أب لخمسة أطفال ينهي حياته شنقا بإقليم وزان

هسبريس من وزان

وضع أب لخمسة أطفال حدا لحياته شنقا غير بعيد عن مسكنه بجماعة ونانة بإقليم وزان، وفق ما أكدته مصادر جمعوية.

وتبعا لمصادر هسبريس، فإن الأب غادر منزل أسرته ولم يعد إليه، الشيء الذي أثار شكوك زوجته، التي باشرت عملية البحث عنه قبل أن تعثر عليه جثة هامدة متدلية من غصن شجرة.

وانتقل إلى مكان الحادث ممثل عن السلطات المحلية وكذا عناصر الدرك، التي فتحت تحقيقا حول ملابسات الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمدينة شفشاون قصد إخضاعها للتشريح الطبي.