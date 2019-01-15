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الرئيسية | حوادث | سابقة بمحاكم المملكة .. حكم قضائي يعتبر "تبادل القُبل" خيانة زوجية

سابقة بمحاكم المملكة .. حكم قضائي يعتبر "تبادل القُبل" خيانة زوجية

سابقة بمحاكم المملكة .. حكم قضائي يعتبر "تبادل القُبل" خيانة زوجية
هسبريس ـ يوسف لخضر
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:00

اعتبر حكم قضائي صدر عن محكمة النقض بالمغرب أن اعتراف زوجة بتبادل قُبل مع رجل أجنبي عنها يجعل جريمة الخيانة الزوجية قائمة، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين مخالفاً للشرعية الجنائية ومكرساً للأفكار المحافظة على حساب المبادئ القانونية الراسخة.

وفي تفاصيل الحكم، الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، تعود فصول القضية إلى أشهر قليلة مضت حين تقدم دفاع زوجة من نواحي بولمان بطعن في مواجهة قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءتها من جنحة الخيانة الزوجية، وبعد التصدي الحكم عليها بأربعة أشهر حبساً نافذة، وأدائها تضامناً مع شريكها تعويضاً مدنياً قدره 5000 درهم.

وارتكزت عريضة النقض على اعتبار أن القرار الاستئنافي خرق إجراءات المسطرة الجنائية لعدم معاينة ضابط الشرطة القضائية الذي حرر المحضر وقائع القضية في حالة تلبس، إضافة إلى عدم ارتكاز القرار على أساس حينما اعتبر أن مجرد تبادل القُبل يدخل في صميم الاعتراف القضائي، وقضى بإدانة المتهمة من أجل الخيانة الزوجية.

لكن موقف محكمة النقض جاء عكس ما كانت تسعى إليه الزوجة الطاعنة في قرار إدانتها السابق، فقد أشارت في قرارها ما يلي: "يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له استندت على صواب في إدانة الطاعنة من أجل جنحة الخيانة الزوجية إلى اعترافها في محضر الشرطة القضائية بتبادل القُبل مع رجل أجنبي عنها".

واعتبرت محكمة النقض بالرباط أن الاعتراف "فعل يشكل خيانة زوجية في حق زوجها، فهو خيانة لرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين، وإن هذا الاعتراف ينزل منزلة الاعتراف الذي تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عنها، وبالتالي وسيلة إثبات قانونية طبقاً لمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي، وتكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً".

القرار لفت أنظار عدد من المهتمين بالاجتهاد القضائي بالمغرب، ودفع عدداً منهم إلى إبداء ملاحظات حول القرار من خلال موقع "المفكرة القانونية" التي تهتم بهذا المجال؛ من بينها القول بأن هذا الحكم يخالف قاعدة الشرعية الجنائية، كما أن القانون الجنائي المغربي الذي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين يميز بين جريمتي الفساد والخيانة الزوجية.

كما أن قواعد المادة الجنائية التي تخضع لمبدأ حرية الإثبات قيد المشرع الإثبات في جرائم الفساد أو الخيانة الزوجية بوسائل واردة على سبيل الحصر. وقد نص في الفصل 493 من القانون الجنائي على أن هذه الجرائم لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.

ويرى المهتمون بالقانون أيضاً أن هذا الحكم يخالف الاجتهاد القضائي بالمغرب والذي درج على اشتراط وجود العلاقة الجنسية في جريمتي الفساد أو الخيانة الزوجية، حيث لا يتصور قيام الجريمتين دون وجود محضر تلبس أو اعتراف في مكاتيب، أو اعتراف قضائي بممارسة الجنس.

