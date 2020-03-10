إسبانيا توقف مغربيا موضوع مذكرة بحث ألمانية

متابعة من خالد ملوك

أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة برشلونة، بتعاون مع المكتب الفيدرالي الألماني للتحقيقات الجنائية، مهاجرا مغربيا موضوع مذكرة بحث وتسليم دولية أصدرها القضاء الألماني منذ عام 2015، بعدما تورط في 36 قضية ذات صلة بالاتجار بمخدر الحشيش بين المغرب وبين العديد من الدول الأوروبية.

وأفادت مصادر أمنية إسبانية، في تصريحات لصحيفة "دياريو سيغلو بينتي"، بأن الموقوف تزعم عشرات العمليات الإجرامية ما بين 2012 و2015 في مدن ألمانية عديدة، مشيرة إلى أن الأبحاث بشأن هذا الملف بدأت منذ شهر أبريل عام 2019، عندما وردت معلومات استخباراتية تفيد بأن الهارب يجول بإسبانيا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الموقوف ينتقل بين المغرب وإسبانيا وألمانيا بوثائق مزورة، مبرزة أن التواصل الدائم بين السلطات الأمنية الألمانية وبين نظيرتها الإسبانية مكن من تحديد مكان وجود الجاني، قبل أن تتمكن دورية للأمن من الاهتداء إليه وإيقافه ببلدية "مونكادا" التابعة لمدينة برشلونة بينما هو خارج من منزله.