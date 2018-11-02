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الرئيسية | سياسة | رسالة ملكية تفتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الموريتانية

رسالة ملكية تفتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الموريتانية

رسالة ملكية تفتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الموريتانية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 02 نونبر 2018 - 18:00

صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية تُفتح بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية اليوم الجمعة، وذلك بعد استقبال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، حاملاً رسالة شخصية من الملك محمد السادس.

وقال بوريطة، في تصريح للصحافة عقب اللقاء: "كان لي الشرف أن استقبلت من طرف رئيس الجمهورية كمبعوث من الملك محمد السادس، حاملا رسالة من جلالته إلى فخامة الرئيس، تتعلق بالعلاقات الثنائية والوضع الإقليمي".

وأوضح الوزير بوريطة أن "هنالك رغبة مشتركة في خلق ديناميكية قوية في العلاقات الثنائية المغربية الموريتانية على كل المستويات"، مؤكدا "وجود رغبة مشتركة من العاهل المغربي والرئيس الموريتاني للدفع بهذه العلاقات إلى المستوى الذي تستحقه، نظرا للروابط القوية بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وكشف وزير الخارجية أن "المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالتحولات المهمة في إطار هذه الديناميكية التي يريدها ملك المغرب والرئيس الموريتاني"، ولفت إلى أن ولد عبد العزيز قدم تصورا حول الوضع في المنطقة انطلاقا من خبرته والدور الريادي الذي تقوم به موريتانيا في المنطقة.

من جهة ثانية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الجمعة بمقر الوزارة في نواكشوط، الوزير بوريطة، حيث تم التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحضور كل من محمد الأمين مولاي اعل، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالنيابة، والسفير المغربي المعتمد لدى نواكشوط، حميد شبار.

وتأتي هذه الزيارة في ظل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد قطيعة دامت لسنوات، وأيضا في ظل المائدة المستديرة المرتقبة في مدينة جنيف السويسرية يومي 05 و06 دجنبر المقبل حول قضية الصحراء، بمشاركة جميع أطراف النزاع؛ من بينهم الجارة موريتانيا.

وكانت الرباط استقبلت قبل أسابيع وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ، الذي عقد لقاءات مختلفة مع كبار المسؤولين المغاربة، في إطار العلاقات الثنائية وتعزيز التشاور الثنائي بين المغرب وموريتانيا.

وقال وزير الخارجية الموريتاني حينها إن "هذه الزيارة تشير إلى دينامية إيجابية جديدة تجسدت في تعيين سفيرين في كلتا الدولتين، وفي تفعيل الآليات المشتركة"، مضيفا أن "الجميع يطمح إلى أن تكون هذه العلاقات على أعلى مستوى، لأنها علاقات تاريخية لها جذور ما بين الشعبين وما بين القيادات"، وزاد: "سنعمل على هذا الأساس وسنقوم بتفعيل اللجان المشتركة في أقرب وقت ممكن".

وتعهد المسؤول الدبلوماسي الموريتاني بإعادة الدفء إلى العلاقات المغربية الموريتانية، إذ قال: "سترون أن هناك دينامية جديدة لا بد أن تتجسد على أرض الواقع بأمور عملية تدل على مستوى عمق هذه العلاقات التي نطمح جميعا إلى تطويرها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الجزائر البلد القارة الجمعة 02 نونبر 2018 - 18:11
موريتانيا والجزائر عضوان مراقبان بحكم الجوار وكلاهما يعترف بالجمهورية الصحراوية ومشاركتهم في المفاوضات هو دفع ودعم قوي جداً للبوليساريو ...أما هذه الزيارات والبرقيات فهي محاولات فاشلة في الوقت بدل الضائع وليس لها أي فائدة تذكر ...أنشري هسبريس وشكرا
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2 - اتفق العرب ان لا يتفقون الجمعة 02 نونبر 2018 - 18:12
والله العظيم رانا كرهنا وملينا من هاد الاخبار وتا قطعو العلاقات وبلعو الحدود وكل واحد يمشي يدبر راسو ,دابا موريتانيا كتقجنا في الصحراء اذن حتى احنا نشوفو كيفاش نقجوها وعلى الاقل بعدا نتعادلو ونصبحو كلنا خاسرين وهذا هو الحل الوحييييييد وما كاين لا الاتحاد المغاربي ولاهم يحزنون ونبقاو هكذا احسن.
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3 - التيهالي عبد ربه الجمعة 02 نونبر 2018 - 18:14
نتمنى تعزيز هذه العلاقات ، والاستثمار في موريتانيا التي هي بصدد اعطاء الانطلاقة لنهضتها الاقتصادية
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4 - ملاحظ الجمعة 02 نونبر 2018 - 18:16
تحيا الصداقة المغربية الموريتانية . وعلى الشقيقة موريتانيا ان لا تجتر وراء الدولة التي تريد تقسيمنا وتبتعد عن سمومها لان المغرب يكمل موريتانيا والاخيرة كذلك اليد في اليد لندهب بعيدا العالم كله تكتلات . لنكن صلة وصل بين افريقيا واوربا . وللاسف الشديد هناك من يحن للحقبة الباردة الله ايكون في العون .
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5 - Tito الجمعة 02 نونبر 2018 - 18:16
Le pauvre maroc il court dans toutes les directions et a chaque fois il perd,Aklya inhizamya l'habitude de perdre.
Ya klk mois les marocains disaient que la Mauritanie est marocaine et ont voi barouita yetbarwet a nouakchtot comme quelqu'un qui demande la charité politique.
Vive la Mauritanie
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6 - شفيق بن المختار الجمعة 02 نونبر 2018 - 18:20
الشعب الموريتاني شعب طيب الى ابعد الحدود يجب ان تكون علاقتنا بهم جد طيبة...على المغرب ان يساعد موريتانيا في جميع المجالات لاننا شعب واحد في العرق و في الدين
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