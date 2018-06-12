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الرئيسية | سياسة | لشكر: رفع دعم "البوطا" خط أحمر .. والمقاطعة إبداع مغربي

لشكر: رفع دعم "البوطا" خط أحمر .. والمقاطعة إبداع مغربي

لشكر: رفع دعم "البوطا" خط أحمر .. والمقاطعة إبداع مغربي
هسبريس - محمد بلقاسم
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 00:10

حذر إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أي زيادة في أثمنة غاز البوطان.

يأتي هذا التحذير بعدما طالب حزب العدالة والتنمية، حليف حزب الوردة في الحكومة، بمجلس النواب برفع الدعم عن المواد المستفيدة من صندوق المقاصة؛ وهو الملف الذي سبق أن حسم فيه سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، عند تقديمه للبرنامج الحكومي بالبرلمان، خصوصا ما يتعلق بغاز البوطان.

وحمّل إدريس لشكر، في حوار مع هسبريس ينشر لاحقا، الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإله بنكيران مسؤولية ارتفاع أثمان المحروقات في السوق المغربية بعد اتخاذها قرار تحرير الأسعار، مؤكدا أن "مشاكل الحكومة السابقة تعمل الحكومة الحالية على معالجتها، لكونها تسرعت في اتخاذ قرار التحرير الذي لم يكن في محله وكان لنا منه موقف"، على حد تعبير لشكر..

وعلاقة بدعوات تحرير غاز البوطان الصادرة من مكون الأغلبية الأول حزب العدالة والتنمية، قال لشكر، في حواره مع الجريدة، "لا أحد له الحق في المس بقدرة المغاربة الشرائية، ويمكن لهذا الأمر أن يكون منطلقا للفتنة في المغرب"، مضيفا "يستحيل أن نستمر وسنطرح الأمر على الأغلبية التي تتطلب التوافق والمذاكرة في جميع المواضيع".

وبعدما أوضح لشكر أن "ما جاء في البرنامج الحكومي لحكومة سعد الدين العثماني يمكن التراجع عنه مثلما تم التراجع عن التحرير أسعار المحروقات"، شدد الكاتب الأول لحزب "الوردة" على أن "رفع غاز البوطان هو دعوة إلى كارثة في المغرب"، محذرا من المس بأثمنة الغاز لأن "البوطا خط أحمر وتدخل ضمن المعيش اليومي للمواطنين".

وفي هذا الصدد، أشار لشكر إلى أن "تحرير المحروقات، الذي اتخذ من لدن حكومة بنكيران، بدأت آثاره تظهر على المواطنين، والحكومة الحالية تعيد مراجعته عبر التسقيف ووضع سيناريوهات أخرى"، موردا على أن "التحرير كان دون آليات لضبط التحرير".

وبخصوص دعوات المقاطعة التي شهدها المغرب، والتي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي، علق لشكر على هذه الخطوة بالقول إن "ما وقع يدخل ضمن الإبداع المغربي لتوجيه التنبيه إلى الحاكمين في المغرب من الاحتجاج إلى المقاطعة"، مبرزا أن "المقاطعة هي تنبيه للحكومة، وبمجرد انطلاق هذا الأمر دعوت إلى اجتماع للأغلبية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Mahzala الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 00:28
انا لم افهم ماتقول جيني كود شعب عاق وفاق ودراوش تقهروو من اللغة الخشبية
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42
2 - ولد لعيون الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 00:40
المقاطعة الأسبق هم الجزائريون خليها تصدى أين الإبداع
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-10
3 - هشام كولميمة الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 00:40
ليس ابداعا بل مقاومة ضد تجار الدين الوصوليون الانتهازيون . و ضد الإمبريالية المتوحشة.
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14
4 - ماروكي الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 00:42
جميع السياسين يمدحون المقاطعة للوصول إلى مبتغاهم
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16
5 - omar الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 00:43
يا حكومتنا العزيزة ،وبرلماننا الحبيب ، ونقاباتنا المناضلة، و أحزابنا الفعالة ....
نشكركم جزيل الشكر عن الإعتناء بنا ، والسهر على راحتنا وصحتنا ،
نحن جاحدون ، ناسون فضائلكم الكبيرة عنا .
لا يخصنا سوى قلة النظر في وجهكم العزيز،الله وحده يجازيكم .
دعونا وشأننا . نحن نسينا كل شيء إلا المقاطعة و المقاطعون .
سي إدريس دوي على راسك . ما سوقك فينا
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14
6 - Mdawakh الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 00:44
الكل يريد ركوب موجة المقاطعه
المقاطعه هي مقاطعه شعبيه
نحن مقاطعون وعلى خطى ثابته ساءرون
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14
7 - مواطن الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 00:48
كلام سي لشكر رفع الدعم عن البوطا خط احمر هدا هو الصحيح راه الى تم رفع الدعم عن البوطا راه الغابة تنقرد المواطن يستعمل الحطب بدل الغاز
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-2
8 - سعيد الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 00:50
جواب من السي إدريس ف محله ويستحق التقدير اللهم يسر ولا تعسر
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-2
9 - achraf الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 00:51
لا افهم منطق هده الحكومة وسياستها اللاشعبية..كيف لهده الحكومة ان ترفض مطالب النقابات وترفض كبح جماح الغلاء وليست لها الجراة لمواجهة شركات المحروقات التي استاسدت كل هدا وتتفنن في اهانة الشعب عن طريق التلويح برفع الدعم عن البوطاكاز..يظهر ان هده الحكومة لم يعد لها اي شغل سوى التضييق على معيشة الشعب وكانها تجود على الشعب بدعم البوطا..الا تستحيي هده الحكومة من سياستها الاشعبية هده وتعود الى رشدها وتعترف بان رفع الدعم عن البوطا من شانه ان يهدد السلم الاجتماعي ويدخل البلاد في دوامة نحن في غنى عنها.
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0
10 - عبد الغني الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 00:53
إذا بقي لقياديي الإتحاد الإشتراكي دينامية سياسية فسيعتمدون على موضوع حماية المستهلك لزرع بذرة ثقة جديدة بينهم وبين الجماهير.
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11 - هكاك الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 00:56
الركوب على نضال المغاربة سيمة السياسيين ،ولكن هيهات الشعب مقاطع ،وهاته المرة سيقاطع السياسيين
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