24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/01/2020
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:30
|13:36
|16:12
|18:34
|19:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- أولويات وزارة العدل
- نقاش علمي يطال "الحفاظ على الشرط" في اشتوكة
- إحالة قتلة شخص أربعيني على القضاء في مراكش
- نشطاء يطلبون التحقيق في جرائم تصفية "البوليساريو" لموريتانيين
- صباح زيداني ترد الاعتبار للقصيدة في "كن لي قليلا"
تقرير رسمي يعترف بـ"تغول الفساد في المجتمع" أمام جهود الإصلاح (5.00)
"عربدة عين الذياب" وهدوء يطبع الأحياء الشعبيّة في "بوناني البيضاء" (5.00)
- وزير الصحة ومواعيد المستشفيات: الانتظار يدوم عامين في دول أخرى - (100)
- "إنتاج سيارة في دقيقة ونصف" يجلب السخرية من رئيس الحكومة - (74)
- الحكومة تُنهي "مرسيدس 240" والمأذونية تعيق تجديد الطاكسيات - (56)
- الزاكي يسعى إلى تذويب الخلاف بين جامعة الكرة و"هداف العالم" - (33)
- "ميس أمازيغ": الإساءة للمرأة خط أحمر .. وأتمسك بالتقاليد المحلية - (31)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
شرطة وزان توقف 3791 شخصا خلال سنة 2019
الخميس 02 يناير 2020 - 05:27
تمكنت مصالح أمن وزان، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية الـ31 دجنبر 2019، من إيقاف 1691 شخصا مبحوثا عنه جرى إلقاء القبض عليهم في جرائم مختلفة بشوارع المدينة، بعدما شكلوا موضوع مذكرات بحث، كما اعتقلت 2100 شخص في حالة تلبس.
ووقف إحصائيات المنطقة الأمنية لوزان لسنة 2019، فقد تمت إحالة 1920 شخصا على أنظار العدالة في قضايا مختلفة، وتحصيل 5060 درهما من الغرامات التصالحية.
وتبعا للمصدر ذاته، فقد عملت مصالح الشرطة بدار الضمانة على تحرير 200 مخالفة، وتحصيل ما يزيد عن 120850 درهما خلال العام المنصرم.