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الرئيسية | حوادث | مصرع 5 مهاجرين قبالة سواحل جزيرة "لانزاروتي"

مصرع 5 مهاجرين قبالة سواحل جزيرة "لانزاروتي"

مصرع 5 مهاجرين قبالة سواحل جزيرة "لانزاروتي"
هسبريس- أ.ف.ب
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 17:10

لقي خمسة مهاجرين مصرعهم وفقد ستة آخرون بعد غرق مركبهم قبالة سواحل جزيرة لانزاروتي الإسبانية بسبب أمواج عاتية، كما أعلنت السلطات الأربعاء.

وقالت الإدارة المحلية للجزيرة التي تشكل جزءا من أرخبيل الكناري قبالة سواحل المغرب، في بيان، إن "رجال الإطفاء عثروا على جثث خمسة أشخاص رغم الصعوبات الناجمة عن أمواج عاتية أدت إلى انقلاب المركب".

وتمكن رجال الإغاثة من إنقاذ أربعة أشخاص آخرين كانوا على متن المركب الذي كان يقل 15 مهاجرا في المجموع، كما صرح للقناة العامة للتلفزيون الإسباني إيزيدورو بلانكو، الناطق باسم فرق الإنقاذ في الجزيرة.

وأضاف أن "ستة أشخاص باتوا في عداد المفقودين"، مشيرا إلى أن المحيط "يتسم بالخطورة" في هذه الفترة "مع أمواج يبلغ ارتفاعها بين ثلاثة وأربعة أمتار".

وأوضح الناطق أن الناجين أبحروا الجمعة. ولم تكشف أي معلومات عن بلدانهم الأصلية أو هوياتهم.

واستمرت عمليات البحث عن المفقودين، الأربعاء، بوسائل بحرية وجوية، حسبما كتبت إدارة الحالات الطارئة في جزر الكناري على حسابها بـ "تويتر".

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