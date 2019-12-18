جمعية "أصدقاء المغرب" ترى النور بمملكة بلجيكا

هسبريس من الرباط

نظمت سفارة المملكة المغربية ببلجيكا وجمعية "أصدقاء المغرب" أمسية تم خلالها الإعلان الرسمي عن تأسيس هذا الإطار، بمشاركة العديد من الشخصيات البلجيكية من مختلف المجالات؛ من سياسيين ورجال أعمال ومحامين، وأساتذة جامعيين وإعلاميين وغيرهم.

وتم تأسيس هذه الجمعية بهدف تقوية علاقات التبادل بين المغرب وبلجيكا على المستوى السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي والثقافي والديني، وكذا دعم الدور المحوري للمغرب كقطب للاستقرار بإفريقيا والمنطقة المتوسطية.

كما أعلنت جمعية "أصدقاء المغرب" التزامها بتشجيع الحوار السياسي ومساندة مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية المقترح من طرف المغرب، والذي يضمن لساكنة هذه الأقاليم تدبير شؤونهم بطريقة مستقلة وديمقراطية.