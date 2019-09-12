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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: "حُفَر الطريق" تثير غضب الأمير مولاي الحسن

رصيف الصحافة: "حُفَر الطريق" تثير غضب الأمير مولاي الحسن

رصيف الصحافة: "حُفَر الطريق" تثير غضب الأمير مولاي الحسن
هسبريس - فاطمة الزهراء صدور
الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:00

نبدأ قراءة مواد بعض الورقيات الخاصة بيوم الجمعة من "أخبار اليوم" التي أشارت إلى العلاقة الخاصة التي تربط ولي العهد الأمير مولاي الحسن بعمة والده "للا مليكة"، الابنة الوحيدة لمحمد الخامس التي ما زالت على قيد الحياة، إذ كان مولاي الحسن يتردد لمرات عديدة في الصيف الماضي على إقامة الأميرة الواقعة قرب مدينة الصخيرات على الساحل الأطلسي.

ووفق "أخبار اليوم"، فإن الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي العهد لعمة والده أدت إلى استنفار خاص، لتعبيره عن غضبه الشديد من الوضعية المهترئة للبنية التحتية المؤدية إلى مقر إقامة الأميرة، من كثرة الحفر وضعف الإنارة، لتنطلق أشغال ترميم الطريق وصيانة الإنارة في اليوم الموالي.

وفي موضوع آخر، أوردت الصحيفة خبر سجين بسجن الأوداية ضواحي مراكش بقي في وضعية اعتقال تحكمي بعد استفادته من عفو ملكي بمناسبة عيد العرش، إذ اكتشف الخطأ بعد صدور قرار بترحيل السجين المعني إلى السجن المحلي بورزازات، وهناك اكتشف المسؤولون أن السجين القادم من مراكش يوجد اسمه ضمن لائحة المستفيدين من العفو الملكي الأخير، ليتم إشعار المندوبية العامة التي أصدرت تعليماتها بالإفراج الفوري عن السجين المذكور.

"المساء" نشرت أن حزبا إسبانيا يطالب حكومة مدريد بقطع الدعم المخصص للمغرب من الاتحاد الأوروبي لمواجهة مد الهجرة غير الشرعية بين سواحله والسواحل الإسبانية، مشيرا إلى أن المغرب تلقى ما يقارب 200 مليون يورو من مدريد سابقا لوقف مد الهجرة السرية، ويأتي هذا في وقت دعت فيه جهات إسبانية إلى تشييد سياج فاصل بين الحدود المغربية الإسبانية، مع مطالبة المغرب بأداء جزء من هذا السياج، مدعية أن المغرب يسمح بمرور المهاجرين السريين من أجل ابتزاز الاتحاد الأوروبي للحصول على مزيد من الدعم؛ وهو الاتهام الذي سبق أن فندته منظمة الهجرة الدولية والحكومة الإسبانية، حيث قالت هذه الأخيرة في تصريح رسمي مؤخرا إن أعداد المهاجرين تقلصت بشكل كبير نتيجة جهود المغرب في وقف مدها.

وكتبت الجريدة، أيضا، أن حزب التجمع الوطني للأحرار تحرك لضم وزارة الصحة إلى دائرة القطاعات التي يسيرها، إذ أكد أنه سيناضل من أجل المراجعة الجذرية لمنظومة العرض الصحي ليتوافق ومبادئ الجهوية المتقدمة.

ويقترح، في هذا السياق، "استبدال المستشفيات متعددة الاختصاصات الموجودة حاليا بشبكة جهوية من المستشفيات المتخصصة، وأن يتمتع كل مستشفى من هذه الشبكة باستقلالية تامة في التسيير، وأن يتوفر على نظام للمداومة ويكون مجهزا بقاعات للجراحة جاهزة للعمل على مدى 24 ساعة".

ووفق الخبر ذاته، فإن حزب "الحمامة" يطرح مشروع توفير بطاقة صحية ذكية لكل مواطن من أجل المتابعة، وستتيح هذه البطاقة التعرف على المريض في أي مركز استشفائي تم توجيهه إليه، سواء كان عموميا أو خاصا، كما ستتضمن هذه البطاقة جميع المعلومات الخاصة بالمريض.

ونقرأ في "المساء"، كذلك، أن إطلاق الرصاص على مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية، من طرف صاحب وكالة لكراء السيارات بواسطة بندقية صيد، استنفر عناصر الدرك لنواحي برشيد.

