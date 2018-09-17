رصيف الصحافة: الشيعة يخططون للاحتفال علنا بعاشوراء في المغرب

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

مطالعة مواد بعض الورقيات اليومية الخاصة بيوم الثلاثاء من "المساء" التي ورد بها أن شيعة المغرب يستعدون للخروج علنا للاحتفال بـ"ذكرى الإمام الحسين" ويوم عاشوراء، لترسيخ وتجسيد الشعائر الحسنية ومراسيم العزاء بشكل رسمي، في وقت كان بعضهم يحج للعراق لتأدية مراسيم الاحتفال.

في السياق ذاته قال عبد الرحمان الشكراني، رئيس جمعية "رساليون تقدميون" المحظورة، إن "استعدادات الشيعة المغاربة جارية على قدم وساق للاحتفال هذه السنة بذكرى استشهاد الإمام الحسين"، مشيرا إلى أنهم سيمارسون طقوسهم الدينية الحسنية بشكل لم يعهده المغاربة.

المتحدث ذاته قال إنه لن يتم تقليد ما يتم في العراق لأنه غير مقبول، وهذا لا يعني أنهم يرفضون طريقة احتفال شيعة العراق؛ لأن "المغاربة متعودون على مثل هذا الأمر مع الطريقة الحمدوشية والعيساوية وجيلالة".

وأفاد المنبر الإخباري أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت أربعة مبادئ لأي تعديل محتمل يطال عمل بعثة "المينورسو" في الصحراء، مع خفض تكلفتها المالية. ووفق "المساء" فإن أول هذه المبادئ هو أن تقوم البعثة بدعم الحلول السياسية. ويجب على البلدان المضيفة التعاون، كما يجب أن تكون ولايات حفظ السلام واقعية وقابلة للتحقق، وأن تكون للبعثة إستراتيجية خروج واضحة.

الإصدار ذاته اهتم بحرمان آلاف المواطنين القرويين بعدة مداشر في إقليم شفشاون من الكهرباء، لمدة شهرين متتالين، بسبب تصرفات غير مسؤولة لبعض الأعيان بالمنطقة، الذي يعمدون إلى استهلاك الكهرباء بطريقة غير قانونية وبشكل مبالغ فيه، ما يؤدي إلى تعطيل المولد الكهربائي الرئيسي للقرية، فينقطع التيار الكهربائي عن كل الساكنة.

وأضافت الجريدة أن ساكنة العالم القروي بإقليم شفشاون تطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق لتحديد هوية الأعيان الذين يسرقون التيار الكهربائي مباشرة من المولدات الكهربائية ويتسببون في إتلافها، ومعاقبتهم، حتى لا تحرم الساكنة البسيطة من الكهرباء، وتضطر إلى دفع مبالغ لا طاقة لها بها لعودة التيار الكهربائي إلى منازلها.

من جهتها نشرت "أخبار اليوم" أن السلطات الإسبانية أقدمت على طرد الأئمة المغاربة المشتبه في تشددهم، دون صدور أحكام قضائية تدينهم، كإجراء أمني استباقي ووقائي بعد الاعتداء الإرهابي الذي خطط له "الإمام الجهادي" المغربي عبد الباقي السطي، ونفذه 10 شبان مغاربة بمدينة برشلونة يوم 17 غشت 2017.

وأضاف المنبر ذاته أن هذا القرار أثار توجس الجمعيات الإسلامية المغربية والأئمة المغاربة بالجارة الشمالية، خوفا من استغلاله من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسبانية لطرد الأئمة المغاربة الذين لا يسايرون توجهها، دون إحالتهم على القضاء قبل ترحيلهم إلى المغرب ومنعهم من دخول التراب الإسباني لمدة 10 سنوات.

وجاء في "أخبار اليوم" كذلك أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كشف لأعضاء حزبه في اجتماعه الأخير ببوزنيقة تفاصيل ما دار بينه وبين الملك بعد إعفاء وزير المالية، محمد بوسعيد، إذ قال إنه لما اقترح اسمين على الملك لتعيين أحدهما وزيرا بالنيابة بعد إعفاء بوسعيد، منهما القيادي عبد القادر اعمارة، بينما لم يكشف الاسم الثاني، قال له الملك إن اخترت الاسم الثاني سيقولون اخترته من الحزب "ديالي" وأنا ليس لدي حزب.

وأجاب العثماني، وفق روايته، على الملك بقوله: "نحن أيضا حزبك"، فرد عليه الملك: "بالتأكيد، وأنا أقول ذلك أيضا"؛ وطلب منه أن يخبر أعضاء الحزب بذلك. وبعد هذا النقاش قال الملك محمد السادس إن مقترح تولي عبد القادر اعمارة المنصب مؤقتا مقترح جيد، فتم اعتماده واستبعاد الاسم الثاني؛ الذي رجحت مصادر الجريدة أن يكون من حزب التجمع الوطني للأحرار.

وإلى جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، التي أوردت أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد يتسبب في متابعة 43 شخصا في قضايا الفساد والرشوة وأعوان السلطة يتصدرن القائمة. وأكد عبد الرحيم اللمتوني، رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، في تصريح للجريدة، أن محاربة الفساد والرشوة تعتبر مطلبا مهما لدى المواطن المغربي، وهو ما ترجمه حجم تفاعل المواطنين مع الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة.

ووفق المنبر الورقي نفسه فإن مصر تستضيف ما بين 18 و20 شتنبر الجاري ندوة إقليمية ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، وذلك بمشاركة وفود برلمانية من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ضمنها المغرب.

أما "الأحداث المغربية" فنشرت أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يدعو رؤساء الجماعات إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتسوية الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد جماعاتهم الترابية ورصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذها؛ وذلك في دورية وجهها إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية بأصنافها الثلاثة (مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية)، بشأن إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2019.

وأفادت "الأحداث المغربية" كذلك بأن محمد أوجار، وزير العدل، قال إن رسالة المغرب بخصوص استدعاء مواطنين مغاربة من قبل القضاء الفرنسي وصلت. وأكد الوزير في حوار مع "جون أفريك" الفرنسية أن هناك إجراءات معروفة تنص عليها اتفاقية التعاون القضائي والبروتوكولات الإضافية التي تجمع المغرب وفرنسا، شريكه التاريخي، مشيرا إلى أن وزارة العدل استدعت قاضي الاتصال الفرنسي وبلغته موقف المغرب الحاسم بخصوص ضرورة احترام التعاون القضائي.

ختم جولة رصيف صحافة اليوم من "العلم" التي كتبت أن الجمعية المغربية لمربي الدواجن دقت ناقوس الخطر بعد دخولها في أزمة خانقة بسب ارتفاع سعر الكتكوت، الذي يتم بيعه داخل الضيعات بـ8 دراهم طوال السنة، وتراجع سعره، خلال الشهر الجاري، إلى 3،5 دراهم، أمام تدني سعر البيع في السوق.

ووفق الخبر ذاته فإن الأمين العام للجمعية المغربية لمربي الدجاج قال إن السعر يختلف من مدينة إلى أخرى بسبب العشوائية وتدخل السماسرة، إذ إن سعر البيع في المدن الكبرى 9 دراهم للكيلوغرام الواحد، و8.5 في مدن كأسفي والزاوية.