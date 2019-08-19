24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4913:3617:1220:1421:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "الارتفاع الصاروخي" لأسعار الفنادق ينفّر المغاربة من السياحة الداخلية (5.00)

  2. تصنيف الرعاية الصحية: تونس والجزائر وكينيا تتقدم على المغرب (5.00)

  3. أنشطة متنوعة لأطفال العسكريين في "مخيم أكادير"‬ (5.00)

  4. النيابة العامة تستمع لأربعة أطباء بتهم تعريض حياة مواطنين للخطر (5.00)

  5. فوج المجندين بأكادير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الملك يوجه غدا الثلاثاء خطابا إلى الشعب المغربي

الملك يوجه غدا الثلاثاء خطابا إلى الشعب المغربي

الملك يوجه غدا الثلاثاء خطابا إلى الشعب المغربي
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 19 غشت 2019 - 18:40

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيوجه خطابا إلى الأمة، يوم غد الثلاثاء، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص :

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 18 ذي الحجة 1440هـ الموافق 20 غشت 2019م".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ابو عصام الاثنين 19 غشت 2019 - 18:55
لم تعد تجدي نفعا ولا تسكن ألما ولا تملأ جيبا ولا تحل مشاكل هذا الشعب....نريد من الملك ثورة حقيقية حول محيطه تزيد بهذا الوطن نحو الأمام نحن نتذيل كل الشعوب في جميع المجالات...شعب صبور مكافح مثل الشعب المغربي يستحق الأفضل...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
204
2 - ايكمير الاثنين 19 غشت 2019 - 19:08
ننتضر تفعيل مكافحت الفساد الإداري.... وتفعيل الدستور... سلخ التعليم.... في هدا العيد سيكون إضافة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
3 - زايد ناقص الاثنين 19 غشت 2019 - 19:12
طالب محمد6 في خطابه الاخير من رئيس الحكومة بتعيين كفاءات عالية في الوزارات.اظن ان محمد6 يجب ان يعطي الضوء الاخضر لمحاكمة ومصادرة اموال من نهب او ارتشى,اما تغيير الاشخاص باخرين فلن يزيد ولن ينقص شيئا.في تصنيف الانظمة الصحية احتل المغرب الرتبة 89 خلف بنغلاديش وفنزويلا واذربيدجان,الامر عادي لكن ماليس عادي هو ان ميزانية الصحة في بلدنا ضعف ميزانية هاته الدول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
4 - عبدو الاثنين 19 غشت 2019 - 19:14
أتمنى أن يعفي الحكومة من مهامها ويعين حكومة تصريف الأعمال ويدعو إلى انتخابات سابقة لأوانها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - المعتز الاثنين 19 غشت 2019 - 19:15
الله يودي مزيان يحرك المسؤولين الناءمين والوزراء الغارقين في الإستماع بعطلهم مكرهناهش كل شهر خطاب للتوجيه والارشاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - محمد محب لوطنه الاثنين 19 غشت 2019 - 19:19
فعلا الاحتفالية بهذه الثورة ستفقد بريقها ووهجها _ إن لم تكن قد فقدته أصلا - إن لم تتجدد بثورة حقيقية علة كل بؤر الفساد ونهب ثروات الشعب مهما علت مراكزهم ثورة تخلص المغاربة من أزمات متجددة يئن تحت وطأتها الغالبية العظمى من المغاربة وأول من يجب أن تستهدفه تلك الثورة الأحزاب التي تهالكت وتلاشت قيمها وشعاراتها وطغت عليها الانتهازية والجشع والمصالح الذاتية . وغير هذا سيكون مدعاتا لمزيد من التيئيس ومزيد من الغليان. اتقوا الله في هذا الشعب فقد تشتعل ثورة تأكل لا قدر الله الكل أخضرا ويابسا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.