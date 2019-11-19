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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف فرنسيا من أصل جزائري بباب سبتة
أوقفت عناصر الأمن الوطني بمركز باب سبتة، أمس الأحد، مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية من أجل تورطه في قضايا تتعلق بالترويج الدولي للمخدرات.
توقيف الفرنسي جاء أثناء مغادرته التراب الوطني، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات الأشخاص المبحوث عنهم أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بناء على طلب السلطات القضائية الفرنسية، وذلك لتورطه في نشاط شبكة دولية لترويج المخدرات، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة، رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة بمدينة تطوان، وذلك في انتظار عرضه على السلطات القضائية المختصة للبت في مسطرة تسليمه للسلطات القضائية الفرنسية باعتبارها الجهة الطالبة.