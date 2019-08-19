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كُتّاب وآراء
الملك يوجه غدا الثلاثاء خطابا إلى الشعب المغربي
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيوجه خطابا إلى الأمة، يوم غد الثلاثاء، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب.
وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص :
"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.
وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 18 ذي الحجة 1440هـ الموافق 20 غشت 2019م".