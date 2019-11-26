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الرئيسية | حوادث | الشرطة تفكّ لغز قتل وتقطيع طفل في مدينة العرائش

الشرطة تفكّ لغز قتل وتقطيع طفل في مدينة العرائش

الشرطة تفكّ لغز قتل وتقطيع طفل في مدينة العرائش
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 10:30

تمكنت العناصر الأمنية بالعرائش من حل لغز الأطراف البشرية التي عثر عليها مساء أمس بالمطرح العمومي في "حي المنار 3"، بالمدينة ذاتها، إذ تبين أن الأمر يتعلق بجثة طفل في السابعة من العمر، قامت زوجة أبيه بقتله وتقطيع جثته والتخلص من الأطراف.

واستنفر العثور على الأطراف البشرية عناصر الأمن التي قامت بمسح تام للمطرح العمومي، قبل أن تباشر تحقيقاتها مع عائلة الضحية، عقب اختفاء عن الأنظار منذ أيام، بعد أن غادر مؤسسته التعليمية دون أن يظهر له أثر بعد ذلك.

مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أوردت أن تفتيش منزل والد الضحية مكن من العثور على رأس الطفل وبعض الأطراف في الثلاجة، ليتم على الفور توقيف الأب وزوجته الثانية من أجل التحقيق معهما.

وبينت التحقيقات الأولية، تقول المصادر نفسها، تورط زوجة الأب في قتل الطفل "م. ع. خ"، الذي كان يقطن مع جدته بعد انفصال والديه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - عادل الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 10:44
زوجة غالبا تحقد على أولاد الزوج، في حين أن الزوج لا يمانع في تربية أولاد زوجته من زوج آخر،وصدق قول ربنا: إن كيدكن عظيم
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19
2 - مراكشي امازيغي الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 10:45
لاحول ولا قوة الا بالله انه خبر تشيب له الولدان،اللهم انتقم ممن كانوا السبب،هذه نتيجة محاربة عقوبة الاعدام وسجون 5*****.
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39
3 - ياسين الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 10:47
اتعجب للذين يقول المرأة عاطفية انا رجل والله حشرة لااستطيع قتلها.....
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15
4 - mouhcineB الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 10:48
ها فين كيدي الطلاق ، لي زربانين على عمرهم يتزوجوا بأي وسيلة و في الأخير صراعات ثم الطلاق ، و المتضرر الأول هم الأطفال ، نسأل الله السلامة
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15
5 - أم مكلومة الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 10:48
لا حول ولا قوة إلا بالله كيف لها أن تخبأ الرأس في الثلاجة وزوجها لا يعلم شيئ هل هوا متواطئ يارب إحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين من الشتات
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16
6 - سمحمد المانيا الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 10:53
يعجز اللسان على الكلام... اعرف واحد انتحر بسبب زوجة الاب... دئما الاولاد ضحية الطلاق... حسبي الله ونعم الوكيل...
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7 - سمير الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 10:54
ماذا عسانا أن نقول سوى لا حول ولاقوة الا بالله دائما تكون زوجة الاب جحيما على اليتيم
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8 - محمد الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 10:57
في الوقت الذي كل القنوات الاذاعية تتكلم على تعنيف المرأة او العنف ضد المرأة ها هي المرأة تصنع المستحيل في العنف وضد طفل بريئ
حسبنا الله ونعم الوكيل
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9 - خبير و محلل الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 11:00
المواطنين يعانون من امراض نفسية يجب اعادة النظر في الامور فالشعب مريض نفسيا
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