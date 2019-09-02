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الرئيسية | حوارات | كوهين: "اللوبي الصّهيوني" وراء "نُصب الهولوكوست" بنواحي مراكش

كوهين: "اللوبي الصّهيوني" وراء "نُصب الهولوكوست" بنواحي مراكش

كوهين: "اللوبي الصّهيوني" وراء "نُصب الهولوكوست" بنواحي مراكش
حاورَه: وائل بورشاشن
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:00

أعقبت محاولة إقامة "نُصب للهولوكوست" ضواحي مدينة مرّاكش أسئلةٌ كثيرة، منذ اكتشافه وبداية خلقه الجدَل، إلى تبرّؤ السّلطات الرّسمية منه وهدمِه؛ فمن سبب التّرخيص له دون متابعة ما يُبنى حقيقة، إلى سبب اختيار المغرب لإقامته، وصولا إلى حدود التّضامن مع القضايا الإنسانية وبداية التّطبيع مع الاستغلال السياسيّ لها.

ورافقت هذا "النُّصُب" ردود فعل إعلامية من الصحافة الإسرائيلية، التي انتقلت مباشرة من الاحتفاء ببنائه إلى الاتّهام بـ"معاداة السّامية" لهدمه، كما رافقته ردود فعل حقوقية وجمعوية تنادي بكشف حقيقة هذه "السّابقة"، وتربطها بـ"سيرورة التّطبيع" مع دولة الاحتلال.

في هذا السياق، سألت جريدة هسبريس الإلكترونية الكاتب والنّاشط اليهودي المعارض للصّهيونية، الفرنسي المغربي جاكوب كوهين، عن أبعاد محاولة بناء النّصب التّذكاري، والاستغلال السياسي لجريمةِ "الهولوكوست"، ومنكرِيها، فضلا عن نقاش تجريم التّطبيع في علاقته باليهود المغاربة القاطنين بإسرائيل.

ما دوافع محاولة بناء نصب تذكاري بالهولوكوست في مراكش؟

بشكل عام، اللوبي الصهيوني العالَمي يستمرّ في سياسة بنائه نُصُبا في كل مكان يمكن فيه ذلك، وأُقيمَ آخرها في البرازيل التي ليست لها علاقة بالهولوكوست؛ حتى يظهرَ للعالَم كم عانى الشّعب اليهودي، وإلى أي حدّ معاداة السّامية ظاهرة يجب القضاء عليها. معاداة السّامية التي تستوعِب كلّ انتقاد موجَّه ضدّ إسرائيل.

مع "مشروع علاء الدين"، اللوبيّ الصهيوني يحاول منذ عَقد من الزمن أن يجعل العالَم العربي يعترف بالمحرقة. والمغرب هو الدولة العربية الوحيدة إلى حدود الآن (ويمكننا أن نخمّن أسباب ذلك)، بفعل ضغط أندري أزولاي، التي تحيي ذكرى المحرقة.. "يوم شواه" بإفران -أي يوم "الكارثة" بالعبرية التي تعني الهولوكوست- ومعرض مراكش.

المرحلة القادمة كانت بناء نُصُب تذكاري في مراكش، له نفس الهدف دائما، وهو فرض مأساة على المجتمع المغربي لا علاقة له بها، وتكييفها لصالح إسرائيل.

خلّف هدم هذا "النّصب" ردود فعل تسم السلطات المغربية بـ"معاداة السامية"، ما سبب ذلك؟

هذا أمر كلاسيكي، ويوضّح أنّ وراء كلّ نشاط للهولوكوست أسباب لا يتمّ ذكرُها للدّعاية.

تُرى معاداة السّاميّة بشكل سيّء جدّا بسبب الحرب العالَميّة الثانية. إذن، إسرائيل واللّوبي اليهودي يصفان بمعاداة السّامية كلما كان هناك أي نقد. واستخدَم الصّهاينة هذه الحجّة منذ أزيد من خمسين سنة.

