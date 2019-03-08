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كُتّاب وآراء
تكريم المغربية الدويهي مع نساء رائدات ببروكسيل
عرفت فعاليات النسخة "الجائزة الأوروبية الدولية للنساء الرائدات"، المنظمة بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل، تكريم مجموعة من النسوة اللائي سطع نجمهن في ميادين مختلفة، ويعتبرن مؤثرات حقا في محيطهن الإقليمي والدولي، حيث جرى تكريم المغربية عائشة الدويهي، رئيسة مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان.
النسخة الأولى للجائزة، المنظمة من لدن "المنتدى الدولي للنساء الرائدات" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس، افتُتحت بكلمة للنائبة الأوروبية أنا زابورسكا، قبل أن يُبرز رضوان بشيري، رئيس المنتدى الدولي للنساء الرائدات، الخطوط العريضة والدوافع التي أدت إلى التفكير في إطلاق هاته المبادرة، في أفق تحويلها إلى ملتقى سنوي يُنظّم في مختلف البلدان الأوروبية، بدءا بالنسخة الثانية التي من المرتقب أن تحتضنها إمارة موناكو.
وإلى جانب عائشة الدويهي، كرّم "المنتدى الدولي للنساء الرائدات" كل من النيجيرية حفصات أبيولا، رئيسةWomen in Africa، والجيبوتية ديجمو علي، عن منظمة Imagine Africa، والصينية كون هوانغ، عن HankenSchool of Economics ، والأمريكية أنسي هارفوردAfricain Leadership Academy، والتركية ديليكلي فانيلي، عن مؤسسة BirDilekYetmez، والنائبة البرلمانية التركية يِيلديز، والبريطانية هاناه روز طوماس، فنانة.
ومن جانبه، أبرز صلاح الشلاوي، نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، "المكانة الرفيعة التي وضع فيها الإسلام المرأة". كما رحّب بمثل هذه المبادرات "التي تهدف إلى الاحتفاء بالمرأة وبمساهماتها الجادة والفريدة في قطار التنمية".
وبحضور شخصيات بارزة سياسية وحكومية وجمعوية وحقوقية أوروبية ودولية، سلم صلاح الشلاوي درع جائزة التميز الذي كان من نصيب ماريزكوندي الحاصلة على جائزة نوبل للآداب نسخة 2018، لابنتها التي تسلمتها عنها بالنيابة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
كما يجب مراجعة قوانين الجنسية منها ازدواجية الجنسية والخدمة العسكرة في دولة اجنبية اوتحمل مناصب حساسة في المغرب كل هذه الفءات يجب ان يمنع عليها ازدواجية الجنسية !!
لكن ضعف الدولة يجعل منها ممر ومقام آمن لكل من هب ودب