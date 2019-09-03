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الرئيسية | حوادث | عائلة قاصر مغربي تطالب بترحيل جثمانه من سبتة

عائلة قاصر مغربي تطالب بترحيل جثمانه من سبتة

عائلة قاصر مغربي تطالب بترحيل جثمانه من سبتة
عبد الجواد الخنيفي من شفشاون
الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 18:45

ناشدت العديد من الفعاليات بمدينة شفشاون على مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المسؤولة إقليمياً وجهوياً ووطنياً، من أجل التدخل لنقل جثمان الراحل القاصر ( م.م 16 سنة) من مدينة سبتة المحتلة التي وافته المنية بها إلى مسقط رأسه بمدينة شفشاون، تضامناً مع عائلة الفقيد التي تعيش ظروفاً مادية صعبة.

من جهتها، عبّرت عائلة القاصر المتوفى عن رغبتها الملحّة في دفن جثمان فلذة كبدها بمدينة شفشاون؛ الأمر الذي سيكلفها مبالغ مالية باهظة ليست لها القدرة على تغطيتها.

وقد كانت عناصر الشرطة بمدينة سبتة المحتلة قد عثرت على القاصر (م.م) فاقداً للوعي بمنطقة ميناء المدينة، في محاولة منه لتحقيق حلم العبور عبر المضيق، ونقلته إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي؛ غير أن القاصر المغربي لفظ أنفاسه الأخيرة بالمرفق الصحي المذكور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Allal الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 19:15
السلطات يجب أن تتدخل لنقل جثمان المتوفى إلى مسقط رأسه،و هذا من واجبها واحتراما لعائلته وذويه٠ إنا لله وإنا إليه راجعون وألهم الله ذويه الصبر والسلوان ٠
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2 - اين الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 19:31
الاف القاصرين المغاربة مشردون في المدن الاوروبية وكان ليس لديهم وطن.اين اباءهم,اين وزارة الاسرة?اين وزارة الخارجية?اين وزارة الجالية?
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3 - عبدالإله الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 19:37
هؤلاء الشباب ضحايا الهجرة السرية دمهم في رقبة المسؤولين في هذا البلد التعيس.
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