بقول إن من معاداة السّامية تدمير النّصب التّذكاري يراد جعل السّلطات المغربية تشعر بالذّنب، لارتكاب جريمة معادية للسّامية بشِعَة جدّا. والتّعريفُ الجديد لمعاداة السّامية الذي يفرض نفسه شيئا فشيئا على العالَم هو انتقادُ إسرائيل. و"معاداة السامية" هي ورقة "الجوكر" عند الدّعاية الصّهيونية.

ما تفاعلك مع من يقول إنه كما يتقنّع التّطبيع مع إسرائيل بـ"نصب الهولوكوست"، يمكن أن تتقنّع بعض التوجّهات المنكرة للمحرقة أو التي تقلّل من أهميّتها التّاريخية بنقاش أن المغرب غير معنيّ بتذَكُّرِها؟

المشكلة أنّنا نضع على ظهور معارِضين للنُّصُب رفضا لأيّ تعاطف أو حساسية تاريخية. يمكن أن يكون المغرب قلِقا من مأساة إنسانية يهودية، كما مآس أخرى. المشكل ليس هنا. المعارضون، أولئك الواعون سياسيا، والذين تحدّثتُ معهم في يناير 2019، يعرفون أنّ المشكل ليس إنسانيا، بل سياسيا.

لماذا لا تشكل أيّ مأساة إنسانية، سواء الإبادة الشّاملة لشعوبِ الهنود الأصليين، أو تجارة الرّقيق الأسود طيلة ثلاثة قرون وغيرها، موضوع أيّ ذكرى؟ لماذا فقط المحرقة؟ ولم لا التّطهير العِرقي لفلسطين والتدمير السوسيو - ثقافي لشعب بأكمله؟.

المعارِضون يُدِينون بحقّ التّلاعبَ السياسي وراء هذا النُّصُب التّذكاري والاحتفالات بذكرى "المحرقة".

هل المغرب معنيّ ببناء نصبٍ لتذكّر جريمة وقعت في ألمانيا بالاتحاد الأوروبي، علما أن تعامله مع مواطنيه اليهود كان مختلفا تماما؟.

المغرب ليس عليه أن يكون معنيا بما حدث في ألمانيا.. سأخبركم لماذا يفعل ذلك؛ لأنه منذ استقلاله، وخصوصا منذ الحسن الثاني، انضمّ إلى أمريكيا والغرب، وقبِل بتصرّف الموساد بحريّة في البلاد، واستقبل قياديّين صهيونييّن عام 1986.

لا يمكن أن يرفض المغرب أيّ شيء لإسرائيل، لأنه يعتَقِد أن دعم اللوبي اليهودي يمكّنه من الحصول على الدّعم الأمريكي في قضية الصّحراء الغربيّة. لذا عندما يُؤمَر المغرب بإحياء ذكرى الهولوكوست، لا يستطيع أن يقول لا؛ وهو ما لا يمكن أن يَحدُث أبدا في دولة عربية أخرى.

كيف تلقيّت نقاش تجريم التّطبيع في المغرب، علما أن جزءا مهمّا من الطائفة اليهودية المغربية تعيش في إسرائيل؟

لا توجد صلة بين تجريمِ التّطبيع مع إسرائيل والعديد من اليهود المغاربة الذين يعيشون في إسرائيل. من الخرافة اعتقاد أن اليهود يحتفظون ببعضِ الصِّلات مع المغرب، باستثناء عدد قليل من كبار السِّنِّ الذين يسيرون في طريق الاختفاء. وأحفاد اليهود المغاربة هم من الصّهاينة المتطرّفين، والقوميّين، والعسكَريّين، ويعادون العرب.

حسنا، البعض منهم يَحُجّونَ، ولكن الأمر يتوقّف عند هذا. لنا أسباب جيّدة لتجريم التّطبيع مع النِّظام الصُّهيوني، وهذا واجبُ كلِّ وطنيّ عربي.

