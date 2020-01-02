شرطة وزان توقف 3791 شخصا خلال سنة 2019‬

هسبريس من وزان

تمكنت مصالح أمن وزان، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية الـ31 دجنبر 2019، من إيقاف 1691 شخصا مبحوثا عنه جرى إلقاء القبض عليهم في جرائم مختلفة بشوارع المدينة، بعدما شكلوا موضوع مذكرات بحث، كما اعتقلت 2100 شخص في حالة تلبس.

ووقف إحصائيات المنطقة الأمنية لوزان لسنة 2019، فقد تمت إحالة 1920 شخصا على أنظار العدالة في قضايا مختلفة، وتحصيل 5060 درهما من الغرامات التصالحية.

وتبعا للمصدر ذاته، فقد عملت مصالح الشرطة بدار الضمانة على تحرير 200 مخالفة، وتحصيل ما يزيد عن 120850 درهما خلال العام المنصرم.