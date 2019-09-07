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الرئيسية | حوادث | قتيل في اصطدام سيارة بشاحنة ضواحي شفشاون

قتيل في اصطدام سيارة بشاحنة ضواحي شفشاون

قتيل في اصطدام سيارة بشاحنة ضواحي شفشاون
هسبريس من شفشاون
السبت 07 شتنبر 2019 - 00:16

لقي شاب عشريني مصرعه، في حادثة سير قاتلة بعد اصطدام قوي بين سيارة خفيفة وشاحنة ضواحي مدينة شفشاون على مستوى الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين مدينتي تطوان والحسيمة.

وأفادت مصادر هسبريس من عين المكان بأن الحادث وقع في إحدى المنعرجات الخطيرة بالقرب من مركز جماعة الدردارة بإقليم شفشاون، مؤكدة مصرع سائق السيارة جراء قوة الاصطدام وتضرر المركبة التي كان يقودها بشكل بليغ.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث حيث عملت على توجيه جثمان الضحية، الذي ينحدر من دوار بني يفتن بالدردارة، إلى مستودع الأموات، بالموازاة مع فتح تحقيق في الواقعة من أجل تحديد الأسباب والمسؤوليات لترتيب الجزاءات، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الفيلسوف السبت 07 شتنبر 2019 - 00:56
شفشاون التي كنا نعتقد انها المدينة الهادئة
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