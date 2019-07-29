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الرئيسية | حوادث | انهيار ترابيّ ينهي حياة شابّ عشريني بإقليم شفشاون

انهيار ترابيّ ينهي حياة شابّ عشريني بإقليم شفشاون

انهيار ترابيّ ينهي حياة شابّ عشريني بإقليم شفشاون
جمال سماحي من تطوان
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:05

لقي شابّ في عقده الثّاني مصرعه، اليوم الاثنين، في حادث انهيار ترابيّ بإحدى المغارات، بدوّار بشار التّابع للنّفوذ التّرابيّ لجماعة بني منصور، بإقليم شفشاون.

مصادر محلّيّة أفادت بأنّ الشّاب كان يقوم بعمليّة حفر بإحدى مغارات المنطقة، لاستخراج نوع من التّراب أبيض اللّون، ومتعدّد الاستعمالات، بغرض بيعه، مضيفة أنّ انهيارا ترابيّا حدث أثناء العمليّة أسفر عن طمر الأخير تحت أنقاض الأتربة؛ وهو ما أدّى إلى وفاته تحت الرّكام .

المصادر ذاتها أضافت أنّ السّلطة المحلّيّة، ومعها عناصر من الدّرك الملكيّ، حلّت بمكان الحادثة، فور إخطارها، لمباشرة تحقيقات بشأنها، وتمّ نقل جثّة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى محمّد الخامس بإقليم شفشاون.

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