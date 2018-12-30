24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3516:0918:3119:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أزمة الحوار الاجتماعي (5.00)

  2. مخططات إصلاح المنظومة التعليمية .. مليارات مُهْدَرة ونتائج متواضعة (5.00)

  3. أبو النعيم يتهم عصيد بالردة وهسبريس بالماسونية (5.00)

  4. "بيت الشعر" يقدم حصيلة أعماله الأدبية في 2018 (5.00)

  5. "ميتر غيمس" يثير غضب التجار في "جامع الفنا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | السلطات المحلية توقف متورطا في جريمة قطع رأس امرأة بواد إفران

السلطات المحلية توقف متورطا في جريمة قطع رأس امرأة بواد إفران

السلطات المحلية توقف متورطا في جريمة قطع رأس امرأة بواد إفران
ياسين أوشن
الأحد 30 دجنبر 2018 - 08:00

ألقت السلطات بالجماعة الترابية تونفيت إقليم ميدلت أمس السبت ليلا، القبض على مشتبه فيه في ذبح مطلقة بطريقة بشعة بواد إفران أول أمس الجمعة.

واستنادا إلى مصدر محلي مطلع على الموضوع، أكد في اتصال هاتفي مع هسبريس، أن الشاب الثلاثيني المسمى عزيز، والمتحدر من قرية أيت فضولي إقليم ميدلت، ألقي عليه القبض بعدما ارتاب من تحركاته أحد مقدمي المنطقة، ليخطر قائد قيادة تونفيت ويتم اعتقاله مع الساعة الـ11 ليلا.

ويضيف المصدر عينه في التصريح ذاته الذي خص به الجريدة، أن المشتبه فيه قصد أحد المتاجر طالبا الحليب، ليفاجئه القائد رفقة أعوانه، ويقتادوه إلى مقر الدرك الملكي بتونفيت بغية فتح تحقيق معه، والتأكد من ضلوعه في الجريمة النكراء التي راحت ضحيتها عشرينية.

ويردف المتحدث ذاته أنه اعترف في مقر الدرك الملكي بالمنسوب إليه، مشيرا إلى أنه قتلها بعدما كان يعليها هي وابنتها، سواء كان في منطقة واد إفران أو بعيدا عنها، إلا أن خيانتها له جعلته ينتقم منها عبر ذبحها بسكين بتلك الطريقة، وأنه نفذ جريمته وحيدا دون شركاء، علاوة على أنه دل العناصر الأمنية على مكان تواجد أداة الجريمة بتونفيت، يقول المصدر.

يذكر أنه بمجرد انتشار خبر مقتل مطلقة بواد إفران صبيحة أول أمس الجمعة بطريقة بشعة، نادى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة دعم أسرة الضحية المذبوحة.

وفي هذا السياق، انتشرت على نطاق واسع تدوينات، يدعو من خلالها أصحابها إلى مساندة أهل العشرينية، خصوصا وأنها خلفت وراءها أبا كهلا وبنتا صغيرة كانت هي معيلهما الوحيد.

ومما جاء في تدوينة العشرات من المتضامنين مع الضحية وأسرتها ما يلي؛ "كل التضامن مع أسرة مغدورة أزرو.. نطالب الدولة بتوفير الأمن لكل المغاربة".

ولم يكتف نشطاء كثيرون عند هذا الحد، بل قارنوا بين حجم التضامن بين ضحية إفران، وضحيتي إقليم الحوز المتحدرتين من كل من النرويج والدنمارك، مبدين استغرابهم وتعجبهم من محدودية التضامن مع الضحية المغربية، على عكس الضجة التي أثارتها جريمة شمهروش التي راح ضحيتها سائحتان اسكندنافيتان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - القاسمي الأحد 30 دجنبر 2018 - 08:22
الإعدام ثم الإعدام أمام الملأ وإلا ستتزايد حدة جرائم قطع الرؤوس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - لطيفة بوتعدال الأحد 30 دجنبر 2018 - 08:25
حسبية الله ونعمة الوكيل يمهل ولا يهمل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - المنتقم الأحد 30 دجنبر 2018 - 08:29
عن لأي أمن تتحدثون وعن أي إنجازات تطبلون ونحن نعيش الفوضى العارمة في الشوارع والبوادي والمدن ولا يمر يوم أو أقل حتى نسمع عن جريمة وأكثر وفي النهاية يتبجح علينا المسؤولون بما حققوه من نجاحات على الصعيد الأمني ولعلهم يقصدون مخالفات حزام السلامة وتجاوز السرعة والإشارة الحمراء!!!
وعندما تناقش مع مسؤولي الضرائب المبالغ الخيالية التي قسموا بها ظهرنا يجيبك بأن من واجبك أداء تلك المبالغ وزايدة مقابل ما تعيشه من أمن ونعيم!!!!!
صدق رسول الله إذا لم تستح فاصنع ما تشاء
اللهم انتقم من مسؤولينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
4 - طارق الأحد 30 دجنبر 2018 - 08:30
يتضح لي بان اغلب الجرائم التي تقع في بلدنا سببها الرئيسي فشل في منظومة التعليم و الفقر المدقع يجب محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن ما آلت اليه الامور من اسوء الى الاسوء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
5 - هشام الأحد 30 دجنبر 2018 - 08:34
لا داعي للخلط بين القضيتين : مقتل السائحتين قضية وطنية ودولية اما مقتل السيدة فهي قضية تهمنا نحن كمغاربة و اين وصل بنا الانحطاط و ازمة القيم و التمزق . ولو ان مقتل الانسان من حيث هو انسان قضية كيف ما كان هذا الانسان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.