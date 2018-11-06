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كُتّاب وآراء
الملك "حزين" لرحيل الصقلي كاتب النشيد الوطني
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الشاعر علي الصقلي الحسيني، الذي أسلم الروح إلى بارئها، أمس الإثنين، عن عمر يناهز 86 عاما.
ومما جاء في برقية الملك "فقد تلقينا ببالغ التأثر النبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله ورضوانه، الأديب والشاعر الوطني المقتدر المرحوم علي الصقلي الحسيني، أسكنه الله فسيح جنانه".
وأضاف الملك "وبهذه المناسبة الأليمة، نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولأصدقاء الراحل، ولأسرته الأدبية الوطنية عن أحر تعازينا، وصادق مواساتنا في فقدان رائد من رواد الأدب المغربي الحديث، مبدع النشيد الوطني المغربي، الذي أثرى المكتبة الوطنية بإبداعات شعرية وروائية متميزة حظي بعضها بجوائز تقديرية عالية وطنيا وعربيا ".
وأكد العاهل المغربي "وإننا إذ نستحضر، بكل تقدير، ما كان يتحلى به الفقيد العزيز من خصال إنسانية رفيعة، وغيرة وطنية صادقة، وتعلق مكين بالعرش العلوي المجيد، لندعو الله تعالى أن يشمله بواسع رحمته وغفرانه، ويجزيه خير الجزاء، على ما أسداه لوطنه من خدمات جليلة ، وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
كيف سيكون الحزن علينا ونحن نشاهد استبداد هاته الحكومة الملتحية على هادا الشعب
التهاب الاسعار في كل المواد
تفشي البطالة
التعليم يطاله الخراب والاهمال
الصحة من يدهب الى المصحة انما يدهب الى الموت برجليه
الساعة المشؤومة التي تبناها العتماني بطريقة مفاجءة
فالى اين بهادا البلد
الم يحن الوقت ان يحزن ملك البلاد على ظروف هادا الشعب .