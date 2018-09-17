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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: الشيعة يخططون للاحتفال علنا بعاشوراء في المغرب

رصيف الصحافة: الشيعة يخططون للاحتفال علنا بعاشوراء في المغرب

رصيف الصحافة: الشيعة يخططون للاحتفال علنا بعاشوراء في المغرب
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 22:00

مطالعة مواد بعض الورقيات اليومية الخاصة بيوم الثلاثاء من "المساء" التي ورد بها أن شيعة المغرب يستعدون للخروج علنا للاحتفال بـ"ذكرى الإمام الحسين" ويوم عاشوراء، لترسيخ وتجسيد الشعائر الحسنية ومراسيم العزاء بشكل رسمي، في وقت كان بعضهم يحج للعراق لتأدية مراسيم الاحتفال.

في السياق ذاته قال عبد الرحمان الشكراني، رئيس جمعية "رساليون تقدميون" المحظورة، إن "استعدادات الشيعة المغاربة جارية على قدم وساق للاحتفال هذه السنة بذكرى استشهاد الإمام الحسين"، مشيرا إلى أنهم سيمارسون طقوسهم الدينية الحسنية بشكل لم يعهده المغاربة.

المتحدث ذاته قال إنه لن يتم تقليد ما يتم في العراق لأنه غير مقبول، وهذا لا يعني أنهم يرفضون طريقة احتفال شيعة العراق؛ لأن "المغاربة متعودون على مثل هذا الأمر مع الطريقة الحمدوشية والعيساوية وجيلالة".

وأفاد المنبر الإخباري أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت أربعة مبادئ لأي تعديل محتمل يطال عمل بعثة "المينورسو" في الصحراء، مع خفض تكلفتها المالية. ووفق "المساء" فإن أول هذه المبادئ هو أن تقوم البعثة بدعم الحلول السياسية. ويجب على البلدان المضيفة التعاون، كما يجب أن تكون ولايات حفظ السلام واقعية وقابلة للتحقق، وأن تكون للبعثة إستراتيجية خروج واضحة.

الإصدار ذاته اهتم بحرمان آلاف المواطنين القرويين بعدة مداشر في إقليم شفشاون من الكهرباء، لمدة شهرين متتالين، بسبب تصرفات غير مسؤولة لبعض الأعيان بالمنطقة، الذي يعمدون إلى استهلاك الكهرباء بطريقة غير قانونية وبشكل مبالغ فيه، ما يؤدي إلى تعطيل المولد الكهربائي الرئيسي للقرية، فينقطع التيار الكهربائي عن كل الساكنة.

وأضافت الجريدة أن ساكنة العالم القروي بإقليم شفشاون تطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق لتحديد هوية الأعيان الذين يسرقون التيار الكهربائي مباشرة من المولدات الكهربائية ويتسببون في إتلافها، ومعاقبتهم، حتى لا تحرم الساكنة البسيطة من الكهرباء، وتضطر إلى دفع مبالغ لا طاقة لها بها لعودة التيار الكهربائي إلى منازلها.

من جهتها نشرت "أخبار اليوم" أن السلطات الإسبانية أقدمت على طرد الأئمة المغاربة المشتبه في تشددهم، دون صدور أحكام قضائية تدينهم، كإجراء أمني استباقي ووقائي بعد الاعتداء الإرهابي الذي خطط له "الإمام الجهادي" المغربي عبد الباقي السطي، ونفذه 10 شبان مغاربة بمدينة برشلونة يوم 17 غشت 2017.

وأضاف المنبر ذاته أن هذا القرار أثار توجس الجمعيات الإسلامية المغربية والأئمة المغاربة بالجارة الشمالية، خوفا من استغلاله من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسبانية لطرد الأئمة المغاربة الذين لا يسايرون توجهها، دون إحالتهم على القضاء قبل ترحيلهم إلى المغرب ومنعهم من دخول التراب الإسباني لمدة 10 سنوات.

وجاء في "أخبار اليوم" كذلك أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كشف لأعضاء حزبه في اجتماعه الأخير ببوزنيقة تفاصيل ما دار بينه وبين الملك بعد إعفاء وزير المالية، محمد بوسعيد، إذ قال إنه لما اقترح اسمين على الملك لتعيين أحدهما وزيرا بالنيابة بعد إعفاء بوسعيد، منهما القيادي عبد القادر اعمارة، بينما لم يكشف الاسم الثاني، قال له الملك إن اخترت الاسم الثاني سيقولون اخترته من الحزب "ديالي" وأنا ليس لدي حزب.

وأجاب العثماني، وفق روايته، على الملك بقوله: "نحن أيضا حزبك"، فرد عليه الملك: "بالتأكيد، وأنا أقول ذلك أيضا"؛ وطلب منه أن يخبر أعضاء الحزب بذلك. وبعد هذا النقاش قال الملك محمد السادس إن مقترح تولي عبد القادر اعمارة المنصب مؤقتا مقترح جيد، فتم اعتماده واستبعاد الاسم الثاني؛ الذي رجحت مصادر الجريدة أن يكون من حزب التجمع الوطني للأحرار.

