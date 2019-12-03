فرقة أمنية تحجز أقراص هلوسة في مدينة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

وضعت فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، الإثنين، حدا لنشاط شخص اتخذ من أزقة حي برادي 3 مكاناً لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفادت مصادر أمنية، في تصريح لهسبريس، بأن هذه الفرقة فرضت مراقبة سرية على المعني بالأمر إلى حين ضبطه متلبساً بحيازة 120 قرص هلوسة بغرض ترويجها.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تضيف المصادر ذاتها، تم إجراء تفتيش قانوني بمحل إقامة المعني بالأمر، أسفر عن حجز 280 قرصاً مهلوساً إضافيا من نوع إكستازي وريفوتريل، بالإضافة إلى قطعة من مخدر الشيرا، وهاتف محمول ذكي كان الموقوف يستعمله في التواصل مع زبائنه.

وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجة البحث والتقديم أمام العدالة لتقول كلمتها في المنسوب إليه.

تجدر الإشارة إلى أن البحث سيبقى متواصلاً في أفق الوصول إلى مزود الموقوف الرئيسي وباقي شركائه المحتملين في القضية.