نيل ثيقة إدارية يطيح بـ"مزارع للكيف" في تاونات

رشيد الكويرتي من فاس

أوقفت مصالح السلطة المحلية لقيادة سيدي المخفي بإقليم تاونات شخصا ، ينحدر من دوار العزاييب التابع لجماعة تمزكانة بإقليم تاونات، كان مبحوثا عنه للاشتباه في تورطه في زراعة نبتة "الكيف"، بعد ولوجه إلى مقر القيادة المذكورة قصد سحب وثيقة إدارية شخصية.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس فإن المشتبه فيه "هـ.ز"، غير المتزوج والمولود سنة 1981، كان موضوع مذكرة بحث سجلت في حقه بعد إنجاز محضر معاينة من لدن أعوان السلطة المحلية، مطلع شهر مارس المنصرم، لأحد الحقول المزروعة بـ"الكيف" تعود ملكيتها إلى الشخص المعني.

وأوردت المصادر ذاتها أن الشخص الموقوف أحيل، بأمر من النيابة العامة المختصة بابتدائية تاونات، على مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بغفساي التي أخضعته لتدابير الحراسة النظرية، قصد البحث معه بخصوص المنسوب إليه من تهم.