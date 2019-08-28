24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5513:3417:0720:0321:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. الموظفون الأشباح (5.00)

  2. وزارة الفلاحة تقاضي شركة بسبب قنص جائر لليمام (5.00)

  3. فنانون وسياسيون يودعون "لالة حبّي" في جنازة مهيبة بالبيضاء (5.00)

  4. "لائحة خاليلوزيتش": 21 محترفا و7 محليّين .. حمد الله أبرز المُبعدين (5.00)

  5. ماذا أعدت الحكومات الإفريقية أمام رياح الثورة الصناعية الرابعة؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إحباط محاولتي انتحار في يوم واحد بمدينة وزان

إحباط محاولتي انتحار في يوم واحد بمدينة وزان

إحباط محاولتي انتحار في يوم واحد بمدينة وزان
هسبريس من وزان
الأربعاء 28 غشت 2019 - 12:10

سُجلت محاولتا انتحار، الثلاثاء، بمدينة وزان، إذ استقبلت مستعجلات مشفى أبي القاسم الزهراوي فتاة قاصرا وشابا يافعا، حيث تناولت الأولى مبيدا لمكافحة الذباب، فيما تجرع الثاني كمية كبيرة من مبيد الفئران بهدف إنهاء حياته.

وأفادت مصادر هسبريس أن الفتاة، التي تبلغ حوالي 16 سنة، ولجت مصلحة المستعجلات وهي في حالة حرجة عقب تناولها مبيد الذباب بمنزل أسرتها بهدف إنهاء حياتها، قبل أن يتم استقبال حالة ثانية لشاب أقدم على تناول مبيد الفئران بهدف الانتحار.

مصادر متطابقة أكدت، في اتصال بهسبريس، أن الحادثين خلفا استنفارا بمستشفى المدينة، حيث عملت أطر التخدير والإنعاش على غسل معدتي الفتاة القاصر والشاب، وتقديم الإسعافات الضرورية لهما، مشيرة إلى أنهما تمكنا من مغادرة المستشفى بعد تحسن حالتهما الصحية.

جدير بالذكر أن المركز الاستشفائي الإقليمي سجل بحر هذا الأسبوع حالات عديدة لمحاولات الانتحار، ضمنها حالة أربعينية تم إنقاذها من موت محقق بعدما تناولت سم الفئران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.