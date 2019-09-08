24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3016:5919:4821:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. "جبهة التعريب" تخوض معركة ميدانية في مواجهة "فرنسة التعليم" (5.00)

  2. "الرواية المسافرة" .. مبادرة تهدف إلى تسفير الكتب لتشجيع القراءة (5.00)

  3. عندما وصفَ بوعبيد معدّي أوّل دستور للمملكة بـ"صْحاب الكارطا" (5.00)

  4. "ملاعب القرب" تعوّض مشروع استثمار كبير هُدِم بـ"غضبة ملكية" (4.00)

  5. استطلاع يرصد ضُعف تدين شباب المغرب وارتفاع الرغبة في الهجرة (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ارتفاع عدد قتلى "حافلة الرشيدية" إلى 11 شخصا

ارتفاع عدد قتلى "حافلة الرشيدية" إلى 11 شخصا

ارتفاع عدد قتلى "حافلة الرشيدية" إلى 11 شخصا
محمد ايت حساين من الرشيدية
الأحد 08 شتنبر 2019 - 15:26

ارتفعت حصيلة قتلى حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، على مستوى واد دمشان بجماعة الخنك، بإقليم الرشيدية، إلى 11 شخصا، بعدما عثرت فرق الإنقاذ على جثث ثلاثة آخرين بسد الحسن الداخل.

وتمكنت مصالح الوقاية المدنية ومصالح الجيش والدرك الملكي والقوات المساعدة من العثور على جثث ثلاثة مفقودين، تم نقلهما إلى قسم الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، فيما لازال البحث مستمرا للعثور على باقي المفقودين.

وكشف مصدر مسؤول، غير راغب في كشف هويته للعموم، أن الحافلة كانت تقل 51 شخصا، تم إنقاذ 29 منهم، حالة أحدهم خطيرة، والعثور على جثة 11 آخرين، مشيرا إلى أن أزيد من 10 أشخاص مازالوا مفقودين إلى حدود الساعة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تشكيل لجنة جهوية برئاسة والي الجهة، من أجل البحث عن المفقودين وتقديم العلاجات الضرورية للناجين، مشيرا إلى أن موعد دفن المتوفين سيتم إعلانه في وقت لاحق، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - %%%% الأحد 08 شتنبر 2019 - 15:42
c accidents qui pesent lourd sur la balance des accidents de la route et sur les statistiques puisque les chiffres vous intéresse c votre faute et seulement votre faute arretez de nous baratiner avec votre bla bla et jeter la pierre sur les conducteurs . pour moi vous etes tous coupables et vous avez leur sang sur les mains .nb tous cela aurait pu etre évité si vous fesiez votre boulot en toute ame et conscience.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - نصراوي الأحد 08 شتنبر 2019 - 15:44
لا الاه إلا الله محمد رسول الله.لا يسعنا في هذا المصاب الجلل الا القول،.ان لله وإنا إليه راجعون.تغمض الله الموتى برحمته الواسعه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
3 - ارا شي بلاغ الأحد 08 شتنبر 2019 - 15:47
وكالعادة سيتكفل الملك بمصاريف الدفن ولن يعاقب اي مسؤول ولن يسستقيل اي مسؤول ولن يتم اصلاح الطريق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
4 - رضوان برنيط الأحد 08 شتنبر 2019 - 15:55
تعازينا الحارة لساكنة اقليم الرشيدية قاطبة في هذه الحادثة المؤلمة.
انا لله و انا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - someone الأحد 08 شتنبر 2019 - 15:56
لماذا لا يتم وضع حواجز الدرك أو الشرطة عند كل الوديان التي تعرف الفيضان لردع السائقين المتهورين الذين يتاجرون بأرواح الأبرياء. واش حتى تجي في الراس عاد نبداو نرسلوا فرق التنقيب على الجثث.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
6 - إلى متى الأحد 08 شتنبر 2019 - 15:56
إلى متى سنستمر في سماع هده الفواجع والماسي في بلدنا هدا ؟ أليس هناك ما يسر ويفرح ام ان واقع الحال يتكلم عن نفسه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - علاء الأحد 08 شتنبر 2019 - 15:59
انا لله و انا ايه راجعون
بعد تقديم العزاء لأسر الضحايا و التمنيات بالشفاء للمصابين اطلب من اخواننا المواطنين الالتزام بالحيطة و عدم الاستهتار، فأغلب الحوادث التي نعيشها مقرونة بالتسيب و عدم احترام القوانين و النشرات التحذيرية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - سلاوي الأحد 08 شتنبر 2019 - 16:01
هذا هو حالنا ديما الله يرحمهم الأبرياء كيموتو حنا كنتفرجو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - ورزازات الأحد 08 شتنبر 2019 - 16:01
لا حول ولا قوة الا بالله . إنا لله و إن إليه راجعون. تعازيا الحارة لعائلات الضحايا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - Me again الأحد 08 شتنبر 2019 - 16:01
ها علاش التكوين في رياضة ركوب الامواج و الأنهار مهم مثلما ان التكوين في رياضة تسلق الجبال مهم كذلك لبناء و لصيانة و لصباغة واجهات ناطحات السحاب و بناء أعمدة الكهرباء و الاتصالات و إنقاذ البشر في حالة الكوارث كالفيضانات و الحريق و الزلازل و الحروب!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.