انسوا اليهود المغاربة الذين ذهبوا إلى إسرائيل وأماكن أخرى. للأسف هذه قصّة قديمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - mann الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:12
أنظروا يا متأسلمين هاهو يهودي يناظل ضد الصهيونية و كثير من مشايخ البترودولار يطبلون و يطبعون مع الصهاينة و مخططاتهم الهدامة ... ما علاقة المغرب بالهولوكست ! هل المغاربة هم من أبادوا اليهود؟ هؤلاء الصهاينة يريدون لعب دور الضحية و هم المعتدون
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76
2 - المداغي المغربي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:13
الهولوكوست اليهودي.
كل ما يمكن استنتاجه من تشييد هذه المعلمة هو أن المغرب لم يعد دولة إسلامية 100٪ وذلك ما كان يسعى إليه المسؤولون الكبار بالدولة لدمص معالم الدين الاسلامي
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39
3 - سادج وعايق الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:17
اللوبي الصهيوني ليس بالبلادة ان يقدم على هذا الفعل لو لم يكن هناك تواطء وتعليمات من فوق أسكتت اعوان الدولة على مختلف رتبهم !!
وعليه فمن السداجة الاعتقاد ان اَي شيء يحصل دون علم اصحاب الحال فاللوبي الحقيقي هو داخل دواليب الدولة وعلى اعلى مستوى!!
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44
4 - khalid الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:19
إذا كان الأمر و صل لذا الحد ! هذا يذل على ان ليس لدينا دولة !!!! الكل يجري وراء نهب المال العام و لا احد يهمه امر الوطن ،، مهما كانت قوة هذا اللوبي لا يستطيع انشاء بناية تخص مصالحه بشكل عشوائي في بلاد لها ابناءنا ً!!! ان كان هناك لها ابناء ،
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31
5 - الحقيقة باينة الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:21
و الله احترم هاد المواطن الفرنسي كوهين .
كل ما قاله عن علاقة المخزن المغربي بالصهيونية هو حقيقي 100% و كنت أقوله منذ سنين
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23
6 - راصد الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:21
إسمعوا يا أبناء المسلمين اللذين يعطون للصهاينة الحق و يتعاطفون معهم.
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30
7 - حاييم شلومو الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:24
واش يقدر شي واحد يهضر مع شي يهودي؟
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13
8 - غريب الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:27
يعني هادشي فخبار المخزن ...........حللل وناقش
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26
9 - بنت الشاوية الرجلة والنيف DZ الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:28
انا والله مافهمت ولو تقلون كوهين لوبي صهيوني وهو يتجول على أراضيكم طولا وعرضا ولا ننسى الكثير من الصهاينة الذين يردون العبث بالشعب المغربي الشقيق والله اتأسف عندما اسمع بعض المغاربة يقولون نفضل الصهاينة على الجزائريين ها هي النتيجة أثروا على عقولكم حتى أصبح سي كوهين يعبث بأرض المسلمين وهذه الحقيقة وما زلنا نسمع الكثير
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-35
10 - مغترب الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:30
اليهود عبر التاريخ وعبر العالم يتعاملون مع باقي الأجناس بخبث ودهاء ويتعاملون بتعالي وهدفهم السيطرة على ثروات الدنيا وتسخيرها لجنسهم فقط ويستعبدون الناس بطرق ماكرة ....
فهم من أسس للقروض الربوية عبر العالم حيث هي محرمة عليهم في دينهم لكن يحلونها في غيرهم ..كما هي محرمة في المسيحية (الكاثوليك خاصة) والاسلام...
وعملوا ع تطبيق هذا المبدأ الربوي في أوربا واستعبدوا الناس بل سلبوهم املاكهم وأموالهم....وأسسوا مؤسسات مالية احتكارية واستغلالية للبشر...
1290طردتهم انجلترا
1349طردهم المجريات
1394طردتهم فرنسا
1421طردتهم النمسا
1510من نابولي 1597من ميلانو..
1492تم طردهم من اسبانيا
1497من البرتغال
...
حيث ما حلوا حل الاستعباد والاحتكار والاستغلال المالي والأخلاقي....
وللتخلص منهم وبعدما تفطن الأوربيين لهم وكرههم لهم تواصلوا وتواطؤوا مع الارستقراط والسياسيين عل دعمهم لتكوين وطن لهم في المشرق ...
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16
11 - مواطن مغربي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:36
بناء هذا التمتال اليهودي يدل على اللوبي الصهيوني متجدر في دواليب الدولة هذا من جهة ومن جهة أخرى يدل ذلك على أن المغرب تخلى عن هويته الإسلامية وأيضا على أن المسؤولين بالبلاد ليست لهم روح الوطنية و لا تهمهم مصلحة الوطن بقدر ما يهمهم الجري وراء المناصب و المصالح الشخصية.
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10
12 - abghazi الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:41
على الكيان الصهيوني أن يفهم بأن اليهود المغاربة لم يكونوا أبدا ضحية "الهولوكست" في المغرب. إذن فبلدنا ليس معني ولا يشعر بذنب ما إزاء اليهود. ولا يمكن لهذا الكيان بداعي معاداة السامية أن يفرض على الشعوب التعاطف مع يهود ألمانيا وبناء نصب تذكاء غير معنيين به. فضحايا النازية هم من جميع الديانات وليس فقط اليهود. الشعوب تصون ذاكرة تاريخها وليس تاريخ شعوب أخرى.
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3
13 - ردا عل الأخت الشاوية النيف الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:41
راكي ما فهمتي والو اختي الشاوية مولات النيف ...

