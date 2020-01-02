24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:3013:3616:1218:3419:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تقرير رسمي يعترف بـ"تغول الفساد في المجتمع" أمام جهود الإصلاح (5.00)

  2. أجانب في رأس السنة (5.00)

  3. مغاربة ألمانيا: صفاء بنعمر‎ (5.00)

  4. ليلة بوناني وسط الدار البيضاء (5.00)

  5. "عربدة عين الذياب" وهدوء يطبع الأحياء الشعبيّة في "بوناني البيضاء" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شرطة وزان توقف 3791 شخصا خلال سنة 2019‬

شرطة وزان توقف 3791 شخصا خلال سنة 2019‬

شرطة وزان توقف 3791 شخصا خلال سنة 2019‬
هسبريس من وزان
الخميس 02 يناير 2020 - 05:27

تمكنت مصالح أمن وزان، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية الـ31 دجنبر 2019، من إيقاف 1691 شخصا مبحوثا عنه جرى إلقاء القبض عليهم في جرائم مختلفة بشوارع المدينة، بعدما شكلوا موضوع مذكرات بحث، كما اعتقلت 2100 شخص في حالة تلبس.

ووقف إحصائيات المنطقة الأمنية لوزان لسنة 2019، فقد تمت إحالة 1920 شخصا على أنظار العدالة في قضايا مختلفة، وتحصيل 5060 درهما من الغرامات التصالحية.

وتبعا للمصدر ذاته، فقد عملت مصالح الشرطة بدار الضمانة على تحرير 200 مخالفة، وتحصيل ما يزيد عن 120850 درهما خلال العام المنصرم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.