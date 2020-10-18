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الرئيسية | حوادث | اختفاء الطفل الحسين يستنفر السلطات في اشتوكة

اختفاء الطفل الحسين يستنفر السلطات في اشتوكة

اختفاء الطفل الحسين يستنفر السلطات في اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:10

حالة استنفار أمني قصوى تلك التي خلقها اختفاء طفل في الرابعة من العمر، تقطن أسرته بدوار آيت حمّو التابع للجماعة الترابية واد الصفا نواحي اشتوكة آيت باها؛ فقد انخرطت الساكنة المحلية والسلطات المحلية والإقليمية ومصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وأعوان السلطة في حملات تمشيطية واسعة في المنطقة.

واقعة اختفاء الطفل الحسين عجّلت، ليلة السبت ـ الأحد، بحضور القائد الجهوي للدرك الملكي والقائد الإقليمي والسلطة الإقليمية إلى عين المكان، فضلا عن استقبال الدوار سالف الذكر لتعزيزات أمنية مكثفة، والاستعانة بالكلاب البوليسية المدرّبة وطائرة "الدرون"، إلى جانب معدات الوقاية المدنية، على أمل العثور على الطفل المختفي.

أسرة الطفل المختفي تعيش ظروفا صعبة، إذ قال والده لهسبريس إن ظروف اختفاء ابنه يكتنفها غموض كبير، "مباشرة بعد عودته من روض للأطفال، خرج للعب أمام المنزل، وبعد لحظات نادته أمه، لتتفاجأ بعدم وجوده، وتنطلق بذلك رحلة البحث عنه وإخطار السلطات".

وفيما تُكثف مختلف السلطات أبحاثها بالدوار الذي تقطن به أسرة الطفل الحسين المختفي والدواوير المجاورة، تناشد الأسرة جميع المواطنين والمسؤولين من أجل الدعم والمساندة في العثور على فلدة كبدها، لإنهاء الحالة المأساوية والمزرية التي يعيشها أفراد الأسرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - فاطمة الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:21
كنتمنى تلقاوه بخير وعلى خير يارب تحفظوا من كل شر يارب يارب
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6
2 - رياض الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:22
اتمنى من الله العلي القدير ان يعود الطفل الحسين سليما معافى وتقر عين والديه ،انه سميع مجيب.
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4
3 - بشرى الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:22
ظاهرة اختفاء الاطفال واغتصابهم باتت منتشرة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ،او بالأحرى كانت من الامور المسكوت عنها خاصة الاغتصاب وقضية المرحوم عدنان طفل طنجة جعلت الناس يفصحون عن ما يتعرض له الاطفال في بلادنا من اشكال سوء المعاملة خاصة الاغتصاب والاختطاف،نتمنى من القضاء أن يكون صارما ويتميز بالجرأة في فرض أحكام قاسية على كل من سولت له نفسه المريضة والشاذة التغرير بالاطفال وهتك هرضهم حتى تأخذ العبرة ويتوقف هذا المسلسل المرعب الذي يؤرق راحة الاباء والامهات،قلوبنا معكم ندعو من الله ان تجدوا الطفل الحسين بخير .
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3
4 - قاديري الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:25
ارجو الله سبحانه وتعالى أي يعيده إلى والديه
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5
5 - عبد المجيد الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:25
يا رب يرجع لأهله سالما معافى
و مثل هاته الحوادث يجبر الوالدين معا الإنتباه لتحركات اطفالهم الصغار
حتى في ازقة دربنا هناك أطفال من نفس العمر يلعبون بدون مراقبة لبالغ
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6 - واك واك الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:25
وا كنطالبو بقوانين صااارمة ضد المختطفين
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7 - جيهان الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:30
انا عارفة ماشي وقت هاد الهدرة . ولكن اعباد الله حضيوا ولادكم . كيفاش ولد عنده 4 سنين تخليه بوحدو فالباب . كنلقى شي اطفال دايزين بوحدهم فالشارع باقين بالسكاتة ففمهم فين والديهم الله اعلم ماخافوا عليهم من حوادث السير ولا الاغتصاب ولا بيع الاعضاء .ولدك دخلو للدار وسد الباب يلعب لداخل الوقت خايبة . كنتمنى يكون غير تالف فالمنطقة وما يتلقاش مع شي وحش ادمي ياربي تحفظه قلبي تقطع عليه
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8 - مواطنة حزينة الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:30
اللهم الطف به وباولادنا.وخوذ الحق في هاذ الكفرة الفجرة لي تيحرقو قلوبنا على فلذات اكبادنا.مبقيناش نرتاحو لا هم في المدرسة ولا في المسيد ولا في باب البيت.بت اخاف ان يهجمو علينا في عقر دارنا بحال بنات سلا.طبقو الاعدام ولا ينتابكم بهؤلاء المجرمين رحمة ولا شفقة فهم يقتلوننا في اليوم الف مرة بالخوف والهلع والاسى والالم.
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9 - الشمقمق الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:33
واش أعباد الله اللّي هدا كايخرج يلعب
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10 - Karim الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:34
اللهم كلل جهود البحث عنه بالنجاح و اعده الى اسرته سالما.
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11 - محمد امين الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:36
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي مازال الآباء لم يستوعيوا الدرس بعد. كيف تترك الأم ابنها ذو الاربع سنوات يلعب وحيدا أمام باب المنزل. لم تعد هناك ثقة ردوا البال لولادكوم
الله ايسمعهوم خبار الخير والله ايحفظوا من كل مكروه
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12 - شخبوط الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:37
الله يرجعو لوالديه سالم ان شاءالله .. قولو امين
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13 - وجدي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:38
الأمر خطير فعلا .إنه نوع جديد من الإرهاب بل أعتبره أخطر من الإرهاب المتعارف عليه.أن تحرمني من فلذة كبدي فهي مصيبة عظيمة وألم لا يحتمل.على الجميع التعبئة ليس فقط الشرطة والدرك.احضيو ولادكم أعباد الله.بناقص من شي لعب فالزنقة.شريلو طابليت يتلاهى فيها ولا غي خليه أحداك ألالا.
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14 - khalid الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:39
وعباد الله ماتبقاوش تخليو ولادكم في الزنقة واحضيوهم بزاف وماتيقو في حتا شي واحد الله يرحم الوالدين
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