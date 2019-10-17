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الرئيسية | السلطة الرابعة | هاجر الريسوني خارج أسوار السجن: العفو الملكي تصحيحٌ للظلم

هاجر الريسوني خارج أسوار السجن: العفو الملكي تصحيحٌ للظلم

هاجر الريسوني خارج أسوار السجن: العفو الملكي تصحيحٌ للظلم
هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 00:50

وجهت هاجر الريسوني، الصحافية المفرجة عنها مساء الأربعاء بعفو ملكي، الشكر إلى كل من تضامن معها بعد اعتقالها، سواء زملاؤها الصحافيون أو المناضلون الحقوقيون أو المحامون.

وقالت الريسوني، في تصريح لهسبريس قُرب بوابة سجن العرجات بنواحي سلا، "أؤكد أن هذا العفو كان فقط تصحيحا للظلم الذي تعرضنا له، وقد جاء في وقته، وأشكر كل من تضامن معنا".

من جهته، قال الباحث السوداني رفعت الأمين، خطيب الريسوني، إنه سعد كثيراً بالعفو، مشيراً إلى أن "الحرية ليس لها ثمن". وأضاف قائلاً: "مررنا بمحنة، كانت مفيدة لأنها رسخت لدينا قناعات كثيرة، منها الإيمان أكثر بحقوق المرأة، وضرورة القضاء على العنف والتمييز ضدها".

أما عبد المولى الماروري، محامي الصحافية الريسوني، فقد صرح بأن "العفو يعبر عن الحكمة والنضج. هناك مغرب تقدمي وديمقراطي ومغرب حقوق الإنسان".

وأضاف المحامي أن العفو "جاء ليصحح الأخطاء والارتباكات التي شابت هذا الملف، الذي كان المغرب في غنى عنه، ولطالما قلنا إنه لا بد أن نحفظ سمعة المغرب ومكانته وتميزه الديمقراطي والحقوقي".

بدوره، قال يوسف الريسوني، ابن عم هاجر، إنه تلقى خبر الإفراج عنها بـ"فرح كبير وغبطة". وأضاف في حديث للصحافة: "جاء ذلك نتيجة النضال والتضامن، اللذين عرفهما ملف هاجر الريسوني، وكذا التضامن على المستوى الدولي".

وكان الملك قد أصدر عشية الأربعاء عفوه على الريسوني، التي سبق أن صدر في حقها حكم بالحبس، حيث ذكر بلاغ لوزارة العدل أن "هذا العفو الملكي يندرج في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك".

وأضاف البلاغ أن هذا العفو "يندرج ضمن حرص الملك على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونان ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية".

ويشمل هذا العفو، بالإضافة إلى الريسوني وخطيبها، الطاقم الطبي المتابع في هذه القضية، التي قضت فيها المحكمة الابتدائية بالرباط بسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق الريسوني. كما حكم على خطيبها السوداني بالحكم ذاته.

وكانت هذه الأحكام قد صدرت بعد متابعة المعنيين بتهم تتعلق بـ"ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي، وقَبول الإجهاض من طرف الغير، والمشاركة في ذلك، والفساد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطن مغربي الخميس 17 أكتوبر 2019 - 01:15
الله الوطن الملك، الله يبارك ويخلي لنا سيدنا والعائلة الشريفة، أمين
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-7
2 - مكناسي الخميس 17 أكتوبر 2019 - 01:16
الخلاصة كاملة في هذه الجملة : رغم الخطأ الذي قد يكونان ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية".
يعني رغم العفو فهما في نظر القانون مجرمين سابقين .. و ما دام أنهم قبلوا العفو فهم يقرون بأنهم اقترفوا الجريمة عكس ما كانو يدعون أثناء المحاكمة.
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10
3 - متتبع الخميس 17 أكتوبر 2019 - 01:19
لذلك يجب عدم تجريم العلاقات الرضائية بين البالغين في مكان مستور لان اي كان ولد او بنت اسرة محترمة يمكن ان يقع في الخطأ او تكون العلاقة سطحية او مجرد كونهما مع بعض دون ممارسة الجنس. ورغم ذلك القانون يعاقبهما بالفساد ب 6 اشهر سجن حتى دون جنس فقط بجريمة التحريض على الفساد.
وهذا الولد او البنت تضيع في مستقبلها و صحتها و شهرتها السيئة و معها اسرتها المسكينة بسبب خطأ قد يقع فيه حتى الكبار المتزوجين الذين يخرجون بتنازل احد الزوجين.
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-4
4 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 17 أكتوبر 2019 - 01:23
في اطار الرأفة والرحمة وبناء على القول العظيم
ارحم من في اللرض يرحمك من في السماء وبمناسبة الدكرئ ال44للمسيرة الخضراء اتوسل من القلب الرحيم والاب الحنون ان يشمل بالعفو الملكي علئ الزفزافي ومن معه وبوعشرين ومن نعه ايظا ومعتقلي حراك الجرادة واقسم بالله انني لم اعرف ايي واحد منهم بل هم اخواننا في الوطن الغالي الذي اكن له كل احترام وتقدير ومن اجله تطوعت في المسيرة الخضراء التي ساهمت في تحرير الصحراء والله الموفق
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