كوهين هو ضد اسرائيل و ضد الصهاينة و هو يقول ان النضام المغربي تعاطف مع الصهاينة و كان ذالك خطا كبير! و راه كلشي واضح و باين....

و لكن المهم هو ان الشعب المغربي فايق و عائق و لكن الله غالب . حنا مغلوب علينا و عايشين الحضرة في بلادنا . اش حبيتونا انعملوا؟ و اش انديروا؟ المغاربة مكرهين من بلادهن راهم اكثر من 5 مليون مغربي هاجروا للخارج رغما عنهم
...

الله غالب
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1
14 - Mimou الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:46
لو كان بالإمكان أن أسمي ولدي باسم كوهين لما رفضت،هؤلاء هم الرجال.أن نقول بأن المغرب بلد تلاقح الحضارات وتعدد الديانات فذاك صحيح ولكن الذين نقول انهم مواطنونا بإسرائيل فهذا هو الغلط،الصهاينة على مر الزمان لاعهد لهم،وما يستفزني أن السلطات المغربية تتملص من المسؤولية عن ذلك النصب،قولوا بالوضوح أنكم عباد مأمورين لمن وفقكم.
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1
15 - صادق الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:47
وهذا ما قلته بتعليقي سابقا. وها هو شاهد من أهلهم. يؤكد ما نبهنا إليه.
لذالك نستنتج ان: مقولة أو محرقة الهولوكوست رغم الشكوك حول واقبعيتها من عدمه اﻻ أن اليهود كسبوا من اﻻمم المتحدة حقا أريد به باطل. بأن من شكك في المحرقة يحاسب ويحاكم ويدخل السجن مهما كان مركزه. يعني تقديس النظرية.
أما نحن فكان المقدس يقع فيه التشكيك وتغير بعض آياته. وﻻ من يحرك ساكنا. واسألوا عصيد وجماعته وما يبغي من التشكيك في كتاب الله تعالى واياته.
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4
16 - الشاوني الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:50
المكون اليهودي جزءا من شريحة المجتمع المغربي
و رافد من روافد الهوية المغربية و يجيب على الدولة حماية هذا المكون من كل مساس قد يمسه او تحريض قد يتعرض له و العمل على تعزيز حقوقه المشروعة و حفظ ذاكرته الجماعية
و من حق هذا المكون انشاء متاحف و تذاكر عامة تؤرخ لما عاشه من اضطهاد و تمييز و تقتيل .
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-8
17 - abdelhamid الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:51
قام المغاربة ضد ابادة الف طير فاستيقظ ضمير المسؤولين المغاربة المرتشون ولو سكت المغاربة لطمست المجزرة.ولو كنا دولة تحترم نفسها لاسقط الوزير
نفس الشيء فيما يخص هذه البناية التي يعلم المسؤولون المغاربة المرتشون عنها ولما قام المغاربة و رفضوها فاذا بصاحب المشروع يصير مقيما غير شرعيا و ان مشروعه انز بغير تراخيص ههههه ولو سكت المغاربة لبقي ذلك الصرح قائما.
تحية لشعب الفيسبوك و اليوتوب بالرغم ان العقاب لن يطال كروش الحرام الكبار.