وتبين أن عناصر الدرك الملكي ببرشيد باشرت حملة تمشيطية خاصة لاعتقال المبحوث عنه من أجل الاتجار في المخدرات؛ غير أنها لم تتمكن من إيقاف المشتبه فيه المبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية، إذ لاذ بالفرار من منزله، حيث تم حجز كمية من الخمور، وتبين أن صاحب وكالة عقارية لكراء السيارة استعان الدرك بإحدى سياراته من أجل اعتقال المشتبه فيه، الذي فر من منزله وتعرف على صاحب السيارة التي استعملها الدرك ليهاجمه بمنزله؛ غير أن ردة فعل صاحب الوكالة كانت بإطلاق رصاصة عليه أصابته في رجله بواسطة بندقية صيد.

ومع المصدر ذاته الذي أفاد بأن التقرير السنوي الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات رصد اختلالات كبيرة تعرفها مجموعة من القطاعات والمؤسسات العمومية. وعلى الرغم من أن تقارير المجلس تبقى حبرا على ورق ولا يتم تقييم الاختلالات التي تكشف عنها أو متابعة المتسببين فيها، فإنها تمكن صانع القرار من معرفة مكامن الخلل.

من جهتها، نشرت "الأحداث المغربية" أن الدخول المدرسي الجديد كشف عن اختلالات تعرفها بعض صفقات بناء المؤسسات التعليمية بإقليم تزنيت، وانفضح أمرها خلال دورة المجلس الإقليمي المنعقدة يوم الاثنين الأخير.

وذكر الخبر أن أصل المشكل يعود إلى أن بعض المؤسسات الجديدة غير جاهزة لاستقبال التلاميذ، وفق ما كان مخطط له، وغياب مؤسسات تعوض أقساما وبنيات غير لائقة وغير صالحة للتدريس. كما اتضح أن مقاولا مكلفا بإنجاز بعض المؤسسات لم يلتزم بكناش التحملات، كما وقفت مصالح وزارة التربية الوطنية بالإقليم على خروقات واختلالات كبيرة على مستوى تجهيز وبناء مؤسسات تعليمية بالإقليم فتعثر كل شيء.

ونشرت الورقية الإخبارية ذاتها أن مبادرة "مليون محفظة" من المحتمل أن تصل هذه السنة إلى توزيع ما يقارب 4 ملايين ونصف مليون محفظة على مختلف التلاميذ المنتمين إلى أسر معوزة.

الختم من "العلم" التي أفادت بأن السلطات المحلية الإسبانية في مدينة سبتة السلبية تسعى إلى إثارة القلاقل بين البلدين، من خلال استعداد المؤسسة الإسبانية التي تشرف على تدبير الماء الشروب في الثغر المحتل على اتخاذ قرار الامتناع عن الإمدادات من المياه الصالحة للشرب من المنبع بمنطقة بليونش، غير البعيدة عن سبتة المحتلة.

وذكرت الجريدة أن السلطات المحلية في سبتة قررت أن تلتمس من الشركة التي تدير المياه الصالحة للشرب بأن تعيد النظر في مصداقية هذا القرار.

