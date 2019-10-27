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الرئيسية | خارج الحدود | تفاصيل مقتل زعيم "داعش" البغدادي في عملية عسكرية أمريكية

تفاصيل مقتل زعيم "داعش" البغدادي في عملية عسكرية أمريكية

تفاصيل مقتل زعيم "داعش" البغدادي في عملية عسكرية أمريكية
هسبريس من الرباط
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:13

قالت مصادر في سوريا والعراق وإيران وتركيا، اليوم الأحد، إن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أبو بكر البغدادي قُتل في عملية عسكرية أمريكية في سوريا في حين يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض.

وكان مسؤول أمريكي اشترط عدم ذكر اسمه قال لـ"رويترز" في وقت سابق إن البغدادي استُهدف في عملية ليلية، بينما قال قائد أحد الفصائل المسلحة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا إنه يُعتقد أن البغدادي قُتل في غارة بعد منتصف الليل شاركت فيها طائرات هليكوبتر وطائرات حربية في قرية باريشا قرب الحدود التركية كما وقع اشتباك على الأرض خلالها.

مروحيات واشتباكات

من جهته كشف مراسل وكالة الأناضول التركية في محافظة إدلب السورية، الأحد، بأن القوات الأمريكية أجرت إنزالا مروحياً في ساعة متأخرة من الليل، شمالي المحافظة، واشتبك جنودها مع مسلحين لمدة 4 ساعات

وأوضح المراسل، أن المكان الذي تم فيه الإنزال، يبعد بضعة كيلومترات عن مخيم "طور لاها" الذي يقطنه نازحون.

وفي تفاصيل العملية، قال المراسل: "في حدود الساعة الثانية عشر منتصف الليل، استهدفت 8 مروحيات أمريكية وطائرتين مسيرتين نقطة قريبة من قرية باريشا على مدى 90 دقيقة، وقوبلت المروحيات بمقاومة من الأرض عبر أسلحة ثقيلة".

وأردف: "وعقب القصف الجوي، غادرت المروحيات المنطقة، وبعد نصف ساعة عادت وبدأت بالقصف مجددا، وفي هذه الأثناء، أجرت المروحيات إنزالا لعناصر يُعتقد أنهم من القوات الخاصة".

ولفت المصدر ذاته إلى أن الجولة الثانية من الاشتباكات دامت ساعتين ونصف الساعة، مبينا أن المروحيات غادرت المنطقة تماما، بعد عملية دامت 4 ساعات ونفذت على مرحلتين.

وقالت مصادر طبية توجهت إلى المنطقة، إنها شاهدت في مكان العملية العسكرية، منزلا مدمرا بالكامل وعددا من الخيام المحترقة، وعثرت على 7 جثث بينهم طفل و3 نساء، وأسعفت 5 جرحى.

مقتل زوجتي البغدادي

أما مجلة "نيوزويك" الأمريكية فقد نقلت عن مسؤولين بوزارة الدفاع قولهم أن العملية أسفرت أيضًا عن مقتل زوجتي البغدادي، فيما لم يصب أبناءه بأي أذى.

وأوضح المصدر أن العملية تمت بعد أسبوع من موافقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تنفيذها.

وذكرت "نيوزويك" أن مسؤولًا كبيرًا في البنتاغون مطلعًا على نتائج العملية قال لها إن وزارة الدفاع أبلغت البيت الأبيض بأنها "على ثقة عالية" بأن البغدادي قتل في العملية، لكنهم بانتظار نتائج اختبار الحمض النووي والسمات البيولوجية.

وحول تفاصيل العملية، قال المسؤول: "وقع اشتباك لفترة قصيرة عندما دخلت القوات الأمريكية المجمع الذي كان فيه البغدادي، في قرية باريشا في إدلب، مضيفًا أن البغدادي حينها قتل نفسه بتفجير حزام ناسف، بينما أهله كانوا حاضرين في المكان".

