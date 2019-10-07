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الرئيسية | سياسة | فتاح تتجه إلى خلافة ساجد على رأس وزارة السياحة

فتاح تتجه إلى خلافة ساجد على رأس وزارة السياحة

فتاح تتجه إلى خلافة ساجد على رأس وزارة السياحة
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 19:50

قال مصدر مطلع لهسبريس إن نادية فتاح، الرئيسة السابقة لمجلس إدارة سهام للتأمين المغرب، والمقربة من حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تتجه إلى خلافة محمد ساجد على رأس وزارة السياحة.

وأضاف المصدر ذاته أن حظوظ خبيرة التأمين فتاح علوي قوية لخلافة ساجد في وزارة السياحة وتجاوز منافستها على المنصب نفسه لمياء بوطالب، المنتمية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

يذكر أنه من المنتظر أن يعين الملك محمد السادس أعضاء "الحكومة الجديدة" برئاسة سعد الدين العثماني يوم غد الثلاثاء.

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