24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:4913:4416:5719:3120:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه مزايا وعيوب سجل الضمانات المنقولة لتسهيل التمويل البنكي (5.00)

  2. بركة يصفي "تركة شباط" في حزب الاستقلال قبل انتخابات 2021 (5.00)

  3. الملك يطلق مشروعا جديدا لتعزيز الخدمات الصحية بمدينة فاس (5.00)

  4. نزعات اختزالية ضدّ الديمقراطية (5.00)

  5. أوباما ينصح بالهدوء وترك الكمامات أمام "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | "شائعات" تحوّل "فيروس كورونا" إلى سوق للأخبار الزائفة بالمغرب

"شائعات" تحوّل "فيروس كورونا" إلى سوق للأخبار الزائفة بالمغرب

"شائعات" تحوّل "فيروس كورونا" إلى سوق للأخبار الزائفة بالمغرب
هسبريس - أمال كنين (كاريكاتير: عماد السنوني)
الخميس 05 مارس 2020 - 18:00

منذ الإعلان عن انتشار مرض "كورونا" والشائعات المرتبطة به في تزايد على الصعيدين العالمي والوطني، إلا أن حدة الشائعات الوطنية تزايدت منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالمملكة؛ وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى التفاعل مع الموضوع، محذرة كل مروجي الأكاذيب بالعقاب.

وتعددت الشائعات التي همت الموضوع، إذ جرى قبل أسابيع تداول خبر عن إصابة السفير المغربي في الصين بالمرض قبل أن يتم نفي الخبر، إضافة إلى ترويج أخبار زائفة بخصوص إصابات بالمغرب في فاس وتطوان ومدن أخرى تم اعتقال أصحابها، وصولا إلى فبركة خبر العطلة المدرسية.

وفي هذا الإطار، يقول يوسف مزوز، متتبع للشأن الإعلامي: "لاحظنا انتشار الأخبار الزائفة حول فيروس "كورونا"، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم استغلال وضعيتي الترقب والخوف لكسب أكبر عدد من المتابعات واللايكات عبر نشر أخبار تهويلية عن المرض الجديد أو نشر أخبار عن إجراءات وهمية لبعض المؤسسات، كما وقع مع خبر إغلاق المدارس؛ وهو ما يؤثر على العديدين بشكل سلبي، خصوصا المصابين بمرض الوسواس".

ويؤكد مزوز، ضمن تصريح لهسبريس، أن "هناك أيضا من يتاجر بهذه الأخبار عبر نشر الشائعات لتحقيق أكبر هامش ربح عبر احتكار منتوجات مرتبطة بالمرض كمنتوجات التطهير والكمامات، خوفا من إعلان الحجر الصحي في منطقة ما".

ويرى المتتبع للشأن الإعلامي أن محاربة هذا الوباء العالمي يجب أن تبدأ بمحاربة نشر الأخبار الزائفة التي تؤثر بشكل سلبي حتى على الأصحاء، بحيث تجعلهم يعيشون حالة من الترقب والذعر.

يذكر أن وزارة الداخلية أهابت، الأربعاء، بالمواطنات والمواطنين إلى ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة إلى جهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة فيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأنه جرى، مؤخرا، رصد تنامي إقدام بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول على نشر أخبار تضليلية وزائفة ومنسوبة إلى مؤسسات رسمية حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة فيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف البلاغ أن وزارة الداخلية "إذ تؤكد أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار يتم الإعلان عنها من طرف المؤسسات المختصة من خلال إصدار بلاغات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، فإنها تهيب بالمواطنات والمواطنين إلى ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة إلى جهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة".

