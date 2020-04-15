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الرئيسية | حوادث | المغرب ينجو من خطر "الكمامات القاتلة".. والقضاء يدخل على الخط

المغرب ينجو من خطر "الكمامات القاتلة".. والقضاء يدخل على الخط

المغرب ينجو من خطر "الكمامات القاتلة".. والقضاء يدخل على الخط
هسبريس من الرباط
الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:03

علمت هسبريس أن الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء أحالت المتهمين الخمسة الأوائل في قضية صناعة وترويج "الكمامات القاتلة" على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية يوم الخميس المنصرم، بتهمة تزييف كمامات واقية والنصب والاحتيال وتحضير وبيع أشياء مضرة بالصحة العامة، والتي قررت بدورها إحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها مع ملتمس إجراء تحقيق إعدادي في مواجهتهم. وفي أعقاب ذلك، كانت الشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أودعت نجل نقيب سابق تحت تدبير الحراسة النظرية بعدما تشبث كل الموقوفين في هذه القضية، وكذا مسير المصحة الطبية الخاصة، بأنه هو الذي أبرم هذه الصفقة الزائفة وبأنه هو من تسلم المبالغ المتحصلة من هذه الأعمال التدليسية.

وفي سياق متصل، كانت الشرطة القضائية بالرباط قد أوقفت المشتبه فيه الرئيسي الآخر، وهو للصدفة ابن محام أيضا، والذي تم العثور بحوزته على مئات من الكمامات المزيفة التي كانت موجهة إلى البيع، حيث تم إيداعه بدوره رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الوطني المنجز في هذه القضية المتشعبة والمترامية الأطراف.

وتشير مصادر قضائية للجريدة إلى أن النيابة العامة بالرباط قررت إحالة الشخص الأخير المقدم أمامها على نظيرتها بمدينة الدار البيضاء، لارتباط الأفعال الإجرامية فيما بينها؛ وذلك لتجميع كل عناصر الشبكة الإجرامية أمام جهة قضائية موحدة، وهي قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء.

خبرة طبية.. وشكاية دولية في مواجهة عناصر الشبكة

كشف مصدر طبي لهسبريس أن الشرطة القضائية بالدار البيضاء عرضت عينات من الكمامات المزيفة المحجوزة في هذه القضية على المندوبية الجهوية للصحة، والتي أخضعتها لخبرة أولية كشفت أنها مزيفة ومصنوعة من مواد أولية غير طبية ولا تتوافر فيها المعايير المادية الضرورية للصحة والتنفس، كما تمت إحالة عينات مماثلة على مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة لإخضاعها لدراسات فنية وتحليلية إضافية.

وفي سياق ذي صلة، علمت الجريدة بأن مندوبي الشركة الأمريكية لصناعة الكمامات الأصلية التي تعرضت للتزييف تقدموا بشكاية للشرطة القضائية المشرفة على البحث، وأدلوا ببراءة الاختراع وبالعلامة التجارية المسجلة بالمغرب باسم الشركة الأم، متشبثين بالمتابعة القضائية ضد عناصر هذه الشبكة الإجرامية، ومتعهدين بتمكين القضاء لاحقا من عريضة مطالبهم المدنية بعد حصر الشركة الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية لقائمة الخسائر التي تسببت فيها عناصر هذه الشبكة.

الطمع القاتل.. في زمن كورونا

أثارت هذه القضية حملة من الشجب والاستياء في منصات التواصل الاجتماعي، إذ استنكر العديد من المدونين ما اعتبروها "حالة الطمع" التي انتابت أعضاء هذه الشبكة وجعلتهم يقامرون بصحة الأطباء والممرضين والمرضى مقابل مبالغ مالية؛ بل إن أحد المعلقين وجّه وابلا من النقد والاستهجان إلى الموقوفين، وتحديدا نجلي المحامييْن المعروفين، مؤكدا "في الوقت الذي يقتطع فيه المغاربة من معيشهم اليومي للمساهمة في صندوق جائحة كورونا، نجد ابني النقيب السابق (م.ز) والمحامي بهيئة الرباط (ع.ن) يتاجران بكمامات مزيفة وقاتلة، يمكنها أن تنقل العدوى بسهولة في الوقت الذي يظن فيه حاملها بأنه محصن ضدها".

