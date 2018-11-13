الرأي العام وصناع الأوهام

هشام حمدي

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نعلم، منذ مدة طويلة، بأن الرأي العام غير موجود؛ ولكن أيضا نعرف، منذ فترة ليست بالقصيرة، أنه مصنوع فعليا ومنجز واقعيا. بمعنى آخر، فإن الرأي العام هو نوع من تدجين الحقائق والتلاعب بها ونشرها تحت غطاء الحيل المليء بالطفيليات بهدف خلق التشويش الذي لا يمكن إلا أن ينتج، على الأقل، تأثيرا ووقعا حقيقيا؛ وهو ما دفع بالكثير من الباحثين والخبراء إلى تحريره من الهالة القدسية وتجريده من الأسطرة وإزالة الغموض المحيطة به عبر معرفة طرق وأساليب تصنيعه.

يقول غابريال طارد [1843 -1904] في كتابه "الرأي والجمهور" بأن الرأي هو كل ما يتعلق بالجانب الاجتماعي الذي تعبر عنه أفكار في العلن ويتعلق بمشاكل مطروحة آنيا، ويضيف بأنه قبل نشأة الصحافة كان الملك يرمز إلى وحدة البلاد ويحتكر كل شيء حتى ما يفكر به الناس في القرى والبلدات القريبة منها والبعيدة، حتى ظهور الجريدة التي بددت خرافة هذه الوظيفة الملكية ولعبت دور الجامع والفاعل الأساسي للتكامل الوطني.

أما بول. ب. شيتزلي أثنى في الكلمة التي ألقاها بمناسبة توليه رئاسة الجمعية الأمريكية لأبحاث الرأي العام American Association for public Opinion Research عام 1968 على الإسهام الفذ الذي قدمته التجارة لأبحاث استطلاع الرأي العام في إشارته إلى مؤسسي استطلاع الرأي (غالوب، روبرت، غروسلي) بوصفهم "باحثي التسويق الذين تحولوا إلى مستطلعي رأي". وإذا كانت متطلبات التسويق قد أنجبت أبحاث واستطلاعات الرأي العام فإن حافز الحرب قدم الدفعة الرئيسة الثانية في مسار تطوير مناهج الاستطلاع، إذ نشأت عن بداية الحرب العالمية الثانية مجموعة منوعة من الاحتياجات الإعلامية مثلت الوسائل المنهجية للاستطلاع أفضل الطرق لمواجهتها. ففي البداية، كان الفهم الجماهيري للحرب الأوروبية التي اتسعت جبهاتها ثم-وبعد أن دخلت الولايات المتحدة الحرب - المعنويات المدنية والمواقف الشعبية تجاه سياسة التقشف وضبط الأسعار مسائل تحظى باهتمام كبير ومستمر من جانب الحكومة. وفي الجبهة الخارجية. استكشاف نطاق واسع من المعلومات حول سلوك العدو وآراء الشعوب الخاضعة لاحتلال العدو. ويذكر بول فيلكس لازارزفيلد مرة أخرى أن "الحرب أدت إلى زيادة سريعة في البحث الإمبيريقي الاجتماعي الذي يخدم الوكالات الحكومية. وأصبحت آراء الجنود ومعنويات السكان والتأثيرات الدعائية لجهود الحكومة موضوعات تحظى باهتمام كبير. وقامت جماعة بحث متطورة للغاية أكاديمية وتجارية بتنفيذ هذا العمل".

وفي سنة 1972 قدم عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو [Pierre BOURDIEU] عرضا في نوروا – أراس (Noroit – [Arras]) والذي نشره في مجلة الأزمنة الحديثة (Les temps modernes) العدد 318 لشهر يناير سنة 1973، ليضمنه في كتابه المعنون أسئلة في السوسيولوجيا. المقال خلق ضجة كبيرة لأنه مقال ليس فقط مستفز معرفيا بل ويدحض وينفي وجود رأي عام، بحيث يؤكد عدم سعيه إلى التنديد بشكل آلي ومبسط لعملية سبر الآراء، ولكنه يسعى إلى إجراء تحليل صارم لوظيفة وعملية سير سبر الآراء، والتي تفرض مساءلة المسلمات الثلاث المُلزِمة ضمنيا بأن الجميع لديه رأي أو بإمكانه صناعة رأي؟ والثانية افتراض بأن كل الآراء ذات قيمة؟ والثالثة هل طرح سؤال على الجميع يعني أن السؤال يعكس مشاكل الناس ومن ثمة مشاركتهم وإجماعهم على الأسئلة التي تستحق أن تطرح؟.

الإنسانية هي الحل