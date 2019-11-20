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كُتّاب وآراء
التحقيق مع زوجين لترويج "الإكستازي" في مراكش
باشرت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش تحقيقا معمقا للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى زوجين يشتبه في ارتباطهما بقضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية "القرقوبي".
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن الزوجة المشتبه فيها كانت قد أبلغت عن وجود كميات من أقراص "الإكستازي" داخل أمتعتها، التي يشتبه في ملكيتها لزوجها.
التحقيق في المعلومات التي أدلت بها الزوجة مكن الأمنيين من العثور على 2134 قرصا من مخدر "الإكستازي"، فضلا عن توقيف الزوج الذي يشتبه في إرساله لهذه الشحنات المخدرة ضمن حقائب الزوجة.
وقد جرى الاحتفاظ بالزوج المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ بينما يجري البحث والتحري مع الزوجة، لتحديد علاقتها المحتملة بهذه الأفعال الإجرامية والوقوف على كافة الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية.