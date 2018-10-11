الفاتيكان: الإجهاض يشبه الاستعانة بقاتل مأجور

هسبريس - د.ب.أ

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الاول، أمام حشد جماهيري في ميدان القديس بطرس، إن النساء اللاتي يخضعن للاجهاض هن مثل الاشخاص الذين يستعينون بـ "قاتل مأجور" لحل مشكلة.

وأضاف فرنسيس: "كيف يمكن أن نقوم بعمل ينهي حياة بريئة ومسالمة في مهدها؟ كونوا متحضرين أو ببساطة آدميين؟". وأضاف: "هل من الصواب أن تنهوا حياة إنسان لتسوية مشكلة؟. إن هذا الامر يماثل الاستعانة بقاتل مستأجر".

وعلى الرغم من أنه ينظر إليه على نطاق واسع بأنه أكثر ليبرالية عن أسلافه، لم يغير فرنسيس تعاليم الكنيسة حول تنظيم الاسرة.

وكان زعيم الكاثوليك، البالغ عددهم 1.3 مليار شخص في العالم، قد قال في أبريل الماضي إن مساعدة الفقراء والمحرومين يتعين أن تكون بنفس القدر من الاهمية مثل محاربة الاجهاض.