أما أحد المعلقين، فقد غرد في موقع "تويتر": "تذكّرني كمامات ابن النقيب السابق بأجهزة كشف المتفجرات المزيفة التي اقتناها جيش الدفاع العراقي في 2007 و2016 بمبلغ 50 ألف دولار للجهاز الواحد، وكان أفراد الجيش الذين يستعملونها يموتون بالمئات لأنهم كانوا يظنون أنها تحميهم لقدرتها على كشف المتفجرات، بيد أنها كانت مجرد لعب مزيفة تسمح بقتلهم لا حمايتهم".

"هكذا هي الكمامات الطبية المزيفة، فهي كمامات قاتلة يحملها الطبيب والممرض وعون النظافة بالمستشفى اعتقادا منه بأنها تحميه وتحمي المريض من جزيئات الرذاذ المتطاير، وهي في الحقيقة ترفع من فرضية إصابته بالوباء.." هكذا اختار أحد المدونين في موقع "فيسبوك" التعليق على قضية نجلي النقيب السابق (م.ز) والمحامي بهيئة الرباط (ع.ن).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - habboubi الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:06
السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة للمجرمين عديمي الضمير
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192
2 - Bakr الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:09
Il faut punir ces phénomènes devant tout le monde pour que ça ne se repute pas
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62
3 - عادل الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:10
وهل كمامات 80 سنتيم صحية وتحمي من انتشار كورونا؟
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-124
4 - abo mohamad الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:11
اودي فاينوما هاد الكمامات ؟ ما شفنا لا لي مزيانين ولا لي ماشي مزيانين
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74
5 - %%%% الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:12
c des mafieux et je ne vois pas d autre qualification que c et en ce temps difficiles pour tous les marocains ou la santé de tout un pays est en jeu je ne vois pas comment les traiter comme de guerre
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24
6 - HASSAN الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:15
طبعا سنتابع الملف عن كتب حتى نعرف مآله وهل سيعرف نفس المصير مثل جرائم سابقة لان هذه المرة وكانها جريمة القتل العمد او إبادة
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77
7 - hamid الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:15
قضية خطيرة متل هده وفي هذه الظروف وجب إحالتها على القضاء العسكري لانها قضية في اعتقادي قضية تمس أمن الدولة بأكملها
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75
8 - Mehdi de Settat الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:16
كثير من الناس اغتنوا من الجيل الكحولي، و الكمامات بدون وجه في الفترة الأخيرة.
الدولة ليس بمقدورها أن تطبط كل المخالفين، المسألة تتعلق بالقيم، التي لن أنكر أن العديد من المغاربة صدموني في هذه الأزمة بقيمهم المرتفعة و تضامنهم مع المحتاجين و النظام في أماكن التبضع و الأبناك... لكن للأسف لازالت فئة كبيرة جدا عديمة الأخلاق و المبادئ تدين بدين الدرهم و لا شيئ غيره، مسؤوليتنا جميعا أن نشتغل على الأجيال الصاعدة و نزرع فيها القيم النبيلة، أما نحن البالغون و الشياب فصعب أن نتغير بين ليلة و ضحاها.
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9 - stof الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:16
هدا سميتو القتل العمد.يجب تطبيق أقصى العقوبة
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51
10 - aicha kadata الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:17
لا يسعني القول سوى حسبي الله و نعم الوكيل
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46
11 - hassan الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:17
لماذا ننتظر من البوليس ان يقوموا بكل شئ ؟ا اين دور الشرطة البيئية والادارية والاونسا والمصالح الاقتصاية في العمالات و،،،؟
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27
12 - Khalid الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:18
الا يستحق هؤلاء الخونة الحكم عليهم بالإعدام. إذ في الوقت الذي يضحي البعض بحياتهم من أجل إنقاذ حياة مواطنيهم، يستغل الأخرون الفرصة للدفع بهم إلى الهلاك. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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36
13 - افران الاطلس الصغير الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:18
