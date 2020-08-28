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الرئيسية | خارج الحدود | الأمم المتحدة تنتقد "عنصرية" الشرطة الأميركية

الأمم المتحدة تنتقد "عنصرية" الشرطة الأميركية

الأمم المتحدة تنتقد "عنصرية" الشرطة الأميركية
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 28 غشت 2020 - 13:15

قال ناطق باسم الامم المتحدة الجمعة إن قضية جايكوب بليك الأميركي الإفريقي الذي أصيب برصاص شرطي في الولايات المتحدة تؤكد ضرورة استئصال العنصرية داخل الشرطة الأميركية.

وأضاف روبرت كولفيل الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي: "إن هذه الواقعة المأساوية تعيد تأكيد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على الروابط بين العنصرية الهيكلية وإنفاذ القانون".

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