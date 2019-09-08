ارتفاع عدد قتلى "حافلة الرشيدية" إلى 11 شخصا

محمد ايت حساين من الرشيدية

ارتفعت حصيلة قتلى حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، على مستوى واد دمشان بجماعة الخنك، بإقليم الرشيدية، إلى 11 شخصا، بعدما عثرت فرق الإنقاذ على جثث ثلاثة آخرين بسد الحسن الداخل.

وتمكنت مصالح الوقاية المدنية ومصالح الجيش والدرك الملكي والقوات المساعدة من العثور على جثث ثلاثة مفقودين، تم نقلهما إلى قسم الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، فيما لازال البحث مستمرا للعثور على باقي المفقودين.

وكشف مصدر مسؤول، غير راغب في كشف هويته للعموم، أن الحافلة كانت تقل 51 شخصا، تم إنقاذ 29 منهم، حالة أحدهم خطيرة، والعثور على جثة 11 آخرين، مشيرا إلى أن أزيد من 10 أشخاص مازالوا مفقودين إلى حدود الساعة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تشكيل لجنة جهوية برئاسة والي الجهة، من أجل البحث عن المفقودين وتقديم العلاجات الضرورية للناجين، مشيرا إلى أن موعد دفن المتوفين سيتم إعلانه في وقت لاحق، وفق تعبيره.