إحباط محاولتي انتحار في يوم واحد بمدينة وزان

هسبريس من وزان

سُجلت محاولتا انتحار، الثلاثاء، بمدينة وزان، إذ استقبلت مستعجلات مشفى أبي القاسم الزهراوي فتاة قاصرا وشابا يافعا، حيث تناولت الأولى مبيدا لمكافحة الذباب، فيما تجرع الثاني كمية كبيرة من مبيد الفئران بهدف إنهاء حياته.

وأفادت مصادر هسبريس أن الفتاة، التي تبلغ حوالي 16 سنة، ولجت مصلحة المستعجلات وهي في حالة حرجة عقب تناولها مبيد الذباب بمنزل أسرتها بهدف إنهاء حياتها، قبل أن يتم استقبال حالة ثانية لشاب أقدم على تناول مبيد الفئران بهدف الانتحار.

مصادر متطابقة أكدت، في اتصال بهسبريس، أن الحادثين خلفا استنفارا بمستشفى المدينة، حيث عملت أطر التخدير والإنعاش على غسل معدتي الفتاة القاصر والشاب، وتقديم الإسعافات الضرورية لهما، مشيرة إلى أنهما تمكنا من مغادرة المستشفى بعد تحسن حالتهما الصحية.

جدير بالذكر أن المركز الاستشفائي الإقليمي سجل بحر هذا الأسبوع حالات عديدة لمحاولات الانتحار، ضمنها حالة أربعينية تم إنقاذها من موت محقق بعدما تناولت سم الفئران.