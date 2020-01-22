حوادث السير بالمدن .. 13 قتيلا و1950 جريحا

هسبريس - و.م.ع

لقي 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 1950 آخرون بجروح، إصابات 52 منهم بليغة، في 1469 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 يناير 2020.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر ، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألف و896 مخالفة، وإنجاز 12 ألف و13 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 34 ألف و883 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و994 ألف و025 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4217 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7627 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 169 مركبة.