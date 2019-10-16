أمن طنجة يوقف متورطين في النصب وتزوير العملة

هسبريس – عبد الواحد استيتو

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن طنجة من توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وترويجها والنصب والتزوير واستعماله وحيازة سيارات مشكوك في مصدرها.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى توقيف شقيقيْن، من بين الثلاثة، بناء على معلومات دقيقة، حيث مكنت عمليات التتبع والمراقبة من رصد مكان تواجدهما بمنزل في ملكية والدهما بمدشر الخرب (عين مشلاوة) المحاذي للنقطة الحضرية في اتجاه مدينة تطوان، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى توقيف شريكهما الثالث بمقر إقامته بطنجة.

عملية التفتيش والحجز المنجزة على ضوء هذه القضية مكنت من حجز سيارتين تحملان لوحات ترقيم مزورة، و3 أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، وميزان إلكتروني، وهواتف نقالة، بالإضافة إلى جرعة من مخدر الكوكايين.

كما مكنت عملية تنقيط المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم من كشف أن الشقيقين يشكلان عدة مذكرات للبحث على الصعيد الوطني من أجل تكوين عصابة إجرامية مختصة في تزييف العملة الوطنية وترويجها، والنصب، وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبل المشتبه فيهم يتجلى في إيهام مرشحين بالهجرة غير الشرعية بإمكانية السفر مقابل مبالغ متفاوتة، وبعد تحديد موعد اللقاء يتسلم أحدهم المبالغ المالية المتفق عليها بهدف عدها قبل أن يعيدها إلى الضحايا المرشحين عن طريق استبدالها بأخرى مزورة بدعوى تأخير موعد الهجرة.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.