أما ثالث الملاحظات التي أوردتها جمعية "المفكرة القانونية" فتشير إلى أن هذا الحكم "يعكس اتجاهاً قضائياً إلى تغليب الأفكار المحافظة على المبادئ القانونية الراسخة؛ ومنها مبدأ الشرعية الجنائية ومبدأ الاستقرار القانوني. وبالتالي خالفت إجماع الاجتهاد الحاصل في هذا الخصوص".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - سعيد من الريف الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:08
هههه شيء طبيعي أن يتم اعتبار تبادل القبلات خيانة زوجية، يعني امرأة متزوجة تتبادل القبلات مع شخص اجنبي فماذا يمكن اعتبار هذا الأمر هههههههه، من هذا القاضي الذي حكم ببراءة الزوجة ابتدائيا هههههه
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102
2 - abdou الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:10
معلوم خيانة زوجية عظمى. اليوم قبلة وغدا مادا؟
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100
3 - soufiane الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:13
دابا هاد المجتهد اللي كينتقض قرار محكمة النقض الى ضبط زوجته كتبادل القبل مع رجل اخر يعني ماشي خيانة زوجية ؟؟؟؟؟؟
وشنو نسميوها ؟؟؟
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97
4 - عبد الناصر الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:13
حكم في الصميم مبني على الحقيقة الطبيعبة لدى الانسان وكل من يجد نفسه وأفكاره تنصب في مخالفة هذا الحكم فاليطرح على نفسه الجواب التالي: هل يحب أن تمارس امرأته أم أولاده قبلات مع أجنبي؟ فإن كان الجواب بنعم فهو في حاجة لتثبيت ميزاجور أصلي كما خلقه الله عليه يعني (الفطرة)غير مزيف.
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69
5 - الهــــزاع الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:13
وإن لم يكن خيــــانة زوجية فمـــــادا نسميه !؟

الغيرة على العرض والشرف ما تميز به العرب، حتى قبل أن تشرق الشمس بنور الرسالة المحمدية، فكان العرب يفخرون بذلك ويبذلون في سبيل الحفاظ على عرضهم الغالي والنفيس، حتى إن قائلهم كان يقول:

يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراضٌ لنـا وعقـول

ومدح رجل من أهل الجاهلية امرأته فقال:

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتنـاولتـه واتقتـنا باليــد

سقط النصيف (غطاء الوجه) من غير قصد ولا عمد، فغطت وجهها بيدها مخافة أن يُرى.

ويمدح رجل آخر (من أهل الجاهلية) قبل الإسلام!! يمدح امرأته فيقول:

لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفتِ

فإن العرب الذين أنتم من سلالتهم، كانوا يتميزون بالخلق العالي وهو الغيرة على الشرف.

