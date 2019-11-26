الشرطة تفكّ لغز قتل وتقطيع طفل في مدينة العرائش

هسبريس من الرباط

تمكنت العناصر الأمنية بالعرائش من حل لغز الأطراف البشرية التي عثر عليها مساء أمس بالمطرح العمومي في "حي المنار 3"، بالمدينة ذاتها، إذ تبين أن الأمر يتعلق بجثة طفل في السابعة من العمر، قامت زوجة أبيه بقتله وتقطيع جثته والتخلص من الأطراف.

واستنفر العثور على الأطراف البشرية عناصر الأمن التي قامت بمسح تام للمطرح العمومي، قبل أن تباشر تحقيقاتها مع عائلة الضحية، عقب اختفاء عن الأنظار منذ أيام، بعد أن غادر مؤسسته التعليمية دون أن يظهر له أثر بعد ذلك.

مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أوردت أن تفتيش منزل والد الضحية مكن من العثور على رأس الطفل وبعض الأطراف في الثلاجة، ليتم على الفور توقيف الأب وزوجته الثانية من أجل التحقيق معهما.

وبينت التحقيقات الأولية، تقول المصادر نفسها، تورط زوجة الأب في قتل الطفل "م. ع. خ"، الذي كان يقطن مع جدته بعد انفصال والديه.