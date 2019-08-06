قتيل في حادث دهس وسط سوق للماشية بشفشاون

أيوب صدور من تطوان

لقي شخص مصرعه على الفور، وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث دهس حافلة للنقل المزدوج لحشد من المواطنين بالسوق الأسبوعي لثلاثاء بو احمد بإقليم شفشاون.

وأرجعت المعطيات الأولية التي حصلت عليها هسبريس أسباب الحادث إلى عطب بفرامل حافلة النقل المزدوج التي نجا سائقها من الموت، فيما تبقى حصيلة الحادث مرشحة للارتفاع بالنظر إلى خطورة الإصابات.

ووصفت المصادر ذاتها الحادثة بـ"الخطيرة"، وكادت أن تسبب في كارثة حقيقية، خاصة أنها جرت وسط سوق يشهد إقبالا للمواطنين الراغبين في اقتناء أضحية العيد.

وفور إخطارها، حلت عناصر من الدرك الملكي بعين المكان، وعملت على توجيه المصابين إلى المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان، بالموازاة مع فتح تحقيق في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد المسؤوليات، وإخضاع الحافلة لفحص تقني دقيق.