24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2513:3917:0319:4521:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. أردوغان يعرض مجددا فيديو "مذبحة المسجدين" (5.00)

  2. مغربي يرفع أذان جمعة ضحايا مسجدي نيوزيلندا (5.00)

  3. عن إذاعة محمد السادس (5.00)

  4. منتخب الأرجنتين: ميسي يغيب عن مباراة المغرب (5.00)

  5. هكذا بترت يد بلحسن الوزاني في الانقلاب العسكري الفاشل بالصخيرات (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تزوير جوازات سفر مغربيّة .. الشرطة تضبط المزيد من الإسرائيليّين

تزوير جوازات سفر مغربيّة .. الشرطة تضبط المزيد من الإسرائيليّين

تزوير جوازات سفر مغربيّة .. الشرطة تضبط المزيد من الإسرائيليّين
هسبريس من الرباط
السبت 23 مارس 2019 - 17:00

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية.

بلاغ أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، ذكر أن العملية تمت للاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في الحصول على سندات هوية وجوازات سفر مغربية عن طريق التزوير.

"يأتي توقيف المشتبه بهم الخمسة في إطار مواصلة الأبحاث والتحريات المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية الشبكة الإجرامية التي يتزعمها مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية"، وفق المصدر نفسه.

وكانت الشبكة المذكورة تم تفكيكها في بداية شهر مارس الجاري، بعدما تم الاشتباه في تورطها في استصدار وثائق هوية مغربية مزيفة لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية.

كما ذكرت المديرية أن عمليات التنقيط المنجزة كشفت أن اثنين من الأشخاص الخمسة الموقوفين يشكلون موضوع "نشرات حمراء" صادرة عن منظمة "الأنتربول"؛ تقضي بتوقيفهم دوليا على ذمة مسطرة التسليم.

أمر الضبط الدولي، المعمم من طرف الشرطة الدولية، معلل بالاشتباه في تورط أحد الموقوفين في جرائم القتل العمد ضمن شبكات الإجرام الدولي المنظم، بينما يشتبه في ارتباط الشخص الثاني بشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات.

وكشفت DGSN أن "عمليات التفتيش المنجزة في المنازل التي يكتريها المشتبه فيهم أسفرت عن حجز مبالغ مالية مهمة، بالعملة الوطنية والأجنبية، وكمية من مخدر الحشيش، وسندات هوية مغربية يشتبه في كونها محصلة عن طريق التزوير، علاوة على هواتف محمولة وأجهزة معلوماتية".

جدير بالذكر أنه، وفق البلاغ، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات حصولهم على وثائق هوية مغربية عن طريق استخدام وثائق ومستندات مزورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - abdou السبت 23 مارس 2019 - 17:14
و ماذا ينتظر المغاربة من بني يهودا...
قال ليك التسامح...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - مغربي حر من بلجيكا السبت 23 مارس 2019 - 17:17
بما أن اىمغرب من ضمت الدول العربية التي تطبع مع الكيان الصهيوني فهذا لا يدع مجالا للشك أن المشتبه فيهم رغم التهم الخطيرة المنسوبة إليهم( تزوير جوازات سفر مغربية، القتل العمدوالإتجار في المخدرات ) فسوف يطلق سراحهم بمجرد التحقيق معهم لا لشيء سوى أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - مهاجر السبت 23 مارس 2019 - 17:19
لانريد الاستيطان ، الإسرائيلي منذ زمان ونحن المغاربة متعايشين مع اليهود من أصول مغربية نجدهم في بعض المدن المغربية ،بون مشاكل متسامحين ،لكن لا للصهاينة هاذا نوع من الإحتلال والاجرام تحية الى يقضة المخابرات المغربية ومركز الابحاث القضائية ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - Abdo السبت 23 مارس 2019 - 17:26
المخابرات المغربية الأقوى على المستوى الدولي تحياتنا لرجال الخيام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.