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مع من نعيش، نتمنى من السلطات و إدارة الأمن أن تعمل بكل ما في وسعها ل الضرب ب يد من حديد على كل التجاوزات. نحن المواطنون حياتنا بين أيدي الله و بين أيديكم. فإن متنا ميتة طبيعية الحمد لله، و ان متنا بتقصير من واجبكم نحونا فلن نسامحكم و الله هو وكيلنا.
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18
14 - السعيدي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:18
المسؤولية يتحملها المسؤولين الذين أصدروا قرار إجبارية ارتداء الكمامات في وقت متأخر من الليل ووقت حظر الخروج للشارع لاشتراءها، وتفعيل القرار في اليوم الموالي مع إعطاء تعليمات للسلطات بتوقيف كل من ليس لديه كمامة، مع الأخد بعين الاعتبار عدم توفيرها وانعدامها في السوق لحد هاته الساعة، والله على ما اقول شهيد.
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13
15 - القانون على الجميع الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:20
لا تساهل مع النصابة المجرمين
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19
16 - عبداللهِ الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:20
الجشع وما يفعل بأصحابه، شاف الربيع ما شاف الحافة كما يقال، خسروا كل شيئ "من غشنا ليس منا"
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14
17 - سعيد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:22
الفصل 503 على ما اعتقد انها جنحة انها محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد اللاف المغاربة الابرياء،لقد استبشرنا خيرا حينما سمعنا في وسائل الإعلام الدولية عن صناعة الكمامات الطبية في المغرب وهو الشئ الذي لم يكن متاحا حتى في أقوى المنضومات الصحية على الصعيد تلعالمي،لكن مثل هكذا جرائم دنيئة قد تضع المغرب خلف قضبان الاتهام وقد تعصف بمجهودات جبارة قام بها المغاربة لمحاربة هذا الوباء الخطير الذي أصبح يهدد العالم، في مثل هذه تلضرووف نفاجأ بمجرمين يحتالون على صحة المواطن من أجل المال ،لذا وجب على القانون أن يكون متشددا وصارما في إنزال أقصى العقوبات أما الإعدام أو المؤبد،انها فرصة سانحة للدولة لإحياء هبة القانون.
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13
18 - أطلسي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:23
علاش مايخرجوش قدام الإعلام نشوفوهم ويطبقو عليهم أقصى العقوبات يكونو عبرة .
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19
19 - نورالدين الفرحاني الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:23
الله يأخذ فيهم الحق...لاحول ولا قوة الا بالله
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16
20 - ahmed الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:26
الكمامات راه غير موجد في سوق يجب البحت علي الحلول كاين ناقص كابير في سوق الكمامات الهد يجب البحت علي الحلول عطو خيطين ديل أحيأ أتويب وتعليمات من أجل الجاود
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3
21 - مغربي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:26
خير الكلام ما قل ودل. هذه الفعلة اكثر وأفدح من زيوت مكناس التي ذهب صحتها عشرات و عشرات الضحايا في الستينات هذه الزيوت كانت مسمومة والكمامات كانت ستكون اكثر خطرا على الأطباء خصوصا
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18
22 - مواطنة حرة الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:26
بلا متخلعو اخوتي من كورونا ره تمشي هربانة من المغرب الى شافت هاد النوع دبنادم ليمعندو ضمير.
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11
23 - الحقيقة الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:26
كل فضيحة وراءها طبيب وكل حياة تنقد ايضا بتدخل طبيب الاطباء اما ملائكة واما شياطين
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-8
24 - المعطي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:27
الأزمة أفرزت الصالح من الطالح .
الناس مزيرين السمطة بش يعاونوا خوتهم ووحدين كيتاجروا فأرواح الناس دون أدنى حس بجسامة الأمر وحبذا لو لم نقحم أسماء ووظيفة آبائهما ﻷن ذلك سيضرهما دون أن يكون لهما يد في ذلك (لا تزر وازرة وزر أخرى)
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25 - Aboujad الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:27