والغيرة على الشرف من أعظم المنازل، وهي دليل على الفحولة والرجولة، ومن أفلت زمام الأمر، عُدَّ من سقط المتاع فلا قيمة له ولا قدر.
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49
6 - ظابط شرطة قضائية الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:13
بالله عليكم الا يكفي اعتراف الزوجة التلقائي المدون بمحضر الضابطة القضائية بتبادل القبل مع رجل غير زوجها بإدانة هده الاخيرة بتهمة الخيانة الزوجية ، من لا يعتبر تبادل المرأة القبل مع رجل غير زوجها فتلك مصيبة وكلمة كبرى ضربت قيم وعادات وتقاليد هدا البلد دون الحديث عن الدين بالحلال بين و الحرام أبين.
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58
7 - عبدالرحمان الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:14
إوا لهلا يجعل كتر
مفهمتش أنا هاد المنظمات واش مسلمين واش لا دين لهم واش لا غيرة لهم شكون كيمولهم ...
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41
8 - yamlikha الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:15
الاجتهاد القانَني عندما يكون في صالح، تثبيت وارساء ثوابت الدولة الإسلامية والاعراف المغربية الأصيلة، يتم رفضه، اما في حالة ما كان الاجتهاد ينحو حول تميع الاخلاق و قطع جذور القيم المحافظة حينها يتم مباركته، تبادل القبل بين الزوجة و رجل اجنبي، وددتم ان يكون بأنه ليس خيانة، وماهي الخيانة بنظركم ماهو تعريف الخيانة حسب وجهت نظركم التقدمية، وهل التعريف الذي تقدمونه لها ينطبق عليكم انتم ايضا ام فقط على الآخر. اي كان هذا الاخر؟؟!!
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24
9 - تعليق الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:15
يجب تسميتا بي مقبلات الخيانة الزوجية بالنسة للزوج أو الزوجة تجنب الحرام يديم المحبة والسعادة بي الزوجين هناك قانون يمنع التحرش اليس تبادل القبل تحرش
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12
10 - الهمس الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:16
تبادل القبل لا يدخل في إطار الخيانة الزوجية بل يجب حصول الإيلاج لتكون جريمة تامة الله آكبر وماذا عن خيانة لرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين مثل هؤلاء المجتهدين واليساريين والحداثيين هم أسباب آنحلال قيم المجتمع المغربي العريقة وآندثارها
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27
11 - الحسين الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:16
بالله عليكم ماذا سنعتبر امرأة متزوجة تتبادل القبل مع اجنبي نعتبره حرية شخصية ام ماذا هؤلاء الذين يستغربون قرار المحكمة هل ترضى لزوجتك تقبل رجل اخر اذا كنت في المغرب فلا عستغرب
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26
12 - منير الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:17
قرار حكيم و نتمنى أن يسود في مختلف الأحكام اللتي تشكل مدخلا لمعاقبة أصحاب الخيانات الزوجية و رادعا أمام المخالفين
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21
13 - ayoub الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:17
دابا الى كان البوسان ماشي خيانة زوجية نوضز كاملين نبوسو تاحنا .. اا الله بنعل ليما يحشم .. و اللله الى غاديين فطىيق ديال النصارا المرا كتبوس عادي قدام راجبها و كاع الى خانتو كتقوليه شيغي سمحليا راه خنتك و مكنتش حاسة و هو بحال الحمار كيقول ليها سي با كغاف مونامور... مشات الرجلة فينا
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24
14 - ابو اسحاق الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:19
لا يهمني قرارات المحاكم قانونية أو لا ، لكن تبادل القبل للمتزوجة مع غير محرم يعد خيانة طبقا لتقاليدنا وعقائدنا في العالمين العربي والاسلامي.
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20
15 - ابو ياسين الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:19
ههه.علاه حلال،؟اصبحنا نعيش في زمن التيه الوجودي والفكري والاخلاقي...طوبى للغرباء
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16
16 - محمد الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:19
قرار المحكمة صائب من الناحية القانونية والشرعية والأخلاقية فلا أتصور أن أي رجل يقبل أن يجد زوجته تتبادل القبل مع شخص أخر ثم نقول إنها ليست خيانة
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13
17 - المتتبع الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:20
اذا كانت تبادلت القبل مع رجل غريب عنها فالمحكمة صايبة ١٠٠%
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10
18 - ريفي أصيل الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:20
وهل تبادل القبل بين زوجة وأجنبي لا يعتبر خيانة .هل يرضى أحد من المنتقدين بذلك لزوجته. أم أن هؤلاء المدافعين عن الحرية لا غيرة لهم عن أعراضهم.
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19
19 - مسلم غيور الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:21
قال تعالى و لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبييلا صدق الله العظيم لاتقربو معناها الابتعاد عن كل ما يمكنه أن يؤدي الى هذه الفاحشة من كلام او غزل او مداعبة فما بالك بالقبل فإنها مقبلات الجماع و الاعتراف سيد الأدلة و الله اهدينا و اهدي الجميع
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5
20 - مصلح التعليم الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:21
دستور المملكة يقر السلام دينا لا رجعة فيه ، ويوم تغير هذا البند فانتظروا الدمار ، و المثال الدول في الجوار ، باسها و باستو من أجل ماذا ، سلام بين الأصدقاء يمممممممكن في غفلة ، أما لقاء بعد الانتظار فهو وحشة للحبيب فهو خيانة سواء تعلق بالزوج أو الزوجة الله يسمح لنا و لكم .
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2
21 - ولد الشرع الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:21
الله سبحانه و تعالى يرحمنا لِأجل ثلاثة الصبيان الرضع والبهائم الرتع والشيوخ الركع.من غير هذا ربما تزنزل الارض يوميا من تحت ارجلنا بإِجرامنا ومخالفات وتعدي حدود الله الزنى كثر والفساد عمَّ ....غيتك ورحمتك يا رب
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3
22 - قام الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:22
تبادل القبل مجرد تسخينات للمقابلة

