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كُتّاب وآراء
كلب مسعور يعض 5 أشخاص بأمتار في شفشاون
عاث كلب مسعور، أمس الثلاثاء، في عدد من ساكنة جماعة أمتار بإقليم شفشاون، حيث قام بعضهم، مخلفا خمسة جرحى، بينهم طفلة.
وأفادت مصادر محلية، في تصريحات متطابقة، أن المصابين انتقلوا إلى المركز الصحي الجماعي لأمتار قصد تمكينهم من لقاح داء السعار، غير أنهم فوجئوا بغياب المصل عن صيدلية المركز الصحي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الضحايا اضطروا إلى الذهاب إلى جماعة الجبهة بالإقليم ذاته، للاستفادة من لقاح السعار. وطالبت المصادر ذاتها السلطات المحلية بالتعاطي مع ظاهرة الكلاب الضالة، وتدارك الفراغ الحاصل في المصل المضاد للسعار.