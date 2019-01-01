"يان أند وان" تفتتح المتجر الثاني في الدار البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت علامة "يان أند وان"، التابعة لمجموعة أكسال المغربية، عن تدشين متجرها الرابع بالمغرب في شارع المسيرة في مدينة الدار البيضاء.

وقال مسؤولو العلامة: "باعتبارها منصة حقيقة للإبداع والفن، أناطت يان أند وان مهمة ديكور جزء من متجرها إلى ائتلاف من الفنانين المغاربة الشباب الذين أضافوا حلة نيويوركية على فضاءاته الداخلية".

وأضاف المسؤولون: "سيتمكن الزوار من استكشاف مكان فريد وأنيق في قلب العاصمة الاقتصادية. ويتميز جديد هذا المتجر في كونه مخصص بالكامل لتجربة واختبار المنتجات. كما أنه يضم، لأول مرة، صالون حلاقة يكمل مجموعة واسعة من خدمات يان أند وان. كما يحتوي أيضًا على فضاء جذاب خاص للعناية بالأظافر، بالإضافة إلى بيوتي لاب، وخدمات الحلاقة للعلامة التجارية".

ويعد المتجر بمثابة تجربة غير مسبوقة ورحلة غامرة. وسيشكل يان أند وان المسيرة معبرا لا محيد عنه لولوج عوالم جمال متنوعة، وتجربة فريدة للغاية وفي المتناول.

ويضم المتجر جميع المكونات التي ساهمت دائمًا في نجاح العلامة التجارية: المكياج مع Yan&One و Syn&Zyn والعناية بالبشرة (للرعاية المتقدمة المصممة في أفضل المختبرات الأوروبية).

وتوجد ما لا يقل عن 170 علامة تجارية مختلفة، 70 منها علامات تجارية لـYan & One ذات الجودة العالية جدًا، التي يتم تصنيعها في مختبرات سويسرية وفرنسية ومغربية مشهورة، وما يعزز مكانة Yan & One كعلامة عالمية هو أنها تكشف عن سحر كل امرأة، ومهما كان نوع جمالها.