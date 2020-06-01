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الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف مروجًا للمخدرات الصلبة في طنجة‎

الشرطة توقف مروجًا للمخدرات الصلبة في طنجة‎

الشرطة توقف مروجًا للمخدرات الصلبة في طنجة‎
هسبريس من طنجة
الاثنين 01 يونيو 2020 - 05:16

أوقفت عناصر الدائرة الخامسة، التابعة لولاية أمن طنجة، شخصا بشارع أطلس في حالة تلبس بترويج المخدرات الصلبة.

كما حجزت العناصر الأمنية لدى الموقوف أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، وكمية من مخدر الكوكايين المعدة للبيع، ومبلغا ماليا مهما متحصلا عليه من عملية ترويج المخدرات.

ووُضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

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