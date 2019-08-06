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كُتّاب وآراء
تماسّ كهربائيّ يشعل حريقا في غابة بشفشاون
تسبّب اشتعال النيران بأسلاك كهربائيّة متساقطة وسط غابة بدوّار المواسيف، التّابع لجماعة تمروت بإقليم شفشاون، اليوم الثّلاثاء، في احتراق مساحة شاسعة من الغطاء الغابويّ وبعض الحقول المجاورة.
مصادر محلّيّة أفادت أنّ الحريق، الّذي انتشر بسرعة قياسيّة، كان سببه تماسّ كهربائيّ، مضيفة أنّ ألسنة اللّهب هدّدت عددا من المنازل المتواجدة بالجوار، مما أجبر سكّانها على مغادرتها خوفا على حياتهم.
المصادر ذاتها أضافت أنّ شباب المنطقة عمل على مواجهة الحريق، بالاستعانة بخراطيم مياه موصولة بالآبار المجاورة، مما سهّل تطويق ألسنة اللّهب على عناصر الوقاية المدنيّة، الّتي حلّت متأخّرة بمكان الحريق، بسبب بعد المسافة بين باب برّد ودوّار المواسيف.