وإلى جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، التي أوردت أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد يتسبب في متابعة 43 شخصا في قضايا الفساد والرشوة وأعوان السلطة يتصدرن القائمة. وأكد عبد الرحيم اللمتوني، رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، في تصريح للجريدة، أن محاربة الفساد والرشوة تعتبر مطلبا مهما لدى المواطن المغربي، وهو ما ترجمه حجم تفاعل المواطنين مع الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة.

ووفق المنبر الورقي نفسه فإن مصر تستضيف ما بين 18 و20 شتنبر الجاري ندوة إقليمية ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، وذلك بمشاركة وفود برلمانية من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ضمنها المغرب.

أما "الأحداث المغربية" فنشرت أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يدعو رؤساء الجماعات إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتسوية الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد جماعاتهم الترابية ورصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذها؛ وذلك في دورية وجهها إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية بأصنافها الثلاثة (مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية)، بشأن إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2019.

وأفادت "الأحداث المغربية" كذلك بأن محمد أوجار، وزير العدل، قال إن رسالة المغرب بخصوص استدعاء مواطنين مغاربة من قبل القضاء الفرنسي وصلت. وأكد الوزير في حوار مع "جون أفريك" الفرنسية أن هناك إجراءات معروفة تنص عليها اتفاقية التعاون القضائي والبروتوكولات الإضافية التي تجمع المغرب وفرنسا، شريكه التاريخي، مشيرا إلى أن وزارة العدل استدعت قاضي الاتصال الفرنسي وبلغته موقف المغرب الحاسم بخصوص ضرورة احترام التعاون القضائي.

ختم جولة رصيف صحافة اليوم من "العلم" التي كتبت أن الجمعية المغربية لمربي الدواجن دقت ناقوس الخطر بعد دخولها في أزمة خانقة بسب ارتفاع سعر الكتكوت، الذي يتم بيعه داخل الضيعات بـ8 دراهم طوال السنة، وتراجع سعره، خلال الشهر الجاري، إلى 3،5 دراهم، أمام تدني سعر البيع في السوق.

ووفق الخبر ذاته فإن الأمين العام للجمعية المغربية لمربي الدجاج قال إن السعر يختلف من مدينة إلى أخرى بسبب العشوائية وتدخل السماسرة، إذ إن سعر البيع في المدن الكبرى 9 دراهم للكيلوغرام الواحد، و8.5 في مدن كأسفي والزاوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - ماريا الاثنين 17 شتنبر 2018 - 22:09
نسأل الله السلامة من الشيعة أعداء السنة الذين يسبون ويشتمون الصحابة رضوان الله عليهم. ويقدحون في عائشة رضي الله عنها. أي بلد احلوا فبه الا وخربوه ودمروه.الله الطف بهذا البلد واجعله آمنا مستقرا.
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134
2 - Robyo الاثنين 17 شتنبر 2018 - 22:20
عادي ، لا ارى اي مشكل في ذالك،
مجرد احتفال، دينهم ايضا الاسلام.
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-164
3 - AHMED الاثنين 17 شتنبر 2018 - 22:20
الخبر الأخير حول إرتفاع سعر الكتكوت هل تمهدون الطريق لدخول دجاج u.s.aالمسرطن
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58
4 - مراقب من بعيد الاثنين 17 شتنبر 2018 - 22:27
هاداك الاحتفال لي كايديروه الشيعيين في عاشوراء ما كانسميهش احتفال.. هاداك سميتو تاسوفاجيت
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103
5 - يوسف الاثنين 17 شتنبر 2018 - 22:32
كلشيً طالع على ديك يخططون....أحسنتم اقتناء المصطلحات...نعم لمغرب تعيش وتتعايش فيه كل المعتقدات....
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-58
6 - من المغرب الاثنين 17 شتنبر 2018 - 22:34
في حين المغاربة مشغولون في اليوتوب ومواقع التواصل وشد فيا نشد فيك.نرى ان ايران اخترقت الشعب المغربي الذي من قبل نشر الحضارة الى اوربا
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51
7 - ahmed الاثنين 17 شتنبر 2018 - 22:34
ماااا بقي للمغرب من تقدمه و جماله و حضارته و ازدهاره سيكتمل مع الشيعة
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41
8 - محمد السني الاثنين 17 شتنبر 2018 - 22:38
ماريا او المتخفي ورا ماريا. انا السني اقول لك : كفى تلفيقا ودجلا. الشيعة والسنة مسلمون قبل كل شئ, رغم بعض الخلافات. فلماذا بث الحقد والكراهية فيما بين المسلمين, الا يكفيك دمار العراق وسوريا; ومن دمر السنة في العراق ?? اليس العربية الوهابية السنية مدعومة باخواتها . كفى لامكان للطائفية البغيضة في بلادنا كفى دما...كفى...كفى زورا وبهتانا...
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-44
9 - حاميدو الاثنين 17 شتنبر 2018 - 22:38
احتفال الشيعة بذكرى الامام الحسين ثقافة دخيلة على المجتمع المغربي وفتح باب من أبواب الفتنة.
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42
10 - واعرين فالنقد إلا قول الحقيقة الاثنين 17 شتنبر 2018 - 22:40
الشيعة فيهم وفيهم والعلماء ديال الأغلبية الشيعة (حيت فيهم مذاهب حتى هما بحال السنة) حرمو الضرب والجرح على الجسد أو الغير .حتى حنا عندنا موسم دريس الزرهون لمدعم من الدولة وياكلو فيه لحم خضر وزيد زويا والأسياد والقبورة.ثانيا عاشوراء ليس إحتفال وفرح لشيعة بل هوى ذكرى وحزن لموت أحفاد النبي بشر قتلة وحنى كنديرو شعالة والقنبول ونغنيو على أنغام تعريجة ونديرو السحور ....البار والكباري وموازين حلال والشيعة خوتنا يتذكرو مأسات حرام؟
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-29
11 - youssef الاثنين 17 شتنبر 2018 - 22:43
خليهم احتفلوا مساكن ... و علاش المسيحيين كىيحتفلوا برأس العام بدون مشاكل
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-28
12 - عيسى الاثنين 17 شتنبر 2018 - 22:46
ميقدروش الا داروها غادة تخربق يلا تخباوا راهم ما شافهم حد الا غرجوا وقيلة ان اول من يرفض ...
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13
13 - محمد سعيد KSA الاثنين 17 شتنبر 2018 - 22:53
السلام عليكم

