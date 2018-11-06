24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4813:1616:0918:3519:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الهند تحظر إقامة الصلوات الخمس في "تاج محل" (5.00)

  2. الساعة الإضافية تشعل جلسة "النواب" .. برلمانية: "صيفنا وْلى شْتْوة" (5.00)

  3. انهيار منزلين بالبيضاء .. جهود متواصلة تطوّق الخسائر البشرية للفاجعة (5.00)

  4. "العدل والإحسان" تدعو إلى ترجيح موازين القوى لإقامة التغيير بالبلاد (1.00)

  5. الملك يستبق قمة أديس أبابا بمباحثات هاتفية مع الرئيس الرواندي (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الملك "حزين" لرحيل الصقلي كاتب النشيد الوطني

الملك "حزين" لرحيل الصقلي كاتب النشيد الوطني

الملك "حزين" لرحيل الصقلي كاتب النشيد الوطني
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 15:05

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الشاعر علي الصقلي الحسيني، الذي أسلم الروح إلى بارئها، أمس الإثنين، عن عمر يناهز 86 عاما.

ومما جاء في برقية الملك "فقد تلقينا ببالغ التأثر النبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله ورضوانه، الأديب والشاعر الوطني المقتدر المرحوم علي الصقلي الحسيني، أسكنه الله فسيح جنانه".

وأضاف الملك "وبهذه المناسبة الأليمة، نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولأصدقاء الراحل، ولأسرته الأدبية الوطنية عن أحر تعازينا، وصادق مواساتنا في فقدان رائد من رواد الأدب المغربي الحديث، مبدع النشيد الوطني المغربي، الذي أثرى المكتبة الوطنية بإبداعات شعرية وروائية متميزة حظي بعضها بجوائز تقديرية عالية وطنيا وعربيا ".

وأكد العاهل المغربي "وإننا إذ نستحضر، بكل تقدير، ما كان يتحلى به الفقيد العزيز من خصال إنسانية رفيعة، وغيرة وطنية صادقة، وتعلق مكين بالعرش العلوي المجيد، لندعو الله تعالى أن يشمله بواسع رحمته وغفرانه، ويجزيه خير الجزاء، على ما أسداه لوطنه من خدمات جليلة ، وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - الله يتغمده برحمته الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 15:26
اللهم ارحمه وادخله الجنة امين يارب اللهم احسن خاتمتنا في الدنيا والاخرة
كيف سيكون الحزن علينا ونحن نشاهد استبداد هاته الحكومة الملتحية على هادا الشعب
التهاب الاسعار في كل المواد
تفشي البطالة
التعليم يطاله الخراب والاهمال
الصحة من يدهب الى المصحة انما يدهب الى الموت برجليه
الساعة المشؤومة التي تبناها العتماني بطريقة مفاجءة
فالى اين بهادا البلد
الم يحن الوقت ان يحزن ملك البلاد على ظروف هادا الشعب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
2 - malika الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 15:35
و المغاربة حزينون لزيادة الساعة. المحروقات والمواد الاولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
3 - مصعب العنزي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 15:35
فقد المغرب ، اديب وشاعر وانسان وطني من الدرجة الاولى ، غفر الله له واسكنه فسيح جناته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - فاطمة الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 15:36
لماذا لا نسمع بعباقرة المغرب الا بعد وفاتهم . رحمه الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
5 - marocain الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 15:37
Que Allah ait son âme notre écrivain qui a écrit l hymne national marocain. Un grand malheur.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - benbarka الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 15:46
وانا كذالك جد حزين لرحيل راع الغنم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
7 - دعماش الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 16:07
الاسعار تلتهبنا ونحن احياء
(عزائنا واحد)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - إن لله وإنا إليه راجعون الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 16:13
الصقلى مات موتة طبيعية وراعي الغنم مات محاصر بالثلوج فمن الأولى بالعزاء لايعلم مقام الإنسان إلا من خلقه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
9 - واحنا يوميا كنموتو ببطء الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 16:27
انا مصدوم وكرهت راسي علاش انا مغربي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
10 - عبدالله الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 16:28
والبسطاء الذين يموتون يميا بالزيادات الصروخية و الدين يموتون بردا وجوعا من يحزن عليهم .لك الله يا ضعيف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.