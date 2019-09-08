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الرئيسية | حوادث | قتلى وجرحى ومفقودون في انقلاب حافلة بالرشيدية

قتلى وجرحى ومفقودون في انقلاب حافلة بالرشيدية

قتلى وجرحى ومفقودون في انقلاب حافلة بالرشيدية
هسبريس من الرباط
الأحد 08 شتنبر 2019 - 09:17

أفادت السلطات المحلية لولاية جهة درعة تافيلالت، اليوم الأحد، أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما تم إنقاذ 27 آخرين، من بين ركاب حافلة لنقل المسافرين تؤمن الربط بين الدار البيضاء والريصاني.

وذكر المصدر نفسه أن الحافلة انقلبت، صباح اليوم الأحد، بقنطرة "واد دمشان" على مستوى جماعة الخنك في إقليم الرشيدية، وذلك بسبب السيول الفيضانية التي شهدها الوادي.

الحادث حرّك كل المصالح المعنية والمختصة إلى عين المكان، حيث تم العمل على نقل الأشخاص الناجين، والذين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة، صوب المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأكدت السلطات المحلية تعبئة كافة الإمكانات البشرية واللوجستيكية من أجل البحث عن بقية ركاب الحافلة المعتبرين حاليا ضمن تعداد المفقودين، وأن إخبار الرأي العام سيتم بكل التطورات المتعلقة بهذا الحادث.

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