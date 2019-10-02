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الرئيسية | حوادث | انتحار عشريني في ظروف غامضة بمدينة وزان‬

انتحار عشريني في ظروف غامضة بمدينة وزان‬

انتحار عشريني في ظروف غامضة بمدينة وزان‬
هسبريس من وزان
الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 11:30

أنهى شاب، حياته في ظروف غامضة، بعدما وجد جثة معلقة بغصن شجرة بواسطة حبل، غير بعيد عن منشأة المحطة الطرقية بمدينة وزان في اتجاه طريق شفشاون.

وحسب مصدر هسبريس فإن الضحية، وهو شاب من مواليد 1992، وضع حدا لحياته لأسباب مجهولة، ما زالت التحقيقات جارية من أجل تحديدها.

وانتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن يتقرر توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات البلدي، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الانتحار تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - mjid الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 11:50
ليس هناك ظروف غامضة ؛ كلنا نعلم الظروف ( البطالة ؛الفقر ؛ المرض ...
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7
2 - عصام الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 11:51
الشباب المغربي بين نار الهجرة إذا شق البحر هل يعود أم لا وبين نار التشرميل والقرقوبي والحشيش إذا اكتفى بمنطقة سكناه أما إذا اكتفى بمنزله فهو في نار الانتحار. أنقذونا أنقذونا أنجدونا
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10
3 - ابن منطقة الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 12:02
هذ شاب ولد حومتي من اطيب خلاق الله اقولها اكررها دائما انتظرو مزيد ثم مزيد في شفشاون وزان العبد الله منطقة اقسم بالله ولات بالحل الجحيم لا خدمة لا شغل . حتى من الكيف ( القنيب الهندي ) كان محرك منطقة قتلوه حربوه في امس قريب كنت هده مدن احسن من اروبا اليوم الفقر نواحد دارجة متصورهش هذا ماشي مبرر لكن سبب انتحار هو الفقر ماكين لا مرض نفسي لا حب لا حشيش ولا حتى لعبة فقر فقر
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7
4 - مروكي الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 12:02
على فعاليات المجتمع المدني و الدولة أيضا عمل دراسة و إحصائيات لهذه الظاهرة لمعرفة أسبابها و الحد منها.
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