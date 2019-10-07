اعبابية ومدني يتنافسان على منصب وزير التشغيل

هسبريس من الرباط

علمت هسبريس من مصدر من حزب الاتحاد الدستوري أن الأستاذ الجامعي حسن اعبابية، الناطق الرسمي باسم الحزب، هو المرشح لوزارة التشغيل خلفا للقيادي في حزب العدالة والتنمية محمد يتيم.

ويوجد ضمن المرشحين لوزارة التشغيل، وفق المصدر ذاته، القيادي في الاتحاد الدستوري عادل ياسر، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدارالبيضاء سطات.

ويواجه اعبابية منافسة من طرف عبد المنعم مدني، المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل وإنعاش الكفاءات، والذي رشحه حزب العدالة والتنمية لتولي منصب وزير التشغيل.

ويفترض أن يعين الملك محمد السادس، غدا الثلاثاء، أعضاء "الحكومة الجديدة" برئاسة سعد الدين العثماني.