لا حولة ولا قوة الا بالله العظيم.حسبي الله ونعم الوكيل،الناس يوميا كيموتو و ناس مالقاو مايكلو،ناس جالسين من الخدمة،و هادو باغيين يقتلوا الناس مع سبق الإصرار.هاد عايشين بدون مبادئ ولكين كون عاشو الفقر والجوع والتهميش وفاقو الصباح ومشاو بلا فطور إلى المدرسة وجاو مع 12h مالقاو غدا كون راهوم كيفكرو بضمير إنساني الله ياخد الحق من الضالم .
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26 - Usef الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:28
و هل الكمامات التي تباع ب 80 سنتين و مصنوعة من الخيش صالحة للاستعمال
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27 - محمد المغربي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:28
مؤلاء خونة، و يجب الحكم عليهم بأقسى العقوبات.
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2
28 - حاميدو الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:28
منذ بدأت التجارة بالدين في بلادنا أصبح باب المتاجرة في كل شيء مفتوحا على مصراعيه لكل من أن أراد أن يراكم الثروات ولو على حساب مآسي الناس وأزماتهم.
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4
29 - مروكي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:32
إن صح الخبر فيجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء المرتزقة الذين يركبون الموجة ويغتنون على جثت الآخرين، فنحن في زمن الكورورنا هذا، والعالم معنا، نعاني من الخوف أكثر من الوباء نفسه. وبدل من التضامن والبحث عن حلول تخفف من حدة الأزمة؛ نجد من يتاجر بآلام المجتمع.
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2
30 - مغربي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:32
الجشع والطمع والاستغناء باي شكل حتى ولو على صحه المواطنين في الوقت الذي تتظافر فيه الجهود والمغاربه يدافي يد من اعلى الهرم الى قاعدته بالكتير والقليل اناس مستهترون لايهمهم الا الربح السريع اقصى العقوبات لهؤلاء الخونه
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2
31 - من سهل الامر الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:34
من سهل خلق فرص هاته الجرائم.... واحتكار الكمامات. اليس تدبير الحكومة الفاشل. في فرض عقوبات ومخالفات لعدم ارتداء الكمامة وهي مفقودة من السوق. وزعم الحكومة انها وفرت للسوق كمامات طبية.. بثمن 80 سنتيم... والله هذا هو الضحك على المواطن واستحماره. وخلق منهه مجرم ومحتكر وفاسد ولص.... زيادة على نشر الكورونا. بفضل التجمعات اليومية لمدة 7 ايام امام الصيدليات من اجل الكمامة في المغرب بأكمله.. الصيدليات. تتبرأ وتكتب لافتة لا توجد كمامات.... ومول الحليب. هو الموزع الرسمي. واهواهواه. والوزراء يتبججون في التلفزة. ننتج 4 مليون كمامة.... وسنساعد الجزائر. وباراكا علينا. يكفينا كورونا. اما انتم فطاعونكم وفيروساتكم منذ سنين تنخر المغرب والمغاربة. بالكذب والاستحمار والنهب والخطف للمال العام. بمشاريع تنهب .ودعم يفرقونه بينهم والمواطن فأر في جحر..
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5
32 - Contrex الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:34
يجب تطبيق أقصى العقوبات في حقهم ونتمنى ذالك،وهناك أمل في تحقيقه لدخول الشركة الأمريكية على الخط.
المرجو من القضاة إغلاق هواتفهم ما كاين لا باك صاحبي لا حتى لعبة
الكاشو إذا تبثت في حقهم الجريمة.
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3
33 - HBM الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:35
إدا لا حضتم فإن جميع الأدلة الملموسة كانت بحوزة الموقوفين الخمس إلا ابن الوزير. فليس هناك من حجة في مواجهته سوى أقوال رب المصحة وأقوال افراد العصابة. وهدا يدل أن الإبن (ما ضربناه بعين) دو احترافية عالية. وهدا أمر مألوف في هده الحالات. العقل المدبر "تيخلي راسو ف اتساع". فإدا تشبت بالإنكار ما عندك ما تسوكر منو. ماعدا إلى لقاو ليه العلم بالعملية و في هده الحالة سيواجه بعدم التبليغ ستة أشهر إى كتر
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3
34 - سعيد بعيد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:35
مشى فيها مول المطبعة والخياط اما ولد الوزير فسيحاكم ويخرج من الباب الخلفي الذي يخرج منه القاضي والهيئة المحلفة..ذالكم هو وضع القضاء في بلادنا.اقول هذا عن تجربة
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35 - محمد الزموري الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:36
نحن المواطنين كلنا نرفع دعوة قضائية ضد هؤلاء المجرمين لأنهم أرادوا بفعلتهم هذه قتلنا جميعاً
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3
36 - salhi الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:41