اما لصوص الدولة المغربية فلا نحتاج شهادة الاجانب فيهم, فنحن نعرفهم تمام المعرفة .
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1
18 - Moroco الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:52
وهو فرض مأساة على المجتمع المغربي لا علاقة له بها، وتكييفها لصالح إسرائيل.
كم هي خطيرة هده الجملة
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19 - تسلية الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:59
هل هي بوادر عودة اليهود ام ماذا؟
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0
20 - Fatima الاثنين 02 شتنبر 2019 - 12:06
من زمان وأنا اسمع عن علاقات المغرب مع اسرائيل المشبوهة حتى القادة العرب و غيرهم من اعداء الاسلام و المسلمين ان معظم ملتقاياتهم مع الوبي الصهيوني يكون داخل الاراضي المغربية .... حتى انهم يحاولو زرع الفتنة و العداوو بين المغاربة و الجزايريين و ياخذو الصحراء الغربية لمصالحهم الشخصية ربي يصبح أحوال المسلمين القلب يحرق و العين تبكي لما أشوف وين وصلت بينا الاوضاع
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21 - امازيغ سوسي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 12:15
السؤال هو : اين كانت عيون المخزن التي تحصي انفاس المواطنين حتى ثم بناء هدا النصب . وانتظرت حتى تطرقت الجراءد الوطنية بما فيهم هسبريس لهده الفضيحة لكي تتحرك ؟ اليس في القضية غموض ؟
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22 - العبدي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 12:23
انسوا اليهود المغاربة الذين ذهبوا إلى إسرائيل وأماكن أخرى. للأسف هذه قصّة قديمة.
خلاصة الكلام ..مساج لمن يصدح بمواضيع تهمهم كل يوم ومن يسمي الأزقة بأسمائهم ويتملق ..هاقد شهد شاهد من أهلها
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0
23 - المغرب ب ه الاثنين 02 شتنبر 2019 - 12:29
قال السيد كوهين "عندما يُؤمَر المغرب بإحياء ذكرى الهولوكوست، لا يستطيع أن يقول لا" إذن السلطات المغربية تابعة و مأمورة لا تتمتع باستقلالية القرار، و ذلك في جميع المجالات و القضايا، إذن فالتبعية في الإقتصاد و السياسة و التعليم و الصحة و الأمن و غيرها. و ما تثبيت سياسة الفرنسة و سياحة الجنس و اقتصاد الريع و فلاحة اليأس و لوبيات المشاريع المشبوهة و نهب الموارد إلا دليل على تلك التبعية العمياء.
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24 - Rachid الاثنين 02 شتنبر 2019 - 12:30
بناء الهلكوست وتجنيس الاسراءليين ما السر وراء هده الافعال انا غير مطمءن لمتل هده الافعال فلربما تنوي الدولة العبرية ان تحط رحالها ببلادنا .يجب ان لا نسكت علا هده الممارسات ونتصدى لها بحزم وجدية والا سنرى ما لا يحمد عقباه
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