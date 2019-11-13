إسبانيا تعتقل تاجر مخدرات مغربيا فارا من العدالة

متابعة من خالد ملوك

اعتقلت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مهاجرا مغربيا بفضاء ترفيهي مجاور للميناء الرياضي "بانوس" التابع لمحافظة مالقا الأندلسية، بناء على مذكرة اعتقال وتسليم دولية صادرة عن السلطات الفرنسية.

وأفاد بلاغ للشرطة الإسبانية بأن المهاجر المغربي، البالغ من العمر 42 عاما، أدين من قبل القضاء الفرنسي بتهمتي "ارتكاب جريمة الاتجار الدولي بالمخدرات والانتماء إلى منظمة إجرامية"، مشيرا إلى أنه فر من العدالة، قبل أن يتم اعتقاله من قبل دورية أمنية كانت تجوب الفضاء الترفيهي المذكور.

وزاد البلاغ، الذي نقلت مضامينه وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أن المتهم كان جالسا في حانة لشرب الخمر رفقة شخصين آخرين، قبل أن تباغته عناصر من الشرطة وتطلب منه الإدلاء بوثائقه الشخصية، حيث تبين من خلال الاستعانة بقاعدة بيانات أنه موضوع أمر بالاعتقال من قبل السلطات الفرنسية.

وأوردت الوكالة الإخبارية أن المبحوث عنه ينتمي إلى منظمة إجرامية تكرس أنشطتها في تهريب المخدرات من المغرب نحو دولتي فرنسا وإسبانيا، موضحة أنه كان مسؤولا عن استقبال شحنات "الحشيش" القادمة من المملكة وتخزينها في مخابئ سرية بالقرب من الحدود مع فرنسا.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الموقوف يشغل دور الوسيط بين المنتجين المغاربة والزبناء بمدينة مرسيليا الفرنسية، فضلا عن أنه المسؤول عن إعطاء الموافقة على نقل الممنوعات بمجرد تلقيه المبالغ المالية المتفق عليها، موردا في المنحى نفسه أنه يواجه عقوبة سجنية لا تقل عن 30 عاما.