هادوا ليسوا مغاربة .سنرى كلمة القضاء... !!!
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3
37 - خزي وعار الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:44
السلام عليكم.
ونعم الذرية يا من يحملون ويمارسون الدستور المغربي في المحاكم المغربية. أخطأتم بكل المعايير والآن جاء دوركم لتنفيذ القانون بكل صرامة على فلذات أكبادكم.
" ولو سرقت فاطمة لقطعت يدها". حديث أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم.
فإننا ننتظر رد فعل أولياء هذه الشرذمة من البشر.
والسلام
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5
38 - محماد الوجدي مول المحلبة الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:44
هذه قضية خطيرة تنذر بكارثة كبيرة من انتشار عدوى فيروس كورونا الفتاك.. وتشكل ضربة قاضية للاقتصاد الوطني المغربي في الداخل والخارج. . وقد كانت العديد من الدول تريد الحصول على كمامات من المغرب ..هذه خيانة عظمى في حق الأمن القومي للبلاد ... اين كانت مصالح المراقبة والتفتيش ...... المهم وجب سحب الكمامات من جميع نقط البيع... و جب الإسراع بإدانة كل من تبث تورطه في هذه الجريمة البشعة...و جب رد الاعتبار لمصداقية الادارة .. وجب طمانة الشعب المغربي والدول الاخرى ....
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39 - متألم الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:46
ذكرتني هذه القضية بزيوت الطائرة التي بيعت للاستهلاك الآدمي في مستهل ستينيات القرن الماضي؛خصوصا بسيدي قاسم وسيدي سليمان..كانت هذه من أوائل عمليات الفساد الكبير في المغرب المستقل.تذكرتها لأنني تعرفت في دراستي الثانوية بفاس على طالب نصف مشلول،جراء تناوله لهذه الزيوت ..يومها كانت قضية وطنية مزلزلة ،وصدرت فيها أحكام قضائية صارمة.
جريمة اليوم ربما أكثر فضاعة ،فهي شروع في قتل المغاربة جميعا ؛لأن وفاة الأطباء لا تعني شيئا غير هذا في زمن كرونا هذا.الصرامة الصرامة يا عدالة.
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40 - Aziz1 الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:46
مادا اقول؟
عجزت عن الكتابة
اللهم طهر بلدنا الحبيب من الطفيليات الخطيرة
اللهم طهر المغرب من التماسيح والمجرمين
انهم وباء اصابها مند زمان انه مغلوب على اخمرنا
و لاحول و لا قوة الا بالله
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41 - الشخص الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:46
العقوبة الكبرى. . . نرجوا من العدل ان يكون صارما في حقهم لان هؤلاء اعداء الشعب المغربي لا للمحسوبية اولاد الفشوش
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42 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:46
لإحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم الخونة يتاجرون في كل مكان يبيعون الممنوعات والمحضورات يتاجرون في كل شيء والجري وراء الكسب الفاحش أقصى العقوبة ضد كل من سولت له نفسه الاستهزاء بالمؤسسات
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43 - abbas الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:47
النفود و ما يفعل، لا تخشوا شيئا عليهم. وكما عودنا المغاربة دائما نعامل على أساس أننا أغبياء، يستغلون جهلنا حتى في أوقات المحن.سيظهر آخرون وآخرون. وسنبقى الشعب البليد على وجه الأرض.
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44 - باحث الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:49
انا بغيت نعرف اشكو ن هذا الوزير السابق ديال حقوق الانسان ياك ما هو لي كان كيسبت في................... . ....
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45 - Osma الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:51
لا حولة ولا قوة الا بالله حسبي الله ونعمة الوكيل
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1
46 - تلك فرصة يستغلها الفاسدون الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:56
هذا لا يُسغرب ما دام العقاب الشديد غائب والكفالة ببضع دريهمات كافية ليفلت المجرم الفاسد المفسد بغنيمته يجب ازالة الكفالة بصفة نهائية والضرب بيد من حديد على الرؤوس الغليظة التي لا تقيم للقانون وزناً و تثرى الثراء الفاحش بشتى الطرق الملتوية والغير قانونية حتى على حساب هلاك البلاد والعباد كفى يجب التصدي لهكذا عمل إجرامي بكل ما أوتي القضاء من قوة .
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47 - جمال الأربعاء 15 أبريل 2020 - 21:57
أقول لهولاء المجرمين :ان لم تستحي فافعل ما شءت.
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