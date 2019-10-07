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الرئيسية | سياسة | اعبابية ومدني يتنافسان على منصب وزير التشغيل

اعبابية ومدني يتنافسان على منصب وزير التشغيل

اعبابية ومدني يتنافسان على منصب وزير التشغيل
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 20:30

علمت هسبريس من مصدر من حزب الاتحاد الدستوري أن الأستاذ الجامعي حسن اعبابية، الناطق الرسمي باسم الحزب، هو المرشح لوزارة التشغيل خلفا للقيادي في حزب العدالة والتنمية محمد يتيم.

ويوجد ضمن المرشحين لوزارة التشغيل، وفق المصدر ذاته، القيادي في الاتحاد الدستوري عادل ياسر، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدارالبيضاء سطات.

ويواجه اعبابية منافسة من طرف عبد المنعم مدني، المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل وإنعاش الكفاءات، والذي رشحه حزب العدالة والتنمية لتولي منصب وزير التشغيل.

ويفترض أن يعين الملك محمد السادس، غدا الثلاثاء، أعضاء "الحكومة الجديدة" برئاسة سعد الدين العثماني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - meme الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 20:42
طار يتيم أن شاء الله الخلفي مولات ال20 درهم الرباح والحزب كله يطير ببرلمانييه لا فائدة تذكر منهم اف غمة وانزاحت
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8
2 - رشيد الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 20:45
أليس عبثًا أن يرشح حزب الاتحاد الدستوري عادل ياسر وسيط تأمينات performance المتورط مع رئيس جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب في تبديد ونهب أموال الجمعية.
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3 - محب الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 20:49
كل من يتنافس على كراسي الحكومة ففي نيته خدمة مصالحه الشخصية حتى التخمة لا خدمة الشأن العام....
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4 - التنافسية الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 20:55
التنافسية لماذا هل لخدمة الوطن والمواطنين إذا كان ذلك فهنيئا للمغاربة وبشرى لهم اما اذا كانت المنافسة لتمرير الصفقات المشبوهة والاغتناء السريع لا ارنا الله فيهم جميعا بذرة خير
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7
5 - mememe الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 20:55
دابا حتى هاد المدني نعطيه وزير تبارك الله هدا هو الكفاءة التي تكلم عليها صاحب الجلالة راه مكيعرف سير حتى راسو إلى خدا وزير انا نخوي هاد البلاد
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6 - HASSAN الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 20:56
المثل المغربي كيقول قد فمك قد دراعك هاحنا غادي نشوفو .من خلال النقاش الذي كان يطرح في بعض الحوارت على شاشة التلفزة و يشهد عليها التاريخ ستظهر الحقيقة
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7 - رحو حمو الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 20:57
والله يلا حماض هذا المسلسل العبثي رغم ان الجميع يعرف ان الوزراء لهم منصب كومبارس في مسرحية رديئة !!لكن التهافت على المنصب هو فقط للاستمتاع بالامتيازات اللامتناهية بدون مساءلة او محاسبة وخدمة اجندة المخزن !!
اتقوا الله في هذا الشعب البئيس !! راه حرام !!
الى متى والى اين والبلد يتجه الى النفق المظلم بدولة فاشلة حسب كل المؤشرات
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8 - abdou الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:19
أظن أنه من السهولة بمكان الحسم في هذه الأمور وذلك بالعودة إلى إنجازات كل مرشح وليس إلى دبلوماته أو المناصب السابقة لأن الكل متفق الآن على أن المناصب كانت تسند (ولا تزال) على معايير ليس بينها وبين الكفائة إلا الإحسان.

الآن هناك أحزاب تسعي إلى تبليص أطرها في المناصب التي ستدعم حظوظهم في الانتخابات المقبلة ولا تستحضر في بالها أن الوقت تريد الكفاءات العليا التي ستقوم بتنزيل النموذج التنموي وليس بتنزيل الانتخابات.
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