وعن منفّذ العملية، لفتت مصادر مطلعة إلى أن أفرادًا من نخبة القوات الخاصة الأمريكية "دلتا فورس" توّلت العملية السبت، بعد تلقي معلومات استخباراتية كافية لإطلاق العملية، مشيرة إلى أن الموقع الذي أغار عليه أفراد القوات الخاصة كان يخضع منذ فترة للمراقبة.

وقال مسؤول في البنتاغون لـ"نيوزويك" إن الموقع الذي كان يتمركز فيه البغدادي تم نسفه بغارة جوية ثانية بغية منع تحويله إلى مزار لزعيم التنظيم.

لقطات مصوّرة

وذكر مصدران أمنيان عراقيان ومسؤولان إيرانيان أنهم تلقوا تأكيدا من داخل سوريا بشأن مقتل البغدادي.

وقال أحد المصدرين العراقيين "مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبدا في إدلب بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية".

وبث التلفزيون الرسمي العراقي اليوم الأحد لقطات مصورة لما قال إنها غارة أمريكية نُفذت في سوريا وقيل إن البغدادي قُتل فيها.

وأظهرت لقطات مصورة نهارا حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة وملابس ممزقة وملطخة بالدماء. كما بث التلفزيون العراقي لقطات ليلية لانفجار.

من قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن تسعة أشخاص قتلوا خلال الغارة التي استمرت ساعتين بينهم امرأتان وطفل واحد على الأقل.

وذكر المرصد الذي يملك شبكة مصادر في سوريا أن منزلا يعتقد أنه كان الهدف الرئيسي للعملية تضرر بشدة جراء القصف الجوي قبل أن ينزل مقاتلون من طائرات هليكوبتر ويخوضون اشتباكات على الأرض.

بدوره قال مسؤول تركي كبير، إن البغدادي وصل إلى مكان في سوريا أفادت تقارير بأنه قُتل فيه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد قبل حوالي 48 ساعة من العملية.

وأضاف أن الجيش التركي كان لديه علم مسبق بالعملية الأمريكية في محافظة إدلب السورية وأن تركيا ستواصل تنسيق تحركاتها على الأرض "مع الأطراف المعنية.

"شيء كبير للغاية حدث للتو"

كان ترامب أشار إلى أن أمرا حدث الليلة الماضية عندما كتب تغريدة على تويتر قال فيها "شيء كبير للغاية حدث للتو".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي في وقت متأخر أمس السبت إن ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش). ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى.

ويتعرض ترامب لانتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء بسبب قراره سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا مما سمح لتركيا بمهاجمة حلفاء واشنطن الأكراد.

وعبر كثيرون ممن انتقدوا قرار ترامب عن قلقهم من أن تؤدي تلك الخطوة لاستعادة تنظيم الدولة الإسلامية قوته بما يشكل تهديدا للمصالح الأمريكية. ومن شأن إعلان مقتل البغدادي أن يساهم في تهدئة تلك المخاوف.

ولأيام، خشي مسؤولون أمريكيون من أن تسعى الدولة الإسلامية لاستغلال الفوضى في سوريا.

لكنهم رأوا أيضا فيها فرصة محتملة إذ توقعوا أن تحاول قيادات التنظيم التخلي عما اعتادت عليه من السرية للتواصل مع عناصرها مما قد يشكل فرصة للولايات المتحدة وحلفائها لرصدهم.

الرسالة الأخيرة

ولفترة طويلة ساد اعتقاد أن البغدادي يختبئ في مكان ما على الحدود العراقية السورية. وقاد البغدادي التنظيم المتشدد منذ عام 2010 عندما كان مجرد جماعة سرية تابعة لتنظيم القاعدة في العراق.

ونشرت الشبكة الإعلامية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في 16 سبتمبر الماضي رسالة صوتية مدتها 30 دقيقة قالت إنها من البغدادي وذكر فيها أن العمليات تحدث يوميا ودعا أنصاره لتحرير نساء محتجزات في مخيمات بالعراق وسوريا بسبب صلاتهن المزعومة بالتنظيم.