كل الدول العربية التي سمحت بهذه الخزعبلات التي تبث الكراهية والعنف ضد السنه وتشوه الإسلام لم تلقى إلا الشر ..

في السعودية يمنع منعا باتا على الشيعه إظهار أي مظهر من مظاهر المذهبيه وخاصة في عاشوراء

نصيحة للمغرب لا هوادة مع هؤلاء.
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0
14 - مهدي ميد الاثنين 17 شتنبر 2018 - 22:58
ههههه قال ليك الشيعة باغيين يحتافلو بعاشوراء وهاذو لي مصدعينا بطعارج والقنبول والطلبة وليلة عاشوراء الشعالة وفي الصباح الماء والبيض شكون هما شعب مفروح لا حنا مع النصارى ولا مع المسلمين يصلي الجمعة وفي العشية البار ههههه
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15 - ابوبكر الاثنين 17 شتنبر 2018 - 22:59
انما هو من مظاهر الشرك
والله لن يغفر لمن اشرك به
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16 - امازيغ سوسي الاثنين 17 شتنبر 2018 - 23:03
البلاد تتحه الى الهاوية من جميع النواحي لدلك يتجرا الكل على التكشير عن انيابه في الاول كان المسيحيون يطالبون بحق الخروج الى الوجود و تطبيق طقوسهم علنا وبكل حرية . ثم جاء الافارقة يطالبون بالسكن والتغطية الصحية كانهم اصحاب الارض الحقيقيين و الان الشيعة يخرجون الى الوجود ومن يدري من هو التالي في الوقت الدي يهاجر فيه ابناء الوطن افواجا عبر البحر بحتا عن حياة كريمة وهو ما لا يتحقق للكثير منهم اد ينتهي بهم المشوار في قاع المحيط . مهما اشتد مكركم وظلمكم فان للكون الها عادلا لا يفوته شيء .
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17 - البوهالي الاثنين 17 شتنبر 2018 - 23:05
بما أن الدولة تسمح بإقامة مهرجان موازين الذي يفسد الأخلاق وتسمح للزوايا بإقامة طقوسها التي تفسد العقيدة فلماذا لا تسمح للشيعة بجلد نفوسهم وإقامة تراهاتهم مع أن كل هذه الأشياء تتشارك في (تكليخ) المواطن المغربي وإلهائه عن القضايا الكبرى
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18 - Younes الاثنين 17 شتنبر 2018 - 23:06
C'est vraiment de la honte ! Ces chiits, ils p et ont promis Al Hocein de le défendre contre Al Moutawakel,et ils l'ont trahi ! Personne n'avait eu le courage de le rejoindre dans sa bataille a Karbala en Iraq à l'époque ! Alors aujourd'hui en Iran comme en Iraq, ils viennent nous cassent la tête pour nous dire encore qu'ils sont des hypocrites ! Quant aux convertis marocains ne savent rien de leur histoire proprement dis, alors que croyez vous qu'ils connaissent de l'histoire d'autrui !
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19 - علي الاثنين 17 شتنبر 2018 - 23:08
حرية العقيدة هي باب الخلاص وأساس الدولة الحديثة
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20 - راضية الاثنين 17 شتنبر 2018 - 23:10
الشيعة يعني التخلف و الجهل و ضرب النفس بالسلاسل ،حتى بويا عمر مافيهش البلاصة
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21 - إلى رقم 10 الاثنين 17 شتنبر 2018 - 23:12
إنهم لا يتذكرون المأساة، ولكنهم يزرعون شر الطائفية المسؤول عن كل المآسي.
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