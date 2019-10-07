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كُتّاب وآراء
اعبابية ومدني يتنافسان على منصب وزير التشغيل
علمت هسبريس من مصدر من حزب الاتحاد الدستوري أن الأستاذ الجامعي حسن اعبابية، الناطق الرسمي باسم الحزب، هو المرشح لوزارة التشغيل خلفا للقيادي في حزب العدالة والتنمية محمد يتيم.
ويوجد ضمن المرشحين لوزارة التشغيل، وفق المصدر ذاته، القيادي في الاتحاد الدستوري عادل ياسر، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدارالبيضاء سطات.
ويواجه اعبابية منافسة من طرف عبد المنعم مدني، المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل وإنعاش الكفاءات، والذي رشحه حزب العدالة والتنمية لتولي منصب وزير التشغيل.
ويفترض أن يعين الملك محمد السادس، غدا الثلاثاء، أعضاء "الحكومة الجديدة" برئاسة سعد الدين العثماني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
اتقوا الله في هذا الشعب البئيس !! راه حرام !!
الى متى والى اين والبلد يتجه الى النفق المظلم بدولة فاشلة حسب كل المؤشرات
الآن هناك أحزاب تسعي إلى تبليص أطرها في المناصب التي ستدعم حظوظهم في الانتخابات المقبلة ولا تستحضر في بالها أن الوقت تريد الكفاءات العليا التي ستقوم بتنزيل النموذج التنموي وليس بتنزيل الانتخابات.