و الله لست أدري كيف لزوجة أن تقبل شخصيا غربيا هل هي معزة فيه أو هناك شيء آخر

من الطبيعي جدا أعتبرها خيانة عظمى
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2
23 - abouama الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:22
تبادل القبل أو العلاقة الجنسية كلاهما خيانة زوجية .ولكن اذا كانت هذه الزوجة تكره زوجها أو تزوجت به رغما عنها فماذا عساها أن تفعل.؟ ربما هذه هي الطريقة الوحيدة حتى يطلقها.اذا كان رافضا طلاقها.
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-10
24 - abdelghani الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:23
تبادل القبل ليس إلا مداعبة يليها الجنس
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2
25 - ميمون الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:23
حصرتي على قيم ذهبت ادراج الرياح في بلد كانت المرأة جوهرة صعبة المنال.
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2
26 - بنت الرباط الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:27
على حد عقلي و الله أعلم. السيدة اعترفت على راسها دون تعذيب او اكراه. ايوا شنو بقا ؟؟
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1
27 - نرجس الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:28
البوسان اذا كان بين طرفين بينهما علاقة سرية فيه إن.. البوسان بداية لعلاقة جنسية.. شنو بغات البوليس يضبطوهم اثناء الفعل؟ هذه هي الخيانة وفوقها تخراج العينين
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4
28 - hamid الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:29
حينما نعود للجانب الديني فانه حدد فاحشة الزنا بضوابط وشروط ولم يجعلها سهلة الى هذا الحد السؤال المطروح لماذا قضايا كانت اكبر من القبلات لم تدن المحكمة اصحابها ماذا تغير في النصوص القانونية حتى يظهر هذا الاختلاف
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-3
29 - ملاك الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:29
نعم قرار المحكمة باعتبار القبل خيانة زوجية قرار في محله لأن الزوجة التي تتبادل القبل مع رجل أجنبي تعتبر خائنة لزوجها.
و تبادل الرسائل الإلكترونية الغرامية مع شخص غريب تعتبر خيانة زوجية
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5
30 - حيران الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:29
اللهم ارزقنا الحياء مااحييتنا وهل هناك خيانة أكثر من ذلك ربنا لاتواخدنا بما فعله السفهاء منا
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4
31 - hamza الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:33
Je suis àvec le verdict , ça doit être appliquer sur tous ceux ou celles qui ne craignent pas dieu et ne respectent pas leurs conjoints, on s'en fou des remarques dès observateurs ou bien les associations de walou, qu'est ce qu'ils veulent au juste ou est ce qu'il veulent arriver !!! Mon Mari ou bien ma femme est cool c'est ça, à l'européen ???
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-1
32 - idriss الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:33
المثل المغربي يقول من هدي السيجارة يحيا العدل !! !!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
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-1
33 - بدون قلة أدب الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:35
أريد أن أقبل زوجات جميع الأزواج الذين يعتبرون أن تقبيل المرأة المتزوجة من




طرف رجل غريب لا يعتبر خيانة.




أتمنى أن لايعتبروا طلبي هذا "قلة أدب" لأنني رجل "مودرن" يعني عصري و




متحضر .
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0
34 - على منهج السلف الصالح الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:35
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
المغرب دولة علمانية و ليس دولة إسلامية، و المشرع الدستوري ربما وقع في سهو!!
كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم تتجاوز ملايييير المرات هاته الأحكام ذات الطبيعة الفرنسية في الأصل.
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35 - عبدو الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:38
تبادل القبل هو الشروع الفعلي في الممارسة الجنسية فهل المعنيين التقيا فقط لتبادل القبل والانصراف في حاليهما لا اظن ذلك لان الخيانة بمفهومها العام تبدأ بالرغبة في ارتكاب الجريمة عكس الفساد الذي قد يسقط اذا ظبط الشخص في ارتكابه ومنع من ذلك. وسؤالي هو لماذا تجرمون التحرش الجنسي رغم أنه يكون خاليا من اي علاقة جنسية؟
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0
36 - م المصطفى الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:39
بعيدا عما يقوله القانون في هذه النازلة، هناك ملاحظتان : نوع هذه القبلات، إن كانت على الخد ام على الفم. فإن كانت على الخد يمكن التشكيك في تحريمها،فقد يمكن تفسير ذلك بعدة تفسيرات، أما إن كانت على الفم، فقد قضي الامر الذي كنتم فيه تستفتيان.
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37 - متالم الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:40
ادا لم تكن القبلات من باب الخيانة فمادا تكون مجاملة؟ اادا تساهلنا معها يمكن التساهل حتى مع الايلاج ان تم ام لا فيقوا من نومكم من قبلت رجلا اخر فهى خاءنة بكل تاكيد ولا سيما عندما يكون من غير المحارم
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38 - Holanda الثلاثاء 15 يناير 2019 - 14:42
لماذا عندما تفوز لاعبة رياضية من أنواع رياضة.ثم يوشح لها رئيس بميدالية ذهبية أو فضية او نحاسية ثم يعتنقها ثم يبوسها أمام جمهور.و شكرا .غير ملاحظة
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