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كُتّاب وآراء
عاصفة "وحش من الشرق" تغطي بريطانيا بالثلوج
غطت الثلوج أجزاء كبيرة من بريطانيا وأيرلندا اليوم الأربعاء وأفسد الطقس المتجمد الذي يشبه مناخ سيبيريا ويطلق عليه "الوحش القادم من الشرق" خطط الآلاف ممن كانوا يعتزمون السفر.
وأغلقت مئات المدارس وتعطلت الحركة على الطرق وعلى خطوط السكك الحديدية والمطارات في واحد من أبرد أيام بريطانيا في مثل هذا الوقت من العام منذ نحو ثلاثة عقود.
وانخفضت درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق الريفية في حين حذرت خدمة الأرصاد الجوية البريطانية من ارتفاع الثلوج إلى 40 سنتيمترا في المناطق المرتفعة من اسكتلندا. وقد تشهد أيرلندا أقوى عاصفة ثلجية منذ عام 1982.
وترجع موجة البرد إلى ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة فوق القطب الشمالي مما أضعف التيار الذي يأتي بالهواء الدافئ من المحيط الأطلسي إلى أيرلندا وبريطانيا.
وقد يستمر الطقس غير المعتاد مع قدوم العاصفة إيما محملة بالمزيد من الثلوج والجليد واقترابها من غرب انجلترا في طريقها من البرتغال وفرنسا.
وتعطلت المواصلات العامة في أغلب أرجاء لندن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
كاني بقول الحبيب عليه الصلات والسلام عن الشام ارض المحشر فاتوها ولو حبوا على الثلج يتهيا امرها رويدا رويدا لعلنا نلتمس سبيل الخلاص الى ربنا غير عصاة ولا غافلينن عن فعل الخير
اللهم انا لا نسالك صرف القضاء ولكن نسالك اللطف فيه امين.