وقال البغدادي في الرسالة الصوتية أيضا إن الولايات المتحدة ووكلاءها تعرضوا للهزيمة في العراق وأفغانستان وإن واشنطن "استُدرجت" إلى مالي والنيجر.

وحكم تنظيم الدولة الإسلامية في أوج قوته الملايين في مساحات شاسعة امتدت من شمال سوريا مرورا ببلدات وقرى في وادي كل من نهري دجلة والفرات ووصولا لمشارف العاصمة العراقية بغداد.

لكن هزيمة التنظيم عام 2017 في الموصل العراقية والرقة السورية، معقليه الرئيسيين في البلدين، جردت البغدادي المولود في العراق من لقب "خليفة" وحولته لهارب يٌعتقد أنه يتحرك في مناطق صحراوية على الحدود بين العراق وسوريا.

وتسببت ضربات جوية أمريكية في قتل أغلب قيادات التنظيم البارزة. وقبل نشر التسجيل المصور له في أبريل نيسان وردت تقارير متضاربة عن مصير البغدادي.

وعلى الرغم من خسارة التنظيم للسيطرة على آخر مناطق مهمة كانت خاضعة له يُعتقد أن الدولة الإسلامية لها خلايا نائمة في أنحاء العالم وأن بعض مقاتليها يعملون في الخفاء في الصحراء السورية وبعض المدن العراقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - عبدو من الرباط الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:25
وأخيرا ستحترق الورقة الحالية لأمريكا وإسرائيل بعدما إحترقت ورقة تنظيم القاعدة والعالم بأسره يعلم ان هاته الجماعات مجرد فبركة وأفلام من نسج المخابرات الامريكية والإسرائيلية للقضاء على الإسلام والمسلمين .ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
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38
2 - علي الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:27
كم من بغدادي في تنظيم القاعدة .لانهم كل مرة يخرجوا لنا ببيان قتل البغدادي
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21
3 - Abdkad الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:28
الإعلان عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية على إدلب يعني أن دوره قد انتهى مثلما انتهى قبله دور أسامة بن لادن و دور أبي مصعب الزرقاوي.. وسينتجون بعدهم رموزا جديدة للإرهاب لتدمير العالم الإسلامي بأيدي أبنائه..
مكسب انتخابي لترامب .. في انتظار صناعة قطع غيار جديدة في مصانع المخابرات الغربية..
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34
4 - العقل الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:28
ومن قال لكم إن البغدادي قد مات..؟؟؟؟؟
خطة محكمة مثل باقي الخطط المتعلقة بأسامة ابن لادن
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21
5 - عبد البر الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:29
انتهت الحلقة الاخيرة من الجزء الثاني بعد مسلسل بن لادن .انتظرو الجزء الثالت واخشى ان ثمثل ادواره في المغرب
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16
6 - عدنان الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:35
رجل من اهل جهنم وما اكثرهم في هاده الدنيا والاسلام بريء من امتاله في التاريخ.
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0
7 - كان يامكان ... الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:35
سيناريوهات أكل عليها الدهر وشرب!! منذ البداية ، عرفنا النهاية !!! بضاعتكم ردت اليكم. ... البغدادي صناعة أمريكية! ! يمنع التقليد...made in USA
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8 - meme الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:36
لقد سبق ان قتلوه في العراق ومرة في افغانستان ومرة في سوريا كم هناك من بغدادي ههه على من يضحكون والله على بلادتهم هل هو نبتة ينبت كل مرة ام منه كثيرون والمهم تهنينا منو ومن صداعهم
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0
9 - مواطن مغربي الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:37
لقد لبت له الولايات المتحدة أمنيته في الشهادة والى دهابه للاعتناق الحوريات

