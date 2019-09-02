الدرك يحقق في اغتصاب متزوجة ضواحي وزان

هسبريس من وزان

تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة سيدي رضوان، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم وزان، من إيقاف شخص ثلاثيني يشتبه في تورطه في قضية اغتصاب امرأة متزوجة والمشاركة فيها وتهديدها بنشر مقطع فيديو يوثق للفعل الإجرامي إن لم تلبّ رغباته الجنسية المريضة.

وتعود وقائع النازلة، حسب مصادر هسبريس، إلى حين تقدمت امرأة متزوجة تقطن بجماعة بني كلة من إقليم وزان بشكاية مباشرة لدى درك سيدي رضوان، تبسط فيها تعرّضها للاغتصاب في مكان خلاء، حينما كانت بصدد لقاء أحدهم من أجل غرض ما، قبل أن يقوم باستدراجها إلى أرض خلاء رفقة شخص آخر يمتهن النقل السري ويمارس عليها الجنس بالقوة، في وقت تكلف السائق بتوثيق الجريمة على حد زعمه.

ولم تجد المرأة المتزوجة بدا من تقديم شكاية لدى الدرك الملكي بعدما تلقت تهديدات بنشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، إن لم تخنع لطلبات السائق؛ وهو ما تفاعلت معه مصالح الضابطة القضائية بالسرعة والإيجاب.

وزادت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي بسيدي رضوان، بعد أبحاث دقيقة وتحقيقات ميدانية، تمكنت من التعرف على لوحة أرقام السيارة المستعملة في النقل السري والتي تعود ملكيتها إلى أحد الجناة المفترضين لتقوم بنصب كمين محكم كلل بإيقافه.

وشدد المصدر ذاته على أنه جرى الاستماع إلى الشخص الموقوف وهو من ذوي السوابق العدلية، في محضر تمهيدي، قبل أن يتمّ وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة المختصة، مع تحرير مذكرة بحث في حق المتورط الأول في الجريمة والذي تم تحديد هويته، في أفق إحالتهما على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان.