمين تربوا في بيئة مريضة ومتعفنة تتميز بالقمع والإقصاء والعنف. أغلب الشباب المغربي مريض نفسيا ولا يعي دالك. وهده الأمراض تطفوا على السطح كلما توفرت الظروف. الإعدام لن يوقف العنف طالما لم نبحث عن مصادره الحقيقية وبداية بالفقر والجهل الحاضن الحقيقي للإرهاب والجريمة.
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78 - حديدان الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:54
إن الإعدام رحمة في تلك الوحوش الهمجية.
إن الحكم الذي يستحقه الإرهابيون الهمج السيئ الذكر هو الحكم عليهم بالأعمال الشاقة مدى الحياة والسلاسل الحديدية لا تفارق ارجلهم النجسة وأمام أنظار المارة في الشوارع.
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79 - salma الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:54
الاعدام مع التنفيد والنقل المباشر.
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80 - إلى "باعمرامي" الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:57
يبدو أنك خبير بما يُسمى"إرهاب" وتلزقه عن علم بالسلفية والوهابية...هلا أعطيتنا اسم "الشيخ" الذي كتب السطور الآتية مع ذكر الكتاب ...وشكرا لك ! :
*حزقيال (9-6): "[اقتلو] الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك.ولا تقربوا من إنسان عليه السمة وابتدئوا من مقدسي.فابتدءوا بالرجال الشيوخ الذين أمام البيت"
*يشوع (6-21):" وحرّموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف"
*صموئيل الأول (15-3):" فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ماله ولا تعف عنهم بل اقتل رجلا وامرأة.طفلا ورضيعا.بقرا وغنما.جملا وحمارا./انتهى النقل/
# أما الجريمة التي نستنكرها فهناك قضاء سيبث فيها. ونأمل أن يقضي بإعدام المجرمين.
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81 - عادل الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:58
انها خيانة للوطن و خنجر في القلب لاقتصاد المغرب الدي يعتمد على السياحة . ما العمل ?
-العودة الى التصعيد مع الشبكات الارهايبة النائمة و عدم التساهل معهم .
-العودة الى التنسيق الامني و اليقظة الامنية في أعلى درجاته في جميع المدن و القرى .
-توعية الشباب بالفكر المتنور الدي يقبل الاخر.
-شرح مضامين القران حول موضوع الجهاد . و تفسيره بطريقة أكتر عقلانية و بدون تشدد و بمنطق يسير الى احترام الاديان الاخرى و التعايش معها بدل تصفيتها .
-شرح مفهموم الجنة و النار و عدم ربطها بالقتل ليكون الاله راضيا عليك .
-نريد مجتمعا حضاريا يحترم كل شخص الاخر و يتقبله كما هو . فالله الوحيد القادر علي محاسبة كل شخص .
-و أخيرا , اقدم عزائي لعائلة الضحيتين و للشعب النرويجي و الدانيماركي . نحن اسفون جدا
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