الدواعش في الحقيقة لا يستحقون الحياة ، واغتيالهم لا يأسف عليه.
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10 - غير دايز من هنا الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:37
ابن لادن، البغدادي، حسن البنة، محمد ابن عبد الوهاب إلخ .... ليسوا إلا الأبناء الروحيين لمؤسس اول جماعة سرية ارهابية تكفيرية متخصصة في الإغتيالات ألى و هو الحسن إبن الصباح المؤسس لجماعة الحشاشين.
التاريخ يعيد نفسه و بأسماء مختلفة و لكن الطريقة و الهدف واحد.
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11 - جبلي ابن الجبل الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:38
انتهى دوره كما انتهى دور بن لادن قبله،، و غالبا دور البغدادي قام به أمريكي أو غربي و لبارحة كانت عملية ترحيله نحو امريكا و ليست لاغتياله..
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12 - لا ديني oussama الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:39
اول مرة افرح لموت انسان.
دعه يذهب لجنة ربه ليلاقي حور العين.
الباطل يبقا باطلا.
على كل انسان فيه ذرة عقل ان يكفر بتلك الاديولوجية المسماة اسلام.
الايات واضحة و المسلمون اليوم في ورطة.
تريدون ان تطفؤو نور التعليق بديسلايكاتكم و لكن الانسان متم لاستخدام عقله ولو كره المسلمون المنافقون.
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13 - محمد الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:39
مسلسل طويل فيه مخرجين وممثلين ومنتجين وسيناريست وكومبارست...الهدف منه تشويه الاسلام عالميا وإعادة الدول الإسلامية إلى العصر الحجري.
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14 - مسلم الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:41
قتل كلب الصيد بعد نجاح المهمة وهي قول كل مسلم سني
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15 - منى الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:42
لقد أدى المطلوب منه استنفذت صلاحيته ووجب التخلص منه كما سابقه
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16 - غريب الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:46
لا يوجد هناك لا بغدادي لا بن لادن على وجه البسيطة.
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17 - اسماعيل الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:46
انتهى دوره . هو صهيوني استطاع استقطاب مءات الالاف من المسلمين الى معركة القتال. ربما بعد قصة مماته هذه سيتم وضعه في احدى الجزر ليعيش النعيم بعد ان نجح في مهمته . اما نحن فنترقب الزعيم المفترض الجديد.
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18 - يتبع الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:48
made in paragon killed in serial,this way we want to hear.انتهت المسرحية في الوقت المناسب لكي تعود القوات الامريكية الى مكانها ولكي تغطي على سرقتها وتهريبها للبترول السوري من الشمال والذي يقدر ب30مليون دولار شهريا ولمواجهة بلوسي الشرسةرئيسة مجلس النواب الامريكي في سعيها لعزل تراقب وامهالها لمولر لتقديم دفوعاته اما لجنة مجلس الشيوخ في شان تلاعبات ترامب ومغامراته مع بن سلمان وشيخ الامارات.
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19 - مواطن مغربي حر الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:48
واخير يسقط احد الدمى في الشرق الاوسط بعد بلادن وغيرهم الدين لم يجلبو للعالم العربي والاسلامي الا الدمار والتشتت وبيع الوهم بانتصارات دنيوية ودينية غارقة في السطحية والجهل والتغرير بشباب مكانهم الحقيقي هو بناء دولهم كل من موقعه مهما كبر او صغر هدا الاخير ومهما كانت ضروف وقساوة وتحديات تحقيق دالك في مجتمعاتنا الراهنة التي يطغى عليها الانانية والحرمان من ابسط الحقوق فى دولنا العربية والتي يجد فيها المستعمر بفهومه العصري(استعمار للعقول والمحصول) منافد لستغلالنا والحد من قدرات هده الشعوب بالرقي بنفسها لبناء اوطانها واستدراج فءة من طاقات شبابها في حروب وهمية بالوكالة لتدمير ها والرابح الوحيد فيها هم لا غير
على كل الغيورين على اوطانهم ان يستخلصو الدروس ويستحضرو البعد الاخلاقي والانساني لضماءرهم ويشمرو في بناء اوطانهم والتعايش مع ابناء وطنهم مهمها كانت تلويناتهم وهاكدا تعاد لنا هيبتنا في اوطاننا العربية والإسلامية مع الاخر
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