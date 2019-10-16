24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:1816:2518:5720:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. الحكومة ترفض خفض الضريبة على الدخل في "مالية سنة 2020" (5.00)

  2. ولعلو ينادي بقطب جديد في "المتوسط" لصد هيمنة الصين وأمريكا (5.00)

  3. احتجاج الانفصاليين يطلق حملة اعتقالات في كتالونيا (5.00)

  4. إثقال كاهل ميزانية الدولة بتقاعد "الوزراء المغادرين" يصل البرلمان (5.00)

  5. جدل العلاقات الرضائية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أمن طنجة يوقف متورطين في النصب وتزوير العملة

أمن طنجة يوقف متورطين في النصب وتزوير العملة

أمن طنجة يوقف متورطين في النصب وتزوير العملة
هسبريس – عبد الواحد استيتو
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 17:05

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن طنجة من توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وترويجها والنصب والتزوير واستعماله وحيازة سيارات مشكوك في مصدرها.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى توقيف شقيقيْن، من بين الثلاثة، بناء على معلومات دقيقة، حيث مكنت عمليات التتبع والمراقبة من رصد مكان تواجدهما بمنزل في ملكية والدهما بمدشر الخرب (عين مشلاوة) المحاذي للنقطة الحضرية في اتجاه مدينة تطوان، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى توقيف شريكهما الثالث بمقر إقامته بطنجة.

عملية التفتيش والحجز المنجزة على ضوء هذه القضية مكنت من حجز سيارتين تحملان لوحات ترقيم مزورة، و3 أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، وميزان إلكتروني، وهواتف نقالة، بالإضافة إلى جرعة من مخدر الكوكايين.

كما مكنت عملية تنقيط المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم من كشف أن الشقيقين يشكلان عدة مذكرات للبحث على الصعيد الوطني من أجل تكوين عصابة إجرامية مختصة في تزييف العملة الوطنية وترويجها، والنصب، وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبل المشتبه فيهم يتجلى في إيهام مرشحين بالهجرة غير الشرعية بإمكانية السفر مقابل مبالغ متفاوتة، وبعد تحديد موعد اللقاء يتسلم أحدهم المبالغ المالية المتفق عليها بهدف عدها قبل أن يعيدها إلى الضحايا المرشحين عن طريق استبدالها بأخرى مزورة بدعوى تأخير موعد الهجرة.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.