كما تؤكد الوزارة أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - زايد الخميس 05 مارس 2020 - 18:08
بكتريا اليوتوب و الفايسبوك أخطر من فيروس كرونا. و الله أعلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - فرانز كافكا الخميس 05 مارس 2020 - 18:21
المشكل اظن في القارئ الذي يعتمد على مصادر غير موثوقة و غير رسمية و غير ذات اختصاص ... و حتى العقلية العربية المتشبتة بقال فلان عن فلان و ان فلان سمع من فلان و و وو تساعد تصديق اي خبر بدون تمحيص و فرز و تأكد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - مولاة لحريرة الخميس 05 مارس 2020 - 18:23
فرنسا ماتو فيها 6 وفيها 377 واحد تصابو بكورونا. المغرب غير جوج مصابين. قالها ليكم لعتماني وماتيقتوهش. المغرب حسن من فرنسا وميريكا وسويد. واخا كنشريو زبل ولخردة ديال طاليان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
4 - اشوان انكوان الخميس 05 مارس 2020 - 18:27
صراحتا هناك تضخيم للفيروس في باقي دول أكثر تضرر ك iran وهدا التضخيم في محله ولكن في المغرب التضخيم أمر مبالغ فيه ولا أثق في تصرحات الحكومة حول عدد الحالات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - فوبيا كرونا الخميس 05 مارس 2020 - 18:34
هناك تهويل إعلامي للمرض كرونا فنسبة الوفايات بالمرض لا تتعدى%2 من بين المصابين وأغلبيتهم من المسنين واصحاب الامراض المزمنة والمناعة ضعيفة فهناك أمراض تقتل يوميا اكثر ما تقتل كرونا شهريا كأمراض القلب والسرطان ألتهاب الكبد الفيروسي وأنفلونزا الموسمية العادية.... الأكيد هو ان جهازكم المناعي يضعف مع الخوف والرعب وقلة الاكل والنوم إذن فلا دعي للخوف والهلع. قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا. ولكل آجل كتاب. ونسأل الله أن يحفظنا من المصائب والفتن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - يريد ان يتحقق من كل شئ الخميس 05 مارس 2020 - 18:41
إذا كان بلد الجار ليس لديه الحافلات عبر البر ليس له طائرات الا قليلا و باهظة ثمن ويفرض تأشير علي كل دول معاملته مع اجانب قليلة جدا أو شبه معدومة ليس له سياحة تقريب بلد مغلق و تصرح وزارة صحة الجزائرية ب17 حالة إصابة بكرونا و أم المغرب له تجارة مع دول أوروبية سواء في خضروات أو سمك تجارة بالمليار لهم اكبر سياحة للأجانب لهم حافلات بر و طائرات بكثرة و بواخر يوميا بآلاف يدخلون المغرب عبر سيارة حفلات طائرات سفن و تعلن وزارة صحة المغربية 2 حلات اهذا يصدق ! ان اضن وزارة صحة تكذب عليكم كل يوم حسب توقعي أنا عدد مصابين في المغرب بالمئات إذا لم يكن بألاف. ربي يستر اللهم ارفع البلاد علي بشرية كلها و سلطها علي ظلمة و معتدين فقط آمين يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
7 - مواطن الخميس 05 مارس 2020 - 18:47
لبارح بليل طاح لي طونسيو مشيت لصبيطار تلحومة والله العظيم ماعندهوم ديك الآلة البسيطة ليكتعبر طونسيو او خرجت كنقلب على فرماسيان باش نعبرو.. او اليوم واحد الوازير قاليك المغرب قادر على مواجهة أي وباء... والله معرت وش نضحك ولا نبكي على حال هد البلاد السعيدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - OUSSAMA الخميس 05 مارس 2020 - 18:50
نعم إنهم أصحاب قنوات السفاهة و التفاهة و الإسترزاق على حساب مأسي خلق الله و أكبر دليل على ذلك هو الهجوم للفضوليين على مستشفى مولاي يوسف ليلة الإتنين الماضي حين أعلن عن أول مصاب بفيروس كورونا قادما من إيطاليا فمن المتجمهرين من جاء للتشفي و السخرية و الشماتة و أخرون جاؤوا بحنا عن وسيلة للدخول إلى المستشفى من تصوير المصاب و بته مذاشرة على قناته السفيهة لكن الشرطة كانت لهم بالمرصاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - Hamido الخميس 05 مارس 2020 - 18:54
فيروس كورنا نوعان وهما من اصل واحد .هناك نوع l وهو الاخطر لانه ينتقل بين الا شخاص وله قدرة على المقاومة .اما نوع s فهو الاكثر انتشارا لكنه اقل خطورة من الثاني.وتعتقد منظمة الصحة العالمية ان الاجراءات السريعة والفعالة التي قامت بها حكومة الصين تتمثل في محاصرة نوعl حيث تم وضع مناطق باكملها تحت المراقبة مما حد من انتشار النوع الثاني الاكثر خطرا .كما عزلت المرضى الذين يحملون نفس النوع وعدم السماح باختلاطهم .خصوصا ان هناك من يحمل كلا النوعين.المشكل ان اللقاح يتوقع ان يتوفر بعد سنة. القضية حامضة لكن هناك امل اذا تعاون الجميع .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - مواطن الخميس 05 مارس 2020 - 18:57
صحيح تبقى وزارة الصحة هي الجهة الرسمية المخول لها التصريح بكل إصابة وكل جهة غير وزارة الصحة تنشر خبرا كاذبا او زائفا من باب هلق البلبلة تتخذ في حقها الإجراءات القانونية ،كما تبقى الدولة بجميع اجهزتها مسؤولة عن التدخل في حماية كل مصاب لا قدر الله والتكفل به لان هذا حق من حقوق المواطن الدستورية .
فلنكن يد واحدة في مواجهة كل ما من شأنه ان يزرع الرعب وسط الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.