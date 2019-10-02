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كُتّاب وآراء
انتحار عشريني في ظروف غامضة بمدينة وزان
أنهى شاب، حياته في ظروف غامضة، بعدما وجد جثة معلقة بغصن شجرة بواسطة حبل، غير بعيد عن منشأة المحطة الطرقية بمدينة وزان في اتجاه طريق شفشاون.
وحسب مصدر هسبريس فإن الضحية، وهو شاب من مواليد 1992، وضع حدا لحياته لأسباب مجهولة، ما زالت التحقيقات جارية من أجل تحديدها.
وانتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن يتقرر توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات البلدي، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الانتحار تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.