ونسبة إلى مصادر إعلامية، فإن مصدر هذه المياه يغطي ما يقرب 30٪ من الاحتياجات اليومية لسكان سبتة، وهذا ما يثير استياء شديدا لدى توجه سياسي في إسبانيا، والذي يلح على تحلية مياه البحر لسد الخصاص في هذه المادة الحيوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Abdelhak الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:11
هذا هو حال البلاد في كل ربوع المملكة إلا من رحم ربي.
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51
2 - عدنان الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:12
نرجو من معالي الأمير أن يتجول أكثر في رباع المملكة حتى يسخط على كامل الطرق
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144
3 - هل الغضب يحل المشاكل ؟ الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:16
أنا لم أعد أفهم شيئا : هل الغضب يحل المشاكل ؟ هل الغضب يعتبر قانونا ؟....الأمر في غاية البساطة : أنتم تقولون المغرب دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون ، فإذن طبقوا القانون وانتهى الأمر ...لا نريد لا غضبا ولا نرفزة من أي مسؤول ...عواطف الشخص لا علاقة لها بتسير الشأن العام وهي تخصه ولا تخض باقي المواطنين ...من حق أي مسؤول سياسي أن يغضب لكن غضبه يعنيه هو كإحساس بشري لكن أنا كمواطن لا أنتظر من هذا المسؤول أن يغضب أو يفرح أنا أنتظر منه أن يطبق القانون وأن يفعل منطق المحاسبة من خلال ترك المؤسسات القضائية والرقابية أن تقوم بدورها ...وبالتالي أنا لا أفهم قصة الغضب هذه وموقعها من الإعراب
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256
4 - عبدو لوحدو الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:17
اتمنى ان تكون لديه ايضا عمة في مدينة فاش المهمشة كباقي غالبية المدن المغربية.
اللصوص نهبوا اموال الطرق و الضعفاء.
لك الله يا بلادي
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70
5 - مفكر الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:17
وزارة الصحة تعاني بنفسها من امراض مزمنة عدة مما يستوجب الحضور الفوري لسيارة النجدة وادخالها الى قسم الانعاش للقيام بعملايات عدة استءصالية للاءورام وعمليات تجميلية تصحيحية بعد تشوهات عدة.
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29
6 - Sfooo الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:20
كثرة الحفر وضعف الإنارة، لتنطلق أشغال ترميم الطريق وصيانة الإنارة في اليوم الموالي.
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32
7 - Agourram الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:20
و الله ايجيب شغضبه على حالت المدارس او المستشفيات
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30
8 - لعلى وعسى الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:20
فإن الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي العهد لعمة والده أدت إلى استنفار خاص، لتعبيره عن غضبه الشديد من الوضعية المهترئة للبنية التحتية المؤدية إلى مقر إقامة الأميرة، من كثرة الحفر وضعف الإنارة، لتنطلق أشغال ترميم الطريق وصيانة الإنارة في اليوم الموالي.
تنطلبو من ولي العهد إدور فالمغرب كامل لعلى وعسى شي مسؤولين احسوا بالمسؤولية واصاوبو الطريق.
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22
9 - ارا شي بلاغ الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:21
تدمر من الحفر لتنطلق الاشغال في اليوم الموالي
كون شفتي فين عايشين اغلب المغاربة وشنو تيعانيو كون جاك اكتئاب حتد
الفلوس باش يصلحو الطريق مشات فافريقيا والمهرجانات
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39
10 - مهيدو الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:25
لو انطلقت مسيرة مليونية لما حركوا ساكنا ولاكن لم غضب ولي العهد قامت الدنيا و لم تقعد لم اجد تفسيرا منطقيا هل الدولة في خدمة الشعب ام ماذا؟؟
ياليت صاحب الجلالة و كافة الاسرة يقوموا بجولات يومية لإنصلح الوطن بأكمله
إل مانغزتيه مايزيد
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23
11 - مصطفى الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:25
حفظ الله مولانا الأمير ولي العهد وجعله سندا لهذا الشعب المستضعف و ألهمه القيام بزيارات تفقدية لمختلف البنيات التحتية بمختلف مناطق هذا الوطن المنهوب المغتصب من قبل عصابات الحزب الحاكم الذي لا يملك من الإسلام إلا ما تملكه ورقة التغليف عند الجزار من اللحم.
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-43
12 - Mohammed الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:30
والاه العضيم هناك احيا لا تحتوي على ابسط شروط الحياة في حين المسؤولين يصرفون الاموال الطائلة على غرس النخيل على جنبات الطريق و غير ذلك. يجب اعطاء اولوية للمناطق النائية قبل صباغة الطرق و ...........
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9
13 - Yassine الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:33
نتنمنى زيارة ملكية لبوسكورة لكي يرى الحفر اللامتناهية الموجودة في بوسكورة والتي نعاني منها في حياتنا اليومية. مسؤولي جماعة بوسكورة في سبات عميق، بل هم اموات احياء لا يحركهم الا مصالحهم الشخصية
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7
14 - بركان 49 الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:39
نحن أيضا نطالب بزيارة عاصمة الحفر و الظلام الدامس بركان..واللي بغا ايكدبنا ايجي بعينو ايشوف
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9
15 - الكمونيون الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:39
نتمنى ان تتبع هده الغضبة غضبات اخرى على كل مدينة وحي لازالت تعاني الإهمال والتهميش و ان يحاسب كل مجلس بلدي او جماعة او عمالة على سبب الوضع الدي وصلت اليه الأمور فمدينة تمارة مثلا اصبحت معزولة عن الرباط بحكم الفرق الشاسع في الأوراش رغم ان هده الأخيرة هي الأخرى لم ترقى الى التطلعات وخصوصا ازقة بعض الأحياء كحي المحيط مع الأسف البرنامج المتفق عليه لم يكتمل ولم يحترم ما وقع امام الملك في اطار الرباط مدينة الأنوار
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2
16 - اخدمو الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:40
كامونيين حتى شافو العين حمرا عاد ناضو يخدمو، كانو يعطلو الإصلاح حتى يديرو صفقة ويلمطو إواباح.
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6
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