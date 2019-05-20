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كُتّاب وآراء
البحرين تتهم إيران بإدارة مواقع لضرب استقرار البلاد
اتهمت وزارة الدخلية بالبحرين إيران ودولا عربية وأوروبية بإنشاء شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني تستهدف إثارة الفتنة ومحاولة تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين.
وذكر مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في بيان صدر في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بأن عمليات البحث والتحري، التي تم مباشرتها في أعقاب رصد ومتابعة عدد من الحسابات الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت أنه يتم إدارة أغلب هذه المواقع من جهات خارجية في إيران وقطر والعراق ودول أوروبية، بالإضافة إلى شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية وهاربة خارج البلاد.
وأشار إلى أن الحسابات المذكورة، دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، مضيفا أن المدعوين يوسف المحافظة وحسين الستري "هاربين من العدالة ويتواجدان في ألمانيا واستراليا " قاما بتأسيس شبكة إلكترونية معادية تتولى إدارة مجموعة من الحسابات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، موضحا أن العناوين الإلكترونية كشفت أنها تدار من كل من إيران وقطر والعراق وعدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا إضافة إلى أستراليا.
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تعليقات الزوّار (1)
العